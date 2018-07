Se define el futuro de Nahir: la vigilia y el reclamo de los amigos de Fernando antes del veredicto

Faltan pocas horas para que los jueces den su veredicto final. Después de once audiencias, se sabrá qué será de Nahir Galarza, la única imputada por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Por este motivo, los amigos del joven de 20 años asesinado por su ex novia harán una vigilia desde las 21 en las calles Rocamora y 25 de Mayo. Además, convocaron a una marcha y se harán presentes en la plaza ubicada frente al juzgado mientras se pronuncien los jueces Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivia.

Fernando Pastorizzo fue asesinado a sólo cinco días de cumplir 21 años.

“Durante todos estos meses vivimos junto a los amigos y familia de Fernando la angustia de las instancias de la investigación, las marchas donde te uniste a la familia; las veces donde lloraste al ver las fotos y conocer (los detalles) de las últimas horas antes de que se lo asesinara brutalmente”, comienza el posteo de la página de Facebook Justicia por Fernando, creada por sus allegados.

Los íntimos convocaron a una vigilia previa al veredicto.

Si bien el homicidio tuvo lugar en la madrugada del 29 de diciembre del año pasado, fueron las últimas cuatro semanas –en las cuales se desarrollaron las 11 audiencias del juicio- las que más movilizaron al entorno del joven asesinado.

Nahir Galarza durante las audiencias: fue a nueve de once.

“Estas últimas semanas, las declaraciones, la prensa (no toda) ensuciando la memoria de Fernando. Vimos abogados inescrupulosos intentando ensuciar la causa, psicólogos/as (creyendo que sí lo son) crear mentiras, intentando encubrir el asesinato”.

También apuntaron contra la figura de Jorge Zonzini, quien durante cuatro meses ofició de “manager de medios” de la confesa asesina. “Ni hablar del ridículo papel del representante de prensa intentando hacer creer que esto era un circo mediático al cual rechazamos. Que ni las especulaciones, mentiras, videos tendenciosos, fotos intentando limpiar la imagen de una asesina nos iban a convencer de lo contrario”.

"¡Perdoname, hija!": así se quebró la mamá de Nahir en su declaración

“Desde todos los puntos del país y desde todos los rincones del mundo se hizo eco un solo pedido: Justicia por Fernando Pastorizzo. Estamos a unas horas de la sentencia y muchos en la ciudad vamos a acompañar en las marchas, en las plazas, en la puerta del juzgado”.

Escena del crimen: este es el lugar en el que Nahir acribilló a Fernando

La consigna también incluye la incorporación de la foto de Fernando en los distintos perfiles de las redes sociales: “Llenemos las redes con su imagen pidiendo para que esto no vuelva a pasar, que no haya ni uno menos. Que no volvamos a ver a esta asesina suelta en las calles. Que haya justicia, por la memoria de Fernando, a quien le arrebataron una vida llena de sueños”.