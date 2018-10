Sheila apareció muerta en un predio lindero al lugar donde vivía con el padre en San Miguel

"No puede ser", gritaban los familiares de Sheila Alejandra Ayala, la nena de 10 años desaparecida desde el domingo, luego de que trascendiera que encontraron restos en el predio donde la pequeña vivía con su padre.

Minutos antes de las 18 un tío de la nena fue llevado por efectivos de la Policía Bonaerense en un patrullero, aunque no quedaba claro si estaba detenido. El canal Crónica TV informó minutos después: "Sheila apareció muerta".

Al tío se lo habrían llevado para calmarlo. “Alguien se va a tener que hacer cargo de esto”, esto gritaba al ser llevado por la policía, supuestamente para calmarlo.

"Un final triste. Tenemos un cuerpo pequeño. No tenemos la identidad ni certificado que sea la niña que estamos buscando. La policía científica está trabajando en el lugar y seguiremos investigando", dijo el subjefe de la Policía, comisario general Jorge Figini.

"El cuerpo estaba descartado. Es muy poca la diferencia de donde estaba la nena y el lugar donde aparece el cuerpo. Estaba a un costado de una camioneta Trafic, cubierta con sábanas, en una bolsa de basura", agregó el jefe policial. Dijo también que no había detenidos por el caso.

Aunque no confirmó que se trataba del cadáver de la nena porque faltaba la identificación en forma fehaciente, se descarta que se trata de a la pequeña. El jefe policial confirmó que se trataba de una muerte violenta.

El cuerpo había aparecido dentro de una bolsa en medio de la basura, en un predio lindero, al sitio de construcciones donde vivía la familia de la nena.

La familia paterna de la nena había sembrado sospechas sobre la madre de la nena, a quien se vinculaba con el narcotráfico. Sin embargo, el desenlace del caso parece desmentir esa versión. Aunque otra posibilidad es que el juez hubiera sido plantado en el lugar.

Luego de que se conociera el hallazgo del cuerpo comenzaron a producirse incidentes en el lugar. "Todos somos Sheila", gritaban los vecinos mientras tiraban piedras a la policía. Los efectivos reaccionaron con balas de goma y gases lacrimógenos.

El lugar dond estaba el vehículo con el cuerpo.

Ofrecen recompensa

Más temprano el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que se ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien pueda aportar información sobre el paradero de Sheila Alejandra Ayala, la nena de quien se desconoce su paradero desde el 14 de octubre pasado cuando jugaba en un predio cerrado de San Miguel.

"El abuelo de la nena, Pedro Ramón Ayala, de 61 años, reveló que los días previos a la desaparición, la mamá de la menor tomó una decisión extraña que hizo “ruido” en la familia. “Mi hijo me dijo ‘papá, Yanina me trajo a Sheila y me pidió que yo la tenga porque tiene problemas con gente pesada’”. Luego agregó que se enteró a través de varios vecinos que verdaderamente “estaba relacionada con la droga”, agregó el diario.

La familia del padre de la nena acusa a la mamá por la desaparición.

"La niña tiene 10 años, mide 1,50 metros de altura, es de contextura física delgada, tiene cabellos castaños oscuros largos hasta la cintura (atados con una goma de sujetar), tez trigueña, ojos marrones, no posee cicatrices y/o marcas algunas y tenía colocados en sus orejas aritos tipo esferas. Vestía una remera color violeta con dibujo de una princesa al frente, una calza negra y ojotas marrones", dice el comunicado del Ministerio.

Mientras seguía la búsqueda, la Justicia decidió durante la mañana que los hermanitos de Sheila fueran llevados a un Hogar de Abrigo porque sus padres no están en condiciones de contenerlos.

La medida se adoptó por la disputa que mantienen Yanina y Juan Carlos, los padres de Sheila, por la tenencia de los menores y por el cobro de las asignaciones por hijo, además del duro cruce que sostuvieron ayer a través de los medios. Se trata de una medida de protección de los niños, pero no significa que se les haya quitado la patria potestad.