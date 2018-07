"Siempre disparaba desde la ventana", dijo la ex pareja del hombre asesinado por Pity Alvarez

En dialogo con la prensa, la ex mujer de la víctima, dijo además que no existía una relación de amistad entre Díaz y Álvarez; también negó que su ex pareja se encontrase consumiendo drogas.

Gisela, la ex mujer de Cristian Díaz, el hombre presuntamente asesinado por el cantante de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez, negó que su ex pareja fuera amigo del artista y dio más detalles sobre los problemas que tiene el prófugo con los vecinos del barrio Samorá en Lugano. "No son amigos. Su relación pasaba por un hola y chau nada más" , dijo Gisela en declaraciones a los medios.

Gisela, la ex esposa de Cristian Díaz, denunció una serie de conductas violentas del Pity.

Según relató, Díaz había ido al complejo para visitar a la hija de 16 años que tienen ambos y a la noche había decidido pasar un tiempo con sus "amigos del barrio". Ahí es cuando sucedió todo el episodio en donde, de acuerdo a los testigos, el Pity le gatilló casi sin mediar palabra cuatro disparos tres de los cuales fueron directamente en la cabeza.

"Mi hija me dijo: "me mataron a mi papa". Lo único que quería hacer ayer era llevarme a mi hija para que no vea al padre tirado en el piso", agregó Gisle que además remarcó que el cantante tiene problemas con varios vecinos del barrio, muchos de ellos ocasionados por el uso de armas.

El arma homicida encontrada por los efectivos policiales en una alcantarilla.

"El Pity siempre esta armado. Hubo denuncias pero nunca pasó nada. Ya tuvo problemas con una vecina, María. La insultaba por cualquier cosa, le tiraba cosas. A eso súmale que tiraba todo el tiempo por la ventana y al que le tocara le tocara", dijo Gisela quien recordó además que durante los festejos de Navidad, cuando los niños de la zona estaban en la calle tirando "cohetes", Álvarez comenzó a disparar desde la ventana de su departamento.

La ex mujer de Díaz negó que todo haya comenzado por una cuestión de drogas. Mientras tanto el juez a cargo de la causa, Pablo Yadarola, ya labró la orden de captura. Según fuentes policiales, el Pity estaría dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se supo debido a que se implementó el "Anillo Digital" en conjunto con la provincia de Buenos Aires.