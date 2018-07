"Siempre terminaba lastimada", los videos con la declaración Nahir antes del veredicto

La muerte de Fernando Pastorizzo causó una enorme conmoción en la ciudad de Gualeguaychú. Más allá de que casi todos los vecinos lo conocían, al menos de vista, el estupor se expandió cuando se supo que la supuesta asesina del joven de 20 años era su novia, Nahir Galarza.

Por el hecho, la Fiscalía que investiga el caso llevó a juicio a la estudiante de abogacía, y la semana pasada pidieron que fuera condenada a prisión perpetua. Sin embargo, sus abogados defensores sostuvieron que los disparos fueron accidentales y que ocurrieron en un contexto de violencia de género. Para acreditar esto, Galarza declaró en el juicio, y frente a los jueces aseguró que su novio la maltrataba física y psicológicamente.

El martes los jueces darán su veredicto.

"Me gritaba, me insultaba, me preguntaba por qué lo bloqueaba y había veces que directamente después de bloquearlo no lo atendía. Pero llegaba a la noche y tenía 100 llamadas de él. Ni podía usar el celular, y si no le contestaba en todo el dia, llamaba al teléfono fijo o se aparecía en mi casa", contó hace unos días la detenida, cuando decidió declarar, pero sin aceptar preguntas.

"Después me pedía perdón y me decía que yo tenía la culpa de que él se enojara. Me pedía perdón y decía que no lo iba a hacer más", dijo entre lágrimas Galarza.

En este contexto, sostuvo que muchas veces debió mentirle a Pastorizzo, para evitar que después se generara una pelea violenta.

Además, declaró que nunca tuvieron una relación de pareja, sino que la realidad es que se veían por la noche para tener relaciones sexuales.

"Él se fue de viaje conmigo a Brasil, pero yo primero invité a una amiga, y como mis papás me avisaron con poco tiempo, ella no podía y dos días antes pregunté si podía ir Fernando, porque en ese momento nos hablábamos bien", añadió, al mismo tiempo que explicó que no conocía a la familia de "Nando", ni tampoco a sus amigos.

"Siempre terminaba lastimada en la parte íntima y yo al otro día le decía que me había lastimado y ni siquiera me preguntaba cómo estaba. No le daba importancia, sólo me preguntaba si estaba con otro", aclaró.

Sobre esto, sostuvo que ella le confesó en varias oportunidades a Pastorizzo que se veía con otros chicos, pero añadió que el joven fallecido la buscaba siempre a pesar de eso.

"Había veces que yo salía y le tenía que mentir para que no me estuviera llamando toda la noche. Ya sabía que andaba con otro, pero le molestaba verme en el boliche", dijo.

Finalmente, confesó que Pastorizzo la había golpeado varias veces, y que incluso en una de las oportunidades sus padres le habían visto una de las lastimaduras.

"En un momento me arrastró por el piso, y mi pierna rozó el cordón de la vereda, tenía en carne viva", aseguró, antes de explicar que a pesar de todo, nunca se animó a contarle a nadie todo lo que sufría.

Así, este martes, y tras un mes de audiencias casi ininterrumpidas, los jueces que investigan la muerte de Fernando Pastorizzo deberán dar su veredicto, y decidir si Galarza es o no culpable.

La audiencia final contra Galarza será el martes en los Tribunales de Gualeguychú.

La querella y la Fiscalía pidieron que la joven de 19 años sea condenada a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el uso de arma y el vínculo, mientras que sus abogados solicitaron que se le de una condena por "homicidio simple" u "homicidio culposo", debido a que según ellos el crimen ocurrió en un contexto de violencia de género.