“Te amo, pero tengo que matarte”: quiso dejar a su ex y fue brutalmente atacada

María Stefanía Cepeda tiene 19 años y, como muchas mujeres, sufría desde hacía tiempo el maltrato y las agresiones de su novio, identificado como Matías Chagaray. Cansada del hostigamiento que recibía a diario, la joven tomó la decisión de dejarlo y romper el vínculo enfermizo que la ataba a su agresor.

María Stefanía tiene 19 años. Obtuvo una perimetral, pero volvió a ser amenazada por su ex.

Pero Chagaray no lo aceptó. Primero la amenazó y le dijo que la iba a “dejar en paz”. Después le advirtió que le iba a prender fuego su casa si no volvía con él. Y, con el correr de las horas, sus palabras se convirtieron en acciones.

"Si no volvés conmigo te voy a prender fuego la casa".

Enfurecido por la negativa de María Stefanía, el agresor irrumpió en su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Chacabuco, y le propició una bestial paliza. “Me tiró al piso. Tenía a uno de mis hijos en brazos. Después me ahorcó, hasta que perdí el conocimiento”, relató la víctima.

Así quedó la joven tras la bestial golpiza de su ex.

“Me ordenó que les mintiera a los médicos y a los vecinos. Me dijo que les dijera que me había encontrado así, luego de que me golpearon en un intento de robo”, sumó. Pese a las amenazas, María Stefanía hizo la denuncia y obtuvo una restricción perimetral.

"Te amo, pero voy a terminar preso porque tengo que matarte. Esto es culpa tuya".

Frente a esto, y pese a la intervención de la Justicia, el hombre volvió a amenazarla: “Te amo, pero voy a terminar preso porque tengo que matarte. Esto es culpa tuya”. “No va a parar hasta matarme”, sostuvo la joven a los medios, en un intento por darle mayor visibilidad a su caso.

*Si sufrís violencia de género, llamá al 144. La línea es de alcance nacional y brinda atención las 24 horas los 365 días del año.