Trabajaba en una defensoría de violencia de género: fue denunciado por abusar de su hijastra durante años

Jorge Eduardo Garzón, abogado y secretario de una defensoría de abusos sexuales y violencia de género en la ciudad de Ensenada, fue denunciado por abusar sexualmente de su hijastra durante años y apartado preventivamente de su cargo.

Garzón también es profesor de karate.

El caso se destapó a partir de la intervención de Ignacio Cazaux, tío de R., la víctima, actualmente una adolescente de 15 años. "Mi hermana es la madre de R. pero hace tiempo no tenemos relación", le relató a BigBang.

"Me enteré de que R. estaba internada de parte de otra de mis hermanas. En principio me dijeron que era 'por tomar una mala medicación''".

Cazaux no lo dudó y partió a visitar a la adolescente. En el hospital se encontró con una realidad mucho más trágica: había intentado suicidarse.

"Me dijo que había tomado 10 pastillas y que como no le hicieron efecto tomó 10 más. Cuando le pregunté que efecto buscaba me dijo 'morirme'. Me dijo que no quería vivir más en su casa. Que se iba Jorge o que se mataba ella", relató.

"Yo había decidido ir a verla porque siempre quise hacer algo, sabíamos que algo de violencia familiar había", explicó Cazaux. "Mis familiares la veían siempre alicaída, como drogada. Y había tenido dos intentos de suicidio. Mi hermana insiste en que R. tiene problemas psicológicos, algo que nunca pudo probar. La medica desde los cinco años".

La revelación

A pesar de que su tío alertó a los psiquiatras del hospital sobre la situación de la adolescente y de que el sector de legales le pidió que judicializara el caso para protegerla, R. fue retirada por su madre y Garzón, y el contacto cesó.

Garzón junto a la madre de R.

Todo se precipitó en octubre, cuando la joven le pidió a Cazaux que le cargara crédito en el celular porque necesitaba contarle algo. Fue ahí que le reveló que Garzón la sometió a abusos desde los 8 años, que su madre lo sabía y que nunca le creyó.

R. y su tío radicaron la denuncia en la Fiscalía UFI N° 3 de La Plata a cargo del fiscal Marcelo Martini y se determinó darle la guarda de la adolescente a su padre biológico.

La joven logró grabar a Garzón -quien además es profesor de karate- dirigiéndole insultos e improperios, y pronto presentará esa y más pruebas frente a la Justicia. Además, se le tomará testimonio en cámara Gesell.