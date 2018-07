Tres detenidos por la muerte de Valentina: cómo captaban chicas a través de las redes

El martes a la madrugada, Valentina Urbano fue dejada inconsciente y al borde la muerte en la guardia del hospital de Campana. Dos hombres la abandonaron y después intentaron huir, aunque fueron detenidos por la policía. Hoy, un tercer sospechoso se entregó, y explicó que a pesar de que no estuvo en el lugar de los hechos, sí vio a la joven descompensada.

Según revelaron los investigadores, los agresores captaban a menores de edad a través de diferentes redes sociales, e incluso se creaban falsos perfiles para engañar a sus víctimas. Cómo actuaban.

Valentina Urbano perdió la vida tras un paro cardiorespiratorio.

Según fuentes del caso, la joven habría estado reunida en una casa junto a los sospechosos, y tras sufrir una sobredosis por consumo de cocaína, tuvo un paro cardiorespiratorio que la llevó a la muerte.

Por el hecho, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, y este jueves, un tercer sospechoso quedó apresado.

Darío "Chapu" Guzmán se presentó hoy ante la Justicia, y cerca de las 2 de la tarde declaró que no estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero que sí vio a la joven cuando estaba descompensada.

#Ahoea Estos son los detenidos tras abandonar a Valentina Urbano, la chica de 16 años que murió de sobredosis en Campana: Hector Gabriel Maldonado y Sergio Rodrigo Lopez. Todavia hay un prófugo, el “Chapu” Guzman pic.twitter.com/tQFzPsJPPp — German Monaco (@GermanMonaco) 4 de julio de 2018

"Cuando me contacta mi defendido, me comenta que lo habían nombrado y que quería ponerse a derecho porque no tenía nada que ver con la muerte de la joven", contó el abogado de Guzmán, Ernesto Gómez.

El tercer detenido vio a la joven desmayada.

"Mi defendido estaba con un amigo. Cayó una tercera persona con dos chicas, pero a los cinco minutos se van los tres. Al, rato este hombre lo llama al amigo de mi cliente, diciendo que una de las chicas se descompuso y que vayan a ayudarlo", relató sobre los hechos, al mismo tiempo que explicó que su Guzmán fue hasta un domicilio, donde uno de los detenidos salió con la chica desmayada en brazos.

Hasta el momento, trascendió que en uno de los allanamientos realizados el miércoles, los oficiales de la policía encontraron computadoras con perfiles falsos en redes sociales, por lo que se cree que los detenidos captaban chicas a través de Internet y después las citaban o las llevaban hasta un domicilio particular.

Valentina Urbano habría sido captada a través de perfiles falsos.

El fiscal de la causa, Matías Ferreiros, dijo en diálogo con TN que la joven "pudo haber formado parte, no sabemos cómo, de una velada de drogas y alcohol".

Además, detalló que los detenidos están acusados por haberle dado sustancias prohibidas a una menor de edad, pero que su calificación puede llegar a cambiar, ya que no se descarta que la Urbano haya sido víctima de abuso sexual.