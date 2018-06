Un tercer detenido por el crimen del colectivero: su familia pide a los testigos que se presenten

El joven de 23 años fue apresado en un allanamiento por otra causa. Por su parte, la familia de Leandro Alcaráz reclama que los pasajeros que no declararon, lo hagan.

En las últimas horas del miércoles 13, un joven de 23 años fue detenido en un operativo realizado en Virrey del Pino por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de haber participado en el asesinato del chofer de colectivo Leandro Alcaráz.

En el allanamiento detuvieron a otras 8 personas relacionadas con otra causa, y aunque la familia de Alcaráz aún no tiene la confirmación de que este nuevo apresado tenga relación con el asesinato, sí explicaron a BigBang que es muy importante que los testigos que estuvieron en el lugar hablen y cuenten quiénes fueron los responsables.

Un tercer sospechoso fue detenido por el asesinato del colectivero Leandro Alcaráz.

Por el crimen del colectivero ya hay dos detenidos: uno de ellos es Jonathan Acevedo, de 19 años, y el otro es Juan Alfonzo Gauto, de 30 años. Sin embargo, recientemente fue aprehendido un nuevo sospechoso, paraguayo de 23 años, quien fue arrestado junto a 8 personas, todos acusados en otra investigación por tenencia de arma y comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos se llevaron a cabo en diferentes localidades, y como saldo, se incautaron cinco armas de fuego, dosis de cocaína y marihuana y dinero en efectivo.

El tercer detenido es paraguayo y tiene 23 años.

Tras el arresto del tercer sospechoso, BigBang dialogó con Jéssica Alcaráz, hermana del colectivero fallecido, quien explicó que hasta el momento no tienen la confirmación oficial de que el nuevo detenido haya sido responsable o cómplice de la muerte de Leandro, y que por ese mismo motivo, prefieren ser cautelosos.

"La situación actual de la causa es que hay dos detenidos mayores de edad (Acevedo y Gauta) y un menor de edad que está libre, pero que sigue relacionado con los hechos (Rodolfo Manuel Osorio). Al comienzo de la investigación hubo muchas hipótesis acerca de lo que pasó en el colectivo, pero la verdad es que no fue una pelea", aclaró la hermana de Leandro Alcaráz.

La familia Alcaráz reclama que los testigos del hecho declaren.

"Lo que pasó es que Lean estaba hablando con una señora y el que lo atacó quería sacar su boleto. Como Leandro tardó en apretar el botón para que pudiera sacar el boleto, el asesino se enojó y le dijo a mi hermano que no quería pagar. Leandro le dijo que tenía que hacerlo, y ahí le disparó", explicó Jessica.

Leandro Alcaráz fue asesinado en el colectivo de la línea 620.

Sobre esto, mencionó que la importancia de los testigos es fundamental, y aunque hay alrededor de 10 personas que ya prestaron su declaración, es clave que el resto de los pasajeros cuenten lo que vieron.

La familia de Alcaráz hará una convocatoria para explicarles a los testigos que pueden hablar de forma segura.

Según le dijeron los investigadores a Jessica Alcaráz, se comprobó que el domingo 15 de abril, día del asesinato, el colectivo estaba lleno. "Hay gente que sabe mucho", aseguró a este portal, al mismo tiempo que confirmó que por eso mismo su prioridad hoy son los testigos.

"Hay gente que no quiere hablar y nosotros queremos darle seguridad. Por eso vamos a marchar el sábado para pedir a los que estuvieron ahí que hablen y para decirles que serán testigos anónimos, que no tengan miedo porque los vamos a ayudar", sostuvo, antes de contar que muchos de los pasajeros que estaban en el colectivo de la línea 620 son del barrio donde ocurrió el crimen, y que no quieren hablar porque es difícil denunciar a un vecino.

"Ahí todos se conocen y saben quién anda en cosas raras", añadió.

Finalmente, la hermana de Leandro Alcaráz comentó que hay una recompensa monetaria para aquellos que aporten datos importantes a la causa, y que lo único que quiere ella y su familia es que los verdaderos responsables terminen tras la rejas.

"Las condenas no van a revivir a mi hermano, pero la idea es ayudar a todos los choferes para que las cosas no queden en vano. Y también para pedir más seguridad", dijo por último, tras agradecer apenada.