Una chica denunció que fue violada cuando tenía 13 por un funcionario de San Pedro: el hombre se suicidó

El director de Deportes de San Pedro, Luis María Rodríguez, se suicidó luego de haber sido señalado por violación en un video que se había viralizado horas antes en Facebook, donde una mujer relataba que había sido abusada sexualmente cuando tenía apenas 13 años. El cuerpo de Rodríguez fue hallado en su vivienda, ubicada en la calle Chazarreta 50, en el barrio Villa Igoillo.

Rodríguez era casado, tenía dos hijas y su mujer está embarazada de 6 meses.

El funcionario municipal tenía 45 años, era padre de dos niñas y su pareja se encontraba embarazada. Era conocido en la sociedad sanpedrina por ser funcionario de la Municipalidad y por su pasado como bailarín de folclore.

Rodríguez era docente de folclore.

Fue encontrado sin vida luego de la media noche, tras abandonar inesperadamente una fiesta. Lo encontraron sin vida unas horas después. Su cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se realizó una autopsia. Las pericias preliminares confirmaron que se trató de un suicidio. La Policía de la provincia de Buenos Aires investiga los motivos del deceso.

Según la denuncia pública el funcionario violó a la joven cuando tenía 13 años.

En las últimas horas, una mujer identificada como Marianela Sánchez había denunciado al funcionario de haberla violado a los 13 años. Además, la joven también denunció a su propio hermano por abuso.



"En mi caso tengo dos personas para denunciar: una es mi hermano, Gustavo Javier Sánchez. Y el otro el que fue mi profesor de danzas, Luis María Rodríguez", sostuvo la mujer en un video que subió a sus redes sociales en las últimas horas del sábado.

Luego suma: "Luis María Rodríguez es una persona muy conocida en San Pedro. Estoy seguira de que debe haber más víctimas. Yo tenía 13 años cuando me violó". Debido a su video fue convocada por la Justicia. Hoy declarará, según informó el fiscal Marcelo Manso. Sánchez declarará en carácter de testigo en la causa que intenta establecer las causas de la muerte de Rodríguez.

LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA

La principal hipótesis es que el funcionario se enteró en una fiesta que se había viralizado un video en donde la mujer lo acusaba por violación, por eso se retiró del lugar intempestivamente. El fiscal no descartó otras posibilidades. "No podemos descartar nada porque después no se puede volver atrás, las pruebas que perdemos en las primeras 48 horas no las recuperamos más", explicó.