[VIDEO] "Te la vamos a dar", la triste canción premonitoria de Pity que promete sangre

"Te la vamos a dar el día menos pensado", canta Pity Álvarez en una muy conocida canción de Intoxicados, incluida en el disco Otro día en el planeta tierra. Si la letra era fuerte en 2005, cuando se lanzó el disco, ahora adquiere una relevancia inusitada. "Anda diciendo que su banda tiene aguante/poniéndole un caño en la cabeza/ a un laburante", dice la canción. "Él era un pibe que choreaba y no sé", dijo esta mañana en referencia a su víctima. "Esto es Argentina/esto es Lugano/te la vamos a dar/el día menos pensado", prometía.

Te la vamos a dar

Se hace el canchero porque tiene fierro

porque tiene fierro no tiene cerebro

anda diciendo que su banda tiene aguante

poniéndoles un caño en la cabeza

a un laburante

Mis amigos paraguayos con su faca en la cintura

te buscan porque saben que sos pura basura

armás quilombo, atraés la yuta

y se llevan a los pendejos que no tienen la culpa

No me gusta que cualquier tarado ande dado vuelta

haciendo bardo en nuestro barrio

yo te digo hermano no te hagas el mexicano

esto es Argentina, esto es Lugano

Te la vamos a dar

el día menos pensado.