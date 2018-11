Vínculos políticos y arreglos con la policía: quién es "Junior" Murray, el supuesto asesino de Zaira Rodríguez

Zaira Rodríguez, una joven la piloto de karting de tan solo 21 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza a sangre fría delante de su novio cuando dos "motochorros" intentaron robarle el auto en la localidad bonaerense de Villa Ballester, partido de San Martín.

El hecho ocurrió el sábado último, en el cruce de Lamadrid y Sarmiento, a unas diez cuadras de "La Rana", donde el anterior una nena de 3 años resultó baleada luego que su madre ingresó con su auto por error, guiada por el GPS del vehículo, a esa villa.

Zaira Rodríguez fue asesinada en un intento de robo.

Los investigadores del crimen de Zaira buscan como presunto cómplice del homicidio a Gastón Murray (26), el hermano de Pablo Daniel Murray (23), único detenido. “Es el titular de la moto que fue usada en el hecho. Lo estamos buscando”, reconoció una fuente con acceso al expediente que está a cargo del fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín.

Este portal tuvo acceso a algunos audios de una de las vecinas de Villa Ballester que sufrió los constantes robos del menor de los Murray. Allí la mujer, visiblemente molesta y hasta cansada del alto nivel de inseguridad cerca de la zona de La Rana, asegura que el joven de 23 años tiene vínculos políticos, nexos con la policía y que su madre vende drogas en la villa.

Pablo "Junior" Murray, el único detenido por el asesinato de Zaira.

“Tiene herramientas para salir. El padre trabaja con la política y su hermana es maestra jardinera. Es chorro porque quiere, porque lo elije así. Es un asesino porque le gusta. No es la primera chica, ya tiene antecedentes acá”, asegura la mujer que vive a dos cuadras de la Villa La Rana.

Y agrega: “Cuando fui a querer denunciarlo porque me robó la bicicleta, no me la tomaron. Pero al chico lo conocían porque uno de los policías me dijo ´olvidate ¿fue el Junior? Olvidate´. Herramientas para salir tenía, es elección de él ser chorro”.

Según detalló la conmovida vecina, el único detenido por el crimen Zaira le sacó la bicicleta a punta de pistola “para drogarse” un par de horas. “Ese pibe en poco tiempo va a salir. Ese Pablo Murray lo conocemos en el barrio como ´Junior´”, detalla, además, la mujer.

En su descargo, contó también que “Junior” se metió en su casa y le robó la bicicleta con la que llevaba a su hijo al jardín. “Les robó a todos los vecinos. No es la primera vez que le dispara a alguien y su papá está metido en política, a las dos semanas sale como si nada”, sumó.

Zaira recibió un disparo en un oído.

Y continuó: “Va a pasar como toda la gente que murió acá en el barrio y de la que nadie sabe nada. Vivo a dos cuadras y media de La Rana. Los veo cómo pasan, van y vienen por todos lados. Amigos de ese Pablo Murray fueron los que apuntaron con un arma a mis hijos y les reventaron la cabeza contra el vidrio para sacarme el celular. La policía no va a hacer nada”.

En ese contexto, la mujer sostuvo que aunque se junten todos los vecinos de Ballester para reclamar justicia “ese pibe va a salir” ya que la comisaría “es su casa, entra y sale cuando quiere”. Además, remarcó que a “Junior” lo conocen todos en Villa Ballester.

Según reveló, a la madre de “Junior” Murray le dicen “La Puchi” dentro de La Rana y vendería toda clase de sustancias prohibidas como drogas. “Hace poco, cuando una vecina le estaba enseñando guitarra a uno de mis hijos, un policía atrapó a uno en la puerta de mi casa y no tuvo la mejor idea que pedirme que llamara al patrullero. Al otro día vinieron a tirarme piedras a mi casa”, dijo.

Y siguió: “Me rompieron las ventanas con las trillizas acostadas en la cama. Pero nadie hizo nada. Cuando hice la denuncia del día que apuntaron a mis nenes, les describí tal cual cómo eran los chorros y el policía puso en la denuncia que yo si los veía ´no los iba a poder reconocer´. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a poner eso? Si yo les dije que eran morochos, con rulos…”

El padre de Zaira Rodríguez, la chica de 21 años asesinada por motochorros en Villa Ballester.

Por último, la indignada vecina cerró: “Un poco más les doy el número de documento del chabón. La policía de Ballester está prendida con todos los chorros de La Rana. Lamentablemente, somos nosotros los que no pueden salir a comprar ni salir a limpiar la vereda”.

Desmentida del padre

Sin embargo, Diego Murray, padre del detenido, y candidato a concejal para el año que viene, señaló en diálogo con Clarín que se trata de una cama, una opereta, para perjudicar a su familia. "Los que fueron están libres; están agarrando perejiles y a mi familia la amenazan", dijo.

Según su versión, siempre fue una "molestia" para la policía. "Yo nunca quise a los narcos en el barrio, y denuncié complicidades. El próximo año quería postularme como concejal. Me arruinaron”, manifestó, indignado.

Y sentenció: “Yo no cubro a nadie. No eduqué a mi hijo para que sea un homicida". Murray padre estuvo detenido más de 30 meses por tráfico de drogas, aunque también afirmó que se trató también de una causa armada para perjudicar a su familia.

El hombre explicó que al momento de entregar a su hijo en la comisaría con la condición de que recuperara la libertad si no había pruebas contundentes en su contra, fue golpeado por los efectivos: "Fui golpeado por ‘Tornillo’, un policía con el que todo el barrio tiene problemas”

El Ministerio Público Fiscal de San Martín inició una causa para investigar una denuncia cruzada, en la que al padre de los hermanos imputados asegura que fue golpeado por la policía en la comisaría 2da. de Villa Ballester y los efectivos lo acusan de resistencia a la autoridad.

La joven corredora de kartings, se encontraba junto a su novio, el también piloto pero de la categoría TC Mouras Nicolás Impiombato, a bordo de Volkswagen Gol Trend color blanco estacionado en la puerta de la casa de ella.

En esas circunstancias, dos delincuentes que se movilizaban en una moto se acercaron a la pareja y los amenazó con un arma de fuego para que bajaran una de las ventanillas. Ante la amenaza, Impiombato arrancó a toda velocidad y embistió la moto de los delincuentes.

Diego Murray, el padre del detenido.

Ante la reacción del conductor, uno de los delincuentes comenzó a disparar contra el auto de la pareja y Rodríguez recibió un tiro en la cabeza, a la altura de su oído derecho, herida que le produjo la muerte cuando llegó al Hospital Castex.

Pablo Daniel Murray, alias “junior”, acusado de matar a Zaira mientras intentaba robarle el auto, presenta antecedentes por infracción a la ley 23.737 (que castiga la tenencia, venta y tráfico de drogas), daños, tenencia ilegal de arma y robo agravado.