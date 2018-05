Violación múltiple en Olavarría: detuvieron a un entrenador de básquet y hay un prófugo

Una menor de Olavarría sacudió a la ciudad este fin de semana denunciando a tres hombres por drogarla y violarla. Uno de los sospechosos ya está detenido.

Los tres hombres que participaron del abuso.

Si bien sólo una adolescente acudió a la Justicia, las víctimas fueron tres. El episodio comenzó en un boliche donde las jóvenes fueron invitadas a beber tragos por uno de los acusados.

De acuerdo al relato de la menor denunciante, las tres comenzaron a sentirse mal y decidieron irse del lugar. Sin embargo, regresaron para ir al baño.

Fue allí cuando fueron interceptadas por los tres acusados, quienes las invitaron a pasar a los sanitarios de la agencia de turismo donde trabajan. Si bien una de las adolescentes logró huir, las otras dos fueron abusadas sexualmente por dos de los hombres.

Néstor Pola fue detenido por personal de la sub DDI de Olavarría.

La menor que denunció el hecho ya fue sometida a revisaciones médicas y declaró durante tres horas. Su testimonio derivó en un allanamiento y en la detención de Néstor Pola, entrenador de básquet del club Ferrocarril Sud de Olavarría.

Dos de los tres acusados por violación múltiple de dos chicas en Olavarría son coordinadores de una agencia de turismo y de una empresa que organiza viaje de egresados. — Mauro Szeta (@mauroszeta) 2 de mayo de 2018

Juan "Pato" Garay, coordinador de la agencia de turismo, continúa prófugo. Mientras tanto, el tercer acusado, Kevin Dumerauf, quedó señalado como entregador y cómplice, pero no está imputado.

Más denuncias

En un grupo de Facebook de compra y venta de Olavarría, mientras tanto, una usuaria publicó varias denuncias anónimas que apuntan a que Pola ya habría cometido hechos similares antes.

Una de las denuncias anónimas contra Néstor Pola.

"Me encaró y me obligó a que lo tocara", puede leerse en el relato de una de las denunciantes, quien también aseguró que el acusado la obligó a practicarle sexo oral.

Otra denunciante señaló que Pola le pidió sexo a cambio de darle gratis su pasaje para el viaje de estudio de la secundaria. Finalmente, otra joven reveló que el abusador intentó violarla cuando ella tenía sólo 13 años.

Dumerauf, por su parte, también recibió represalias y denuncias en su cuenta de Twitter, que terminó dando de baja. "En el viaje de egresados manoseó a mi amiga mientras le insistía de forma asquerosa pasar la noche juntos en su habitación", señaló una joven.

KEVIN DUMERAUF le dijo a mí amiga que la llevaba a un after, y la quería obligar a bajarse en un telo, LACRA — tropikal�� (@ZoeMagarinos29) 2 de mayo de 2018

"Le dijo a mí amiga que la llevaba a un after, y la quería obligar a bajarse en un telo", agregó otra, mientras que una tercera lo acusó de drogarla y abusarla. "Me regala un trago, después de ahí no me acuerdo más nada, sólo partes y cuál de todas mas traumantes", reveló la denunciante.