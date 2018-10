Volvió a la carga: la fiscalía citó a indagatoria a Pablo Moyano por presunto fraude a Independiente

El fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, citó a indagatoria a Pablo Moyano para el próximo jueves 1 de noviembre a las 8.30, en la causa que es investigado por una presunta asociación ilícita en perjuicio del Club Atlético Independiente, del cual es vicepresidente.

Pablo Moyano fue acusado de ser el líder de una presunta asociación ilícita.

El hijo de Hugo Moyano se presentará a declarar en calidad de imputado, acusado de ser el jefe de la supuesta asociación ilícita. Cabe recordar que el fiscal Scalera realizó un nuevo pedido de prisión preventiva para Pablo Moyano, luego de que el juez Luis Carzoglio rechazara tal medida.

En aquella oportunidad, Carzoglio señaló en su resolución que "las presuntas acciones y conductas de (Pablo) Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas por las figuras que se le pretenden endilgar".

Al mismo tiempo, el juez advirtió que el pedido de detención por parte de Scalera había sido "endeble" y hasta "contradictoria" por momentos al intentar vincular al vicepresidente de Independiente con la barra brava del club de Avellaneda.

El fiscal Sebastián Scalera ordenó, además, la prisión preventiva del vicepresidente del rojo.

El fiscal Scalera sostiene –sobre la base de escuchas y comunicaciones telefónicas- que los barras del Rojo obtenían beneficios (como viajes y entrega de entradas para la reventa) a través de los directivos, con Pablo Moyano a la cabeza. "La obtención de beneficios jamás podrían desarrollarse sin la convivencia o autorización de las autoridades del Club Independiente", señaló.

Al mismo tiempo, el fiscal remarcó que los dirigentes del club podrían intentar justificar su accionar basándose en la condición de "violentos" de los barras. "Las autoridades nada podrían hacer, pues, de someterse a sus designios aquellas también se verían afectadas por el despliegue criminal del grupo violento", detalla el magistrado.

Además de Pablo Moyano, fueron llamadas a declarar otras 17 personas. "La decisión de Carzoglio no se ajusta a los lineamientos y exigencias legales y constitucionales que el magistrado debe respetar para que su decisión sea válida", aseguró en este nuevo escrito el fiscal.

Y agregó que "la decisión (de Carzoglio) no ha sido producto de la sana crítica racional del juez o de su libre convicción, libertad, que entendemos no ha tenido al momento de fallar (perdida de la imparcialidad por la que además recusamos), y mucho menos de una crítica racional, pues su argumentación y temperamento no se compadecen con las constancias de la causa".

El juez Carzoglio había apuntado contra los medios y dijo que recibió amenazas.

Para Scalera, el magistrado "no ha realizado una lectura íntegra del expediente y una evaluación completa de toda la prueba contenida en él, de manera concierne, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la libre convicción”. Pablo Moyano está imputado formalmente desde el mes de febrero, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que defraudó al club de Avellaneda.