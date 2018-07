Ya tiene orden de captura: el operativo para dar con el Pity Álvarez y qué dicen sus vecinos

La Policía de la Ciudad busca dar con el paradero del músico y cantante de Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez, principal sospechoso del homicidio de Cristian Díaz, presunto amigo del artista. Según revelaron a BigBang fuentes de la investigación, hay al menos dos cámaras de seguridad que captaron la figura de alguien con la apariencia de Álvarez.

El Pity Álvarez se encuentra prófugo y en minutos se firmaría su pedido de detención.

Dichas imágenes se encuentran en pleno análisis también para saber para dónde escapó Álvarez, si se encuentra en un vehículo. Asimismo, se instruyó que se comiencen a triangular las celdas del teléfono celular del cantante para poder colaborar con las averiguaciones de su paradero y si estuvo en la escena del crimen.

Lo mismo sucede con el "Anillo Dígital" que aplican en conjunto con el ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en las autopistas que delimitan el territorio porteño del bonaerense. En tanto, el juez a cargo de la instrucción, Pablo Yadarola, libró una orden de detención.

El arma homicida que encontró en una alcantarilla la Policía de la Ciudad.

Cuando los efectivos se hicieron presentes en el lugar recolectaron el testimonio de varios vecinos que explicaron que los disparos eran algo habitual en la forma de actuar de Pity. Según explicaron, sus vecinos manifestaron que solía disparar su arma a modo de festejo como también cuando caía en lapsos de ira.

Varios vecinos, ante la cobertura de los medios, sostuvieron que en el barrio Somora de Lugano hay un serio problema de drogas. Inclusive añadieron que el motivo de la discusión con Díaz habría sido originado por la negativa de Álvarez de "darle droga".

"Espero que la Policía haga algo. Los pibes consumen en la esquina y después se matan entre ellos. Necesitamos custodia por el tema de las drogas. Hay compra y venta acá. Punteros que caminan. Se pelean por un poco de droga. Lo sabemos todos", denunció una de las vecinas. La misma vecina denunció que no es el primer homicidio. "Se acuchillan entre ellos. Mataron a un chico en la torre, otro en la villa", sumó.

"¿Ustedes no lo veían desbordado (a Pity)? Necesitaba asistencia, todos vemos y nadie hace nada. Salía al barrio y tiraba tiros. Me da mucha pena. No era un tipo malo, pero los desborda la droga", remató.