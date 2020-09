A 12 años de la desaparición de Sofía Herrera, su familia no pierde las esperanzas y busca al hombre que podría habérsela llevado

De la desaparición de Sofía Herrera en un camping de Río Grande pasaron 12 años, y hasta el día de hoy, su madre, María Elena Delgado, mantiene intacta la esperanza de encontrarla viva.

Aunque no niega que este día, como muchos otros, es difícil y doloroso porque recuerda una y otra vez el momento en que la pequeña de 3 años y 8 meses fue vista por última vez, también asegura que no piensa dejar de buscarla.

Sofía Herrera desapareció cuando tenía 3 años y 8 meses.

"Es un día movilizante porque volvés a revivir todo lo que pasó ese 28 de septiembre de 2008 cuando Sofía desapareció, pero a la vez tenemos que seguir buscándola", dijo a BigBang Delgado, quien contó que para esta fecha todos los años realizan una marcha para recordar el caso, pero que esta vez, por la pandemia, hicieron una movilización virtual en la que además compartieron la nueva actualización del rosto de la niña que hoy tiene 15 años.

La imagen llegó a la Justicia y a la familia de Herrera hace pocos días, después de un trabajo que demandó varias semanas. "A través de las redes le estamos dando mucha difusión para la búsqueda de Sofi. Le pedimos a la gente que la viralice a través de las redes sociales, y en unos días se va a empezar a distribuir más, porque no tuvimos tiempo de hacer todavía cartelería", explicó la mamá de Sofía.

Como en cada nueva actualización, la foto será repartida en todas las provincias, a la Gendarmeria Nacional, en lugares de pasos fronterizos, comisarias y a la Policía Aeroportuaria, en caso de que alguien tenga a la niña e intente trasladarla.

Hicieron una nueva imagen actualizada de Herrera a sus 16 años.

Según Delgado, la imagen que representa a Herrera a sus 16 años (edad que va a cumplir en diciembre próximo) se hizo esta vez en tiempo récord, porque en otras ocasiones tardó cerca de un año.

El dibujante a cargo del trabajo, Alberto Suárez, le explicó a la mamá de Sofía que ahora cuenta con la ayuda de la tecnología, lo que le permite hacer el dibujo a mano con mucha mayor facilidad.

"Él nos pide fotos de nosotros de cuando éramos chicos, cuando teníamos una mediana edad y muy de ahora. También fotos de los abuelos, de su hermana, y así va construyendo la proyección, porque Sofi hoy tiene 15 y en diciembre cumple 16 años. Este dibujo esta hecho pelo por pelo", comentó.

No hay pistas concretas sobre el paradero de la menor.

Respecto al avance de la investigación por el paradero de su hija, Delgado explicó que este año se reunió solo dos veces con el juez de la causa, Daniel Cesari Hernández, y aunque le hubiera gustado verlo en más oportunidades, sabe que la pandemia complicó mucho las cosas.

Con la aparición de esta nueva imagen de Sofía, y con la reciente declaración de Néstor (uno de los niños que estaba junto a la menor al momento de su desaparición), la familia Herrera apunta ahora a encontrar a un nómade chileno de aproximadamente 50 años que se cree que pudo haberse llevado a la niña del camping el día en que desapareció.

Según contó a este sitio Delgado, el 28 de septiembre de 2008 ella y su marido fueron al camping recién inaugurado John Goodall junto a una familia amiga, y al poco tiempo de haber llegado, los más pequeños y el papá de Sofía salieron en busca de ramas para prender el fuego.

En solo 9 minutos, la nena desapareció de la vista de todos, y según creen los investigadores, fue sacada del predio por un hombre. Eso es lo que declaró Néstor cuando tenía 6 años al otro día del hecho, y es lo mismo que aseguró hace poco, cuando hizo otra nueva declaración. De hecho, los perros rastreadores que trabajaron en diferentes oportunidades en ese predio, marcaron siempre una zona del alambrado que es a la vez el mismo lugar que señaló Néstor al decir por dónde se llevaron a la niña.

Se cree que Herrera fue sacada del camping por un hombre.

"Se buscó 8 meses con el dato de Néstor, hasta que los psicólogos de la Corte Suprema dijeron que agregaba cosas que no eran verdad y se descartó la pista. Volvimos a 0, y ahora a 12 años se busca a este hombre", añadió la mamá de Herrera.

Dagoberto Díaz empezó a ser buscado después de que el nuevo juez le prestara atención a la testimonial que hizo un policía al principio de la investigación, quien aseguró en ese entonces que este nómade dijo que sabía lo que había pasado con la menor (según él Sofía había caído en una trampa para zorros), y que el culpable había sido un capataz de una estancia, quien finalmente se comprobó que al momento de la desaparición se encontraba en otra provincia.

Con este relato, el juez llamó a Néstor nuevamente a declarar y le pidió que volviera a hacer un identikit de la persona que recordaba que se había llevado a la menor, y cuando lo realizó, la imagen del hombre (la cual fue avejentada por el paso del tiempo) tenía un 75% de compatibilidad con el rostro de Díaz.

Ante esta situación, la Justicia pidió la captura internacional del sospechoso hace algunas semanas, a quien ahora se busca no solo en la Argentina sino también en Chile, ya que se cree que cruza habitualmente por pazos fronterizos ilegales.

Dagoberto Díaz es un nómade chileno buscado por la desaparición de la menor.

"Queremos que lo encuentren a ver qué puede aportar a la causa, es algo importante como papás esto, porque tal vez con algún dato de esta persona podemos llegar a saber dónde está Sofi. Es la única pista que hoy tenemos firme", aseguró la mamá de Sofía.

Aunque en estos últimos días a ella misma le llegaron imágenes de personas que creyeron haberlo visto a Díaz, y mucha información ha sido aportada también a la Justicia, lo cierto es por el momento no hay ninguna confirmación que indique algún dato concreto sobre él.

"No sé qué estuvo mal antes, qué pasó. Cuando mi hija desapareció no había gente preparada para la búsqueda, no había tampoco redes de búsqueda, no había nada en la provincia. Nadie estaba preparado. Al otro día de la desaparición había como 300 personas en el lugar buscando, se contaminó todo. Vino la policía de Chile y el FBI a colaborar y todos dijeron que la zona no se preservó, es que nadie podía entender que se trataba de una desaparición, hasta nosotros al principio pensábamos que Sofi podía estar cerca, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no", dijo por último María Elena Delgado.