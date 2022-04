El padre del joven que agredió al playero y lo dejó internado, se burló: "Es un viejo de cartón"

La salud de Arturo López, el playero de 66 años que fue golpeado por un adolescente de 17 años en un estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires, sigue "delicada". El hecho ocurrió el viernes 19 de noviembre del año pasado, cerca de las 17, en la playa del estacionamiento del barrio porteño de Monserrat. López fue increpado por el adolescente, quien le reclamaba por un "rayón" que tenía su auto.

En las imágenes de la cámara de seguridad del lugar se observa cómo el agresor, acompañado por sus hermanos y su madre, golpea a López en la cara, provocando que se caiga e impacte fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente en el lugar. La víctima fue trasladada rápidamente en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la Clínica Iteba, ubicada el barrio porteño de Flores, con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, y con riesgo de vida. Agostina, una de las hijas del playero golpeado, muy angustiada, dijo: "Pasamos una noche horrible, lo único que queremos es que nuestro viejo se recupere y tenga la vida de antes".

Mientras que su hermana Florencia, en llanto, agregó: "Estamos destruidas no pudimos hablar con papa" y comentó que quedó "en shock" luego de ver los videos completos de la agresión que sufrió su padre. Lo cierto es que a más de cinco meses de la agresión, Carlos Manuel A., el adolescente que lo golpeó, sigue prófugo a pesar de que el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de la causa, Mauro Tereszko, solicitó su inmediata detención el 26 de noviembre del 2021. “Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora, las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos”, sostuvo Javier A., padre del menor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con Télam, el hombre explicó que su hijo no se presentó ante la Justicia porque no tiene “garantías jurídicas” y apuntó contra la familia del playero, quien todavía se encuentra “en estado delicado” en el Centro Médico Fitz Roy, del barrio porteño de Villa Crespo. “La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. Me pregunto: ‘¿En qué estoy imputado para que me nombren?’. Obviamente les interesa la plata. No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil putas que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón”, indicó Javier.

El padre del adolescente sostuvo que el playero se desempeñaba como changarín, y sostuvo que “no tenía ni un peso”. Sobre el paradero de su hijo, mencionó que "todo el mundo sabe que está en Uruguay".

En respuesta, la madre de las hijas de López, ex esposa del playero y quien lleva adelante la defensa de la familia, Miriam Luna, señaló con enfado: "Llama a su hijo una criatura. Es un asesino en potencia. La criatura venía con una denuncia por estafa".

Sobre el estado actual de López, explicó que el hombre puede movilizarse, ya que no tiene afectada la función motora, pero sí está rehabilitando el habla. "Él está pagando por ser un laburante, por haber estado trabajando, que no creo que ese chico supiera nunca lo que es eso", dijo.

En ese sentido, aseguró que todavía los médicos no pueden decir cuáles van a ser las secuelas irreversibles del ataque. "El padre de mis hijas es un trabajador y no molestaba a nadie. En la clínica está bastante adaptado. Ahora empezaron a hacerle recién la rehabilitación porque puede acatar algunas órdenes, cosa que hasta hace poco no. Es triste y terrible porque está encerrado en un cuarto de 4 por 4 y su vida pasa por ahí, cuando él estaba perfecto de salud, trabajando y viviendo una vida feliz", concluyó.