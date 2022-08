A cinco años del femicidio de Celeste, la causa no avanza: "Es muy indignante cómo se construye la impunidad"

Celeste Belén Grippo Martínez supuestamente se suicidó el 29 de mayo del 2017 en su departamento de Valentín Alsina, de una manera por demás curiosa: disparándose un escopetazo con el dedo gordo del pie en el abdomen. Al menos así lo creía la primera fiscal del caso, que creyó en esta extraña habilidad y en el extraño método elegido para un suicidio de parte de una joven que no usaba armas y que les tenía, además, terror o pánico.

Celeste se había separado días atrás, había decidido irse a vivir a Santa Teresita, donde residían su madre y sus hermanas. Su esposo Víctor Nosach tenía antecedentes de violencia doméstica, incluyendo varias denuncias por lesiones, no solo de la propia joven de 28 años sino también de varias ex parejas. Celeste había discutido con él y con su hermano, Diego Nosach, horas antes.

Nosach, casualmente, era el dueño del arma que Celeste utilizó. La carta suicida (en realidad un cuaderno) de Celeste no fue encontrada por los peritos sino que fue entregada a la Justicia dos días después por... la hermana de Nosach. Para la familia de la víctima está más claro que el agua que no se trató de ningún suicidio: "¡Víctor la mató!". Y es que la versión de que se había "suicidado" de esa manera por demás extraña, incómoda y llamativa, fue descartada por el segundo fiscal que tuvo la causa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para la primera fiscal del caso, Celeste tomó una escopeta Brenta calibre 20, con un caño de 71,5 centímetros del gatillo hasta la boca, y se disparó en el abdomen el 29 de mayo de 2017 en su casa de Valentín Alsina. ¿Cómo podría un ser humano dispararse a sí mismo en el abdomen con una escopeta? "Con el dedo gordo del pie", sugirió la funcionaria pública. Como si eso fuera poco, la versión que implicaba el suicidio más incómodo del mundo era la que había brindado el propio Nosach.

La pareja de la joven figuraba como "testigo" en la causa y la primera fiscal había "comprado" esta curiosa versión. Nosach y Celeste se habían separado nueve días antes del fatal final. Pero hubo un dato que no es menor: Celeste lo había denunciado por violencia de género y Nosach, además, era el dueño del arma. La usaba para cazar. Las últimas personas que vieron con vida a Celeste fueron, precisamente, Víctor y su hermano Diego.

Ambos declararon que habían tenido una discusión con ella minutos antes y que luego se fueron. Siempre según ellos, Celeste se quitó la vida. Armó las valijas para irse a Santa Teresita y luego se suicidó. Fue tan quirúrgico el disparo que se dio con el dedo gordo del pie, que incluso no había una gota de sangre en la habitación. Luego de hablar con Norma -la mamá de la víctima- y su otra hija, Ángeles, el fiscal Mariano Leguiza Capristo decidió pedir el cambio de caratula.

Fue así que la jueza Laura Ninni, a cargo del juzgado N° 6 de Garantías de Lomas de Zamora, cambió la caratula de “averiguación” a “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer". En ese momento, Nosach quedó imputado. Hoy, la causa es llevada adelante por un quinto fiscal, Juan Baloira, de la UFI N° 17 de Violencia de género y Familia de Lomas de Zamora y está lejos de ser elevada a juicio a pesar de que ya pasaron cinco años.

BigBang habló con Luciana Sánchez, abogada de la familia de Celeste

-¿En qué estado está la causa porque hasta donde yo tengo entendido, Víctor está imputado por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer" pero goza de plena libertad, no?

- Al principio la causa fue caratulada como "instigación al suicidio". Primero que no fue caratulada como un crimen, sino cómo una "muerte dudosa". A pesar de los cambios que sufrió la causa hasta el día de hoy, que son más que nada reflejo de la investigación que la familia de Celeste viene haciendo, pidiendo que esto sea investigado como un femicidio, respuesta que la fiscalía no dio.

Trabajamos con distintos peritos y pidiendo pericias desde 2018. Incluso algunas se pidieron en 2017 con el abogado anterior y recién se llevaron a cabo por la cuarta fiscal de la fiscalía N°2. Ella en un año hizo todas las medidas que venimos pidiendo, entre ellas varias periciales muy importantes que debían haberse hecho mucho antes. Pero no tuvimos acceso a esas pericias porque le sacaron la causa a la fiscal y desde entonces venimos pidiendo reunirnos con este nueva fiscal.

-¿Por qué la causa se dilató de esta manera?

- Durante los primeros meses de este año, la excusa que nos decían para que no haya un avance era que recién le estaban mandando los efectos a la nueva fiscalía. Esto si bien es comprensible, es pedirle mucha paciencia a la madre de la victima. Además de que hicimos pedidos concretos por información de avances y acceso a la causa que no nos fueron concedidos.

La versión que da el acusado es la que también dio la policía, la cual se fue, volvió, se fue y volvió de nuevo sin ingresar a la casa aquel fatal día. Hay que investigar el por qué la policía no intervino tras las denuncias de violencia de género. La primera fiscal le entregó el cuerpo de celeste sin autopsias al acusado. Que exista actualmente una investigación es un logro de Norma, de sus hijos y de toda la familia y amigos que han testificado.

-Es sorprendente la versión sobre el dedo del pie que dio la primera fiscal....

La primera fiscal tuvo esta versión, después se cambia y la causa pasa de Lomas de Zamora a Lanús. Ahí pasa a manos de Mariano Leguiza Capristo que primero sostuvo esta primera versión y después cambió la carátula. Recusamos a Leguiza Capristo porque creímos que la causa debía caer en una fiscalía especializada y porque el fiscal decía que no creía que Víctor tuviera un perfil de psicópata.

Tuvo la causa varios años hasta que pasó a Lomas de Zamora. Se la sacaron porque Lanús se independizó y volvió a Lomas de Zamora, donde intervino la fiscalía N°2. Desconozco el criterio para la asignación de las causas y cuál es el criterio que se tuvo para que después algunas causas se quedaran en la fiscalía N°2 y varias otras, como la nuestra, pasaran a la UFI N° 17 de Violencia de género y Familia de Lomas de Zamora.

Lo que sí sucede es que, primero, es un montón de tiempo el que ya pasó y segundo, cómo un femicidio queda atrapado en estas excusas burocráticas. Estoy haciendo un enorme esfuerzo y es muy indignante cómo se construye la impunidad. Una colega de un tribunal penal muy importante me dijo una vez que Víctor es "un protegido por el sistema y el patriarcado". La justicia actúa por él y él está libre.

-Norma nos contó que siente temor y vive con miedo porque este hombre sigue libre....

- Todos los años debemos renovar las medidas de protección porque él pretende veranear donde viven los familiares de Celeste, Santa Teresita. No solo sigue en libertad sino que sigue teniendo acceso a armas de fuego. Presentamos otras denuncias que se hicieron contra él en función de amenazas y abusos de armas de fuego contra otras mujeres.

Lamentablemente no es el único caso que está en esta situación con un crimen tan grande en la provincia de Buenos Aires. La conducción de los fiscales en temas de género siempre ha sido poca. Es una situación de mucha impunidad originaria, los resultados son exiguos y la investigación, salvo que sea un caso muy obvio, aunque este caso es muy obvio, fue pobre,

Hay que tener en cuenta que estamos en un país donde mandan a genocidas a su casa. Esta es la Justicia que confrontamos y los femicidios no son ajenos a eso. Lo que pasa con esta causa es que la victima es pobre y depende de la fuerza de los familiares para que la causa se lleve adelante. Pedimos información y no nos contestan.

-¿Y esto a qué se debe?

- Las fiscalías en Lomas de Zamora están entalladas por los pocos recursos que tienen. Se te caen las lagrimas al ir y verlas. Estos casos no avanzan porque no hay una voluntad política de que se resuelvan. La familia tiene poder hasta un punto porque no tienen la plata para hacer pericias de manera privada, las cuales tampoco se terminan tomando en cuenta.

Él (por Víctor Nosach) en su descargo decía que había videos que probaban que era inocente, pero nunca tuvimos acceso a estos videos a pesar de que fue lo primero que pedimos. Nos dicen que recién bajaron esos videos al sistema, pero no tuvimos acceso al informe.... si es que lo hay. Recién ahora se mandó la información sobre el cruce de llamadas de celulares. ¡Recién ahora! Se pidió el año pasado y la fiscalía no hizo ningún informe. ¡No hay recursos!.

-¿Cuál es la última llamada que Celeste tuvo con Norma, su mamá?

- La última llamada que ella tiene es con Víctor donde se escucha a Celeste gritando atrás, un rato antes de que sucedan los hechos. Lo cierto es que justamente por eso no hay certeza de la hora del suceso. Alteraron la escena, el lugar fue limpiado, el cuerpo cambiado de lugar. Eso hemos analizado y queremos ver las pericias del instituto de criminalística de Lomas de Zamora que fue en 2017 y aún no nos dejan ver el resultado.

Ahí con el análisis preliminar logramos que la nueva fiscal (la anterior a Baloira) mande todo el material de la causa, como la ropa de Celeste que es fundamental para saber si era la misma. No sabemos si eso fue analizado o si formó parte de la pericia o no. Es absolutamente desesperante y lo que sucede es que, como no es algo nuevo o una causa nueva, no hay nadie para darnos las respuestas.

La última vez que Norma logró hablar con Celeste de manera directa y escucharla con vida fue la noche anterior y después perdió comunicación directa con ella. Hay un montón de horas donde el cuerpo y la escena estuvieron a disposición del asesino. Eso no se limpió en poco tiempo, no toma poco tiempo eso. ¿Pero por qué con estas pruebas contundentes la fiscalía no eleva la causa a juicio?... No lo sabemos.

Esta mala investigación y desidia le generan a norma una angustia tremenda, le destruyen la vida y esto es responsabilidad del Estado. La familia hizo mucho y preservó mucha pruebas importantes. Nosotros pedimos que se lo tenga por imputado al hermano también (actualmente figura como testigo) y no lo aceptaron. Entendemos que la razón para descartarlo como co-imputado se basa en la idea o presunción de que Víctor actuó solo. Pero no se está analizando como corresponde.

El problema no es que se respeten los derechos del acusado, sino que hay un Ministerio Público Fiscal que no cumple. Norma y su familia hacen e hicieron todo lo posible y más para que esta investigación exista y se resuelva. Las pruebas están y necesitamos que la fiscalía nos reciba y las vea. Norma hace todo como debe hacerlo.