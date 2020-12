A dos años de la bala perdida que mató a Maite en Navidad: por qué aún el culpable no está preso

Pocos minutos después de las 12 del 25 de diciembre de 2018, en medio del brindis de Navidad, la familia Almirón comprendió que algo malo pasaba en el patio de su casa en la localidad de Merlo, después de que la pequeña Maite de tan solo 5 años apareciera repentinamente rodeada de sangre.

Lo que no sabían todavía, era que una bala perdida había ingresado en la cabeza de la pequeña, y que por ese terrible hecho, días después la menor iba a morir sin que hasta ahora se encuentre al responsable de ese disparo.

Maite Almirón tenía 5 años al momento de su muerte.

El dolor de los papás de la nena es todavía enorme por la perdida de su hija mayor, pero lo que más impotencia les genera es que hayan pasado dos años de su muerte, y que la Justicia no haya encontrado a la persona que apretó el gatillo.

Según contó a este sitio Mayra Alzogaray, mamá de Maite, antes de que comenzara la pandemia del coronavirus, más de 12 meses después de la muerte de la nena, desde la fiscalía que lleva adelante el caso se presentaron en su casa para hacer la reconstrucción de los hechos, con el objetivo de poder determinar de dónde provino el disparo que cayó en el patio de la familia Almirón.

"Con los drones recorrieron toda la manzana de mi casa y la otra, para ver cómo pudo haber venido la bala. Después pasó lo de la pandemia, y quedó todo ahí, mi suegra iba mucho a la fiscalía, pero después de esto no nos llamaron más. La fiscalía estaba cerrada, y como se no podía viajar, no fuimos, y no supimos más nada", explicó dolida.

Hasta el momento no hay ningún detenido.

Lo que a Mayra le cuesta comprender, es como todavía no hay ningún detenido por el hecho, a pesar de que en una primera instancia se demoró a un sospechoso que luego fue liberado.

Días después de ese 25 de diciembre fatal, la fiscalía juntó varios testimonios de vecinos que señalaron a un hombre como la persona que pudo haber disparado justo a las 12, momento en que creyó apropiado salir a festejar con un arma en la mano.

Por eso mismo, rápidamente demoraron al sospechoso, vecino de los Almirón, aunque al poco tiempo Walter Ariel Deheza salió en libertad porque no se pudo comprobar que hubiera sido quien apretó el gatillo, ya que las pericias balísticas determinaron que la bala que mató a Maite no coincide con las armas en su poder.

"En su momento detuvieron a un hombre, que tenía marihuana, cocaína, armas y más cosas, pero después a los días lo soltaron", dijo la mamá de Maite, quien aclaró que en realidad sospechan de otro hombre que nunca fue bien investigado.

"Nosotros creemos que fue el hijastro del vecino de atrás, mucha gente lo vio, y varios vecinos sintieron que el tiro vino de esa casa. Pero a esa persona nunca se la investigó como debería haber sido, y siempre nos quedamos con la idea de que había sido él", se lamentó.

Este joven incluso declaró en la fiscalía que no estaba en el barrio cuando pasó el hecho, porque se había ido a pasar las fiestas a la casa de su novia en Pilar, algo que los vecinos dicen que no es cierto dado que lo vieron salir de su vivienda tras una supuesta discusión con su madre a las 12.30 del 25 de diciembre del 2018.

Respecto al estado de la causa, la mamá de la pequeña víctima dijo que este año la investigación avanzó muy poco, y que esperan tener mejores noticias durante el 2021. Hasta ahora, son pocas las pruebas con las que cuenta la fiscalía, debido a que no se encontraron casquillos de bala en el lugar donde Maite recibió el impacto.

Lo que sí se pudo determinar, gracias a la bala que se encontró en la autopsia realizada en el cuerpo de la nena, es que arma usada fue una 9 milímetros, aunque no se sabe todavía de quién era o quién la usaba.

Maite recibió una bala en la cabeza en Navidad de 2018.

Según Alzogaray, no era habitual escuchar disparos en el barrio, o al menos ella y su familia nunca los oyeron, aunque varios vecinos aseguraron que se solían escuchar tiros y que en otra ocasión ya había pasado algo grave.

Tras agradecer a BigBang por recordar la injusta muerte de su hija, algo que ella nunca jamás olvidará, la mamá de Maite comentó que no puede creer que no haya nadie preso, pero que lo único que le queda ahora es esperar a que pase el tiempo, siempre con la fe intacta de que, a pesar de que tarden años, lograrán encontrar al culpable.

"Es muy injusto que no se haya investigado bien, pero ya sabemos como es esto. Ahora solo esperamos justicia", dijo por último Mayra.

Los papás de la pequeña esperan que se haga justicia.

El hecho

El 25 de diciembre de 2018, apenas unos pocos minutos después de las 12, mientras la familia Almirón celebraba el comienzo de la Navidad en una casa ubicada en en la calle Larsen al 443 en el barrio El Pericón, en Merlo, la pequeña Maite recibió un disparo en su cabeza.

Aunque fue trasladada de urgencia en el auto de un vecino al hospital Eva Perón, donde la niña de 5 años fue ingresada a terapia intensiva, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, y el 27 de diciembre falleció después de que los médicos dijeran que tenía muerte cerebral.

Durante los dos días en que la pequeña estuvo internada, sus papás estuvieron al lado suyo permanentemente, y cuando tenían algo de tiempo, salían en los medios de comunicación para pedir que se detuviera al culpable.

A pesar de que el fiscal Mario Ferrario, titular de la UFI 3 del Departamento Judicial de Morón, demoró en una primera instancia a un hombre, nunca se pudo comprobar que tuviera vínculo con el caso, por lo que rápidamente quedó en libertad, sin que hasta ahora haya nadie acusado o apresado por el crimen.