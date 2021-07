A dos años del accidente del Pepo, la familia de los fallecidos lo denuncian: “Borraste pruebas y nunca nos llamaste”

Hace dos años, en la madrugada del 20 de julio de 2019, Rubén Darío Castiñeiras, famoso por su nombre artístico El Pepo, manejaba su camioneta Honda CRV por la ruta 63 a la altura de Dolores. Volvía de dar un show, acompañado por la corista Romina Cándías, que viajaba en el asiento del acompañante, y por los músicos Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh.

Cerca de las dos de la mañana, el Pepo perdió el control del vehículo y volcó. La camioneta quedó sobre una cuenta. Mientras el cantante y la corista sufrieron algunos golpes, Carabajal y Abosaleh murieron por los traumatismos causados por el accidente de tránsito. Sus cuerpos quedaron tendidos en la ruta.

Cuando la Policía llegó a lugar, Pepo primero dijo que él no conducía. Después se desdijo y aseguró que quiso esquivar algo que se le cruzó en el camino. Nunca pudo decir qué era. Lo que sí descubrieron los investigadores fueron las botellas de vodka, bebida que el cantante bebía mientras manejaba. Además, horas después, dio positivo de marihuana y cocaína. También se confirmó que conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima era de 80, y con baja visibilidad por la neblina.

El conocido cantante de cumbia fue internado en el Hospital Municipal San Roque. Pocas hora después, a fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI 1 de Dolores, imputó al artista por los delitos de doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas y dispuso además su prisión preventiva. El Pepo estuvo preso durante seis meses en el Penal de Melchor Romero y, luego de sufrir una fractura mientras jugaba al fútbol, recibió la prisión domiciliaria.

A dos años del hecho, el abogado de las dos víctimas, Marcelo Biondi, le contó a BigBang, que todavía no se llevó a cabo el juicio oral: “La causa está elevada a juicio ya hace varios meses. La pandemia ha frenado un poco el trámite del proceso en el sentido de que todavía estamos en trámite ante el Juzgado Correccional N°3, a cargo de la Dra. Analía Haydée Catalina Pepi, de Dolores”.

Y completó: “La fiscal es la fiscal Raggio, la misma que intervino en la etapa de instrucción. Lamentablemente, con la pandemia, se demoró el trámite. Todavía estamos a la espera de la audiencia preliminar del juicio oral, que es la audiencia donde se trata la prueba que se va a presentar en el juicio o que se va a aceptar y que fue presentada por la Fiscalía, el particular damnificado y la defensa”.



Además, Biondi recordó: “Todo lo que hicimos fue un arduo trabajo porque al comienzo de la investigación no había, ni siquiera, alcoholímetro para que verificaran el nivel de alcohol a Castiñeiras. Durante las primeras 48 horas de investigación fue tomado prácticamente por el Pepo y el círculo empresarial que lo acompañaba, como su mánager, y manejaron la situación”.

En ese punto, el abogado relató que el círculo íntimo del Pepo habría hecho desaparecer un celular de una de las víctimas mientras al otro, lo dejaron en modo fábrica: “Los familiares han declarado que tenían los teléfonos celulares de la víctimas, es decir de Nicolás y de Ignacio, en su habitación del hospital. Y de esos celulares, el único que apareció, varias horas después, había sido formateado cuando fue entregado para que se hicieran pericias y ver si había algún video”.

En cuanto a la culpabilidad del cantante, el letrado agregó: “Se pudo probar que Pepo iba consumiendo vodka en el momento en el que conducía. Esto surge de los elementos que se incautaron en la camioneta, como las botellas de esa bebida. Y el testimonio de Romina Cándias, la única sobreviviente, que iba de acompañante, y quien también es víctima de lesiones. Sobre Pepo, se pudo probar que había consumido alcohol en exceso, que había consumido estupefacientes, y que la velocidad presunta era de 139 kilómetros por hora, en una ruta con neblina y sin visibilidad”.

Además, declaró sobre los pedidos que realizó el músico durante su detención: “Pepo estuvo detenido en una unidad penitenciaria durante seis meses y después, para fines de diciembre de 2019, la Justicia de Dolores decidió otorgarle la prisión domiciliaria. Y los motivos fueron tirados de los pelos por una fractura de tobillo que tuvo jugando al fútbol en el Penal”.

Y explicó: “El pedido original era un pedido por “Calor familiar”, un pedido que siempre es rechazado en la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, una persona reconocida en el ambiente tropical, le dieron la posibilidad de la prisión domiciliaria. No corresponde porque hay víctimas y está el resto de la sociedad, que merece el principio de igualdad de tratamiento”.

En tanto, sobre la causa, Biondi dijo: “El hecho fue calificado como Homicidio doblemente culposo y sextuplemente agravado, y ese delito prevee una condena de 3 a 6 años de prisión en nuestro Código Penal. Es una pena para la cantidad de agravantes que tiene, baja. Mi pedido era que se pudiera discutir en un juicio el dolo eventual. Pero para eso, la Fiscalía tendría que haberlo indagado por la intención del hecho, y en forma subsidiaria, la calificación actual que es la culposa agravada”.

Y aseguró, sobre la pena que podría caberle al cantante: “Esto no fue un accidente. Esto es un hecho donde debía debatirse el dolo eventual porque había un exceso de velocidad importante, en una ruta con neblina, mientras Pepo consumía vodka al tiempo que manejaba. Además de un exceso de alcohol, había un exceso en el consumo de estupefacientes. Si bien es difícil probar el dolo eventual, hay diversos casos en que la Justicia ha podido probarlo. Eso demuestra las diferencias conceptuales que hay en los diversos distritos. En Bahía Blanca ha alcanzado para demostrarlo con el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, pero en Dolores no”.



En tanto, explicó sobre la actualidad de los familiares de los músicos fallecidos durante el vuelco de la camioneta: “Las familias de las víctimas están destruidas y ha sido modificadas sus vidas. Sobre todo las vidas de los tres chiquitos, los dos hijos de Carabajal y el hijito de Abosaleh. Por supuesto, se han modificado sus vidas y, en cada fecha del accidente, el dolor es muy fuerte. De la misma manera, la falta de empatía de Pepo hacia las víctimas es muy notoria. Hace pocos meses, él pidió salidas laborales, la jueza las rechazó, pero fue raro, porque manifestó que no había nada en forma ambiental no había datos que demostraran que necesitaba trabajar. En realidad, en el pedido de morigeración de pena originario, dejaron asentado que la mujer de Pepo, Josefina Acuña, era la que se iba a encargar de solventar de los gastos en caso de que se le otorgara la prisión domiciliaria”.

Y finalizó: “Por otro lado, las víctimas están esperando que comience el juicio oral y que Pepo tenga una condena cercana al máximo de la pena. Y que no tenga, por el momento, salidas laborales porque las familias están llorando a sus muertos, y Pepo va a estar saliendo, cantando y divirtiéndose. Eso es lo que me transmiten los familiares con respecto a ese tema. Lo que queremos es que se haya justicia y que Pepo tengan la condena con el máximo de la pena, de seis años de prisión”.



En la previa del 2° aniversario del accidente que protagonizó el Pepo, Patricia Achu, la mamá de Ignacio Abosaleh, grabó un video para relatar los días de tristeza que viven desde la muerte del músico: “Para mí es muy doloroso hacer este video porque se cumplieron dos años que Nacho no está. Ni está Nico. Todo por una persona que fue culpable de ese trágico accidente y perdieron la vida los dos”.

Y agregó: “Esa persona dijo que no lo hizo conscientemente. No creo que haya sido así cuando en las pericias se detecto que tenía consumo de drogas y consumo de alcohol. Y la persona que estaba como acompañante dijo claramente que le iba sirviendo vodka. Además los videos lo comprueban”

Para finalizar el video, Achu grabó unas duras palabras dirigidas al cantante de cumbia: “Ahora te hablo a vos Pepo, que decís que lo ayudaste a mi hijo y le diste una mano siempre. Eso es mentira. Quien te dio una mano, te ayudó y fue incondicional al lado tuyo fue Nacho. Dejó hasta su vida por seguirte. No respetaste ni sus espacios, ni su trayectoria de trabajo, ni la vocación que tuvo como bombero, ni a su familia. Desde el día que murió, ni siquiera te comunicaste con nosotros”.

Y denunció: “Lo único que hiciste fue sacar pruebas y hacer desaparecer el teléfono de mi hijo. Ese es el que vos decís que ayudaste, cuando en el momento en el que ocurrió ese accidente provocado por vos, con mi hijo tirado en la ruta, lo primero que hiciste fue culparlo, diciendo que quien manejaba era Nacho. ‘Ese pibe… Nachito. El que está muerto ahí´, dijiste. Si eso es una forma de tener un amigo, te equivocás”.

Por último, la madre de Abosaleh le dijo al Pepo: “Mi hijo cumplía con su jornada laboral siempre. Mucho más que una jornada laboral. Toda la gente que te rodeaba. Nicolás también. Ni siquiera le diste la oportunidad de no estar en la camioneta. Él te había que lo dejaras ir con los músicos del cansancio que tenía. Porque ni siquiera lo dejabas que se vaya a dormir para poder manejar a la noche. Entonces no hables de nosotros, no hables de la familia de Nacho porque nosotros queremos justicia para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para esos tres hijos, los de Nicolás y mi nieto que todos los días pregunta por su papá. Así que por favor, antes de hablar o pedir disculpas en un programa. No tenés respeto. Hubieses tenido la dignidad de avisarnos, no culpar a mi hijo y no ocultar todo”.