"A él no lo quería nadie": hablaron los allegados de la enfermera y apuntaron contra el marido

Luego de ser encontrada muerta en el interior de un galpón de su casa ubicado en el fondo del mismo terreno, distintos conocidos de Elizabeth Di Legge dieron más pistas sobre lo que pudo haberle pasado a la enfermera. Su cuerpo yacía sentado en una silla y tenía un suero colgado de su brazo y una jeringa.

La víctima estaba desaparecida desde hace cuatro días y el hecho había sido denunciado por su marido, Silvio Espíndola. Ambos trabajaban en el Hospital Churruca, “Ella en el octavo piso y él en el tercero”, según pudo averiguar BigBang con una fuente cercana a la profesional de la salud.

Elizabeth estaba siendo rastreada desde el 29 de julio, y su propio esposo había dado aviso a la policía. La búsqueda concluyó con un allanamiento en el domicilio de la víctima, en González Catán, donde fue encontrada por los perros policía en un galpón cerrado con llave. Luego del hallazgo, los oficiales detuvieron a Espíndola mientras aguardan por los resultados finales de la autopsia.

¿Qué dijeron los conocidos de la víctima?

La enfermera presuntamente asesinada tenía 47 años. Era madre de dos hijos y según los conocidos del barrio su relación con Silvio era por lo menos “conflictiva”. Entrevistados por un móvil de Momento D, el programa conducido por Fabián Domán, uno de los vecinos recordó una pelea de la que fueron testigos: “En el verano habitualmente tomamos mate en el jardín y en una oportunidad se escuchó una pelea bastante fuerte”. Y agregó: “Un tiempo atrás habíamos escuchado también como gritos histéricos de una mujer. Era evidentemente una pelea, no puedo dar detalles de lo que se decían, pero no era una cosa de todos los días”.

Asimismo, otra de las vecinas del barrio identificada como Marina, habló de la pelea en cuestión: “Muchos insultos escuchamos. Ella le decía me vas a volver loca o qué querés que haga, no me acuerdo textuales palabras, pero no eran de todos los días”.

Otro de los testimonios también mencionó el maltrato: “Siempre la trató mal. Ella venía llorando a mi casa y yo le decía que venga a vivir conmigo. La mató él. No lo dudo porque siempre la maltrató, ella dos veces quiso matarse, pero no se animaba por lo nenes. Venía sufriendo de antes. Ella tenía una discapacidad auditiva y tomaba una medicación psiquiátrica. Estaba muy mal por culpa de él”.

En la misma línea, una allegada de Elizabeth, consultada por BigBang, aseguró: “Los medios buscan en el barrio, pero en el barrio no la conocen, tienen que ir al hospital”. Y agregó: “A él no lo quería nadie”.

La causa

Lo último que se supo del día de su muerte fue que se había conectado por última vez a WhatsApp el viernes a las 10 de la mañana. Según Espíndola, a esa hora debía caminar hasta la estación de trenes del ramal Belgrano Sur para presentarse en el Hospital Churruca a trabajar en el servicio de guardia. Al día siguiente, el sábado 30 de julio, el propio esposo radicó la denuncia por “averiguación de paradero”.

Sin embargo, luego de encontrar el cadáver, la Justicia está analizando si el hecho debe ser caratulado como "homicidio agravado por el vínculo" y en el marco de violencia de género. La causa está a cargo de la UFI 3 Descentralizada de Gregorio de Laferrere.

La autopsia

El informe preliminar de la autopsia indicó que la enfermera murió entre 60 y 72 horas antes de que la policía hallara el cuerpo. En la escena del crimen encontraron ampollas de anestésicos como propofol y fentanilo, y notaron que el cadáver no tenía lesiones corporales visibles. La causa de la muerte se debió a una depresión respiratoria. La Justicia deberá determinar si se trató de un suicidio o una asesinato.