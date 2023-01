"A este negro de mierda me lo llevo de trofeo": el brutal testimonio de otra testigo contra los rugbiers

Tatiana Caro tenía 17 años y estaba sentada en un bar junto a la discoteca Le Brique, ubicada en Av. 3 y Calle 102 de Villa Gesell, cuando Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por el grupo de rugbiers integrado por Matías Franco Benicelli, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Máximo Pablo Thomsen, Enzo Tomás Comelli, Blas Cinalli y Ayrton Michael Viollaz. “Yo me encontraba en Beerland, el restaurante que estaba al lado de Le Brique, me acerqué a saludar a uno de los patovicas, Chiqui Muñoz. y justo interceptó el momento en que sacaban a ambos grupos”, declaró la joven este jueves ante el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores.

Durante su relato, la joven oriunda de Villa Gesell sostuvo que a Fernando, y a su grupo de amigos, los sacaron con total tranquilidad por la puerta principal del boliche, mientras que al grupo de acusados por la de servicio. “Le pegaban a Fernando por atrás y atacaban a los amigos que fueron los que intentaron defenderlo”, sostuvo y remarcó que el que le pegó al joven estudiante de derecho a traición fue Lucas Pertossi. "Era robusto", agregó.

En ese sentido, afirmó que durante el ataque, “Pertossi” -aunque no aclaró cuál de los tres- les dijo: “Quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo”. "A mi realmente me quedó una marca muy grande. Yo vi su salida. Ellos (por los rugbiers) se fueron y regresaron. Se tenían que sacar las ganas, digamos. Le pido disculpas porque el escenario del hecho fue mi ciudad lamentablemente", sostuvo la joven a la salida de los Tribunales.

Visiblemente conmovida, sumó: "Vi como lo mataban directamente. Llegó un punto que pegarle a Fer era como pegarle a una bolsa de papas. A los amigos de Fer le decían que no se metieran, que la bronca era con él, con Fernando, por eso también le pegan a los amigos. Uno de los acusados gritó que se queden tranquilos porque ´a ese negro de mierda se lo iban a llevar´. ´Quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo llevo de trofeo´, dijeron".

Según explicó, la amenazaron de muerte cuando decidió declarar en contra de los rugbiers. "No vi llegar la ambulancia. Cuando la chica le agarró la cabeza y vi que sacó las manos con sangre me fui porque ya no podía más. Me siento tranquila, pero para mi no terminó hasta que a ellos le den perpetua. Estaban todos igual de idos. Yo recibí amenazas de los dueños (del boliche), amenazas de los públicas. Me decían que no me queje si me pasaba algo y demás, pero seguí", dijo.

Y continuó: "Nunca fue una pelea, no hubo dos partes. No se pudieron defender ni hacer nada al respecto. Fueron directamente a matar a Fer. Vi todo, cuando lo sacaron, cuando lo empiezan a sacar, cuando corren a los amigos, los detienen para que no puedan defender a Fernando y le seguían pegando más piñas todavía. Eran patadas en la cara y en el cuerpo. A Fer, cuando lo pude ver, tenía una zapatilla en la cara y sangre".

Finalmente explicó que fue ella la que decidió declarar como testigo y cerró: "Yo hablé en la plaza el día de la juntada de velas por primera vez ni bien pasaron los hechos y cuando se empezaron a contactar conmigo, a decirme que podía llegar a servir un montón todo lo que yo había visto y que mi testimonio iba a ser muy servible, lo hablé con mi familia, porque era menor, y le dije ´Ma, este recuerdo lo voy a llevar, pero si hoy en día puedo hacer algo más que ayude lo voy a hacer´".