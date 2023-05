A la Justicia: Montiel demandó a la abogada de la mujer que lo denunció por abuso sexual

En el marco de la denuncia que recibió por abuso sexual, Gonzalo Montiel demandó a la abogada de la mujer que lo acuso. Bajo el delito de calumnias e injurias, el jugador afirmó: "Afectaron seriamente mi tranquilidad y agraviaron sensiblemente mi honor”. La compensación económica que exigió el jugador de $20 millones.

La letrada Raquel Hermida Leyenda fue quién tomó la causa emitida en marzo del 2023, en la cual una mujer declaró haber sido abusada sexualmente por Montiel durante la primera noche del 2019. En su declaración, la presunta víctima denunció que recurrió a la vivienda para celebrar el cumpleaños del futbolista, que coincidía con año nuevo.

En ese entonces, la joven afirmó que esa noche recurrió a la casa de Montiel en Virrey del Pino, La Matanza, y que al llegar se encontró con una extraña situación. Según su relato, ella no acostumbra a tomar alcohol, pero durante la fiesta, las mujeres que estaban presentes le convidaron dos vasos, de los cuales probo un poco y posterior a tomarlos perdió el conocimiento.

En su testimonio la mujer explicó que de los presentes en el domicilio solo conocía a Montiel, a su hermana y a su mamá, pero que el resto eran extraños. Además, relató que en un momento de la madrugada fue al baño ya que se sentía mal, y al encontrarse con Montiel en la puerta de dicha habitación, perdió el conocimiento y se desmayó.

Posterior a eso, la denunciante recordó despertarse en la puerta del domicilio, tirada en la calle, llena de barro y mojada, y desarrolló que mientras escuchaba que la hermana del delantero le gritaba ‘hija de puta, te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres’, ella intentó retirarse del lugar.

Por otra parte, contó que el viaje de vuelta lo hizo con dos chicas que también estuvieron en la fiesta de aproximadamente 25 personas, y afirmó que en todo el trayecto la amenazaron para que no hablara. Sin embargo, declaró que recibió un mensaje del ex jugador de River preguntando si estaba bien, pero que no le llegó a contestar, ya que su mamá tomó el poder de la situación.

Durante al menos cinco días posteriores, la denunciante intercambió mensajes con la mamá de Montiel, quién le pedía que le cuente el paso a paso de lo que tenía pensado hacer. Aunque en un primer momento la mamá del jugador le afirmó que los amigos de Gonzalo habían “cagado a trompadas” al agresor, tras evaluar su comportamiento y recordar la última cara que vio antes de perder el conocimiento, la joven concluyó en que la estaban “ensuciando” y lejos de ayudarla, solo estaban intentando controlarla.

Luego de varias idas a diversos hospitales, en donde además le detectaron HPV, y tras ser evaluada por un psiquiatra, la joven decidió efectuar la denuncia contra Montiel, quién hoy contra atacó y demandó a la letrada que se hizo cargo de la causa.