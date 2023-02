“A lo que se quiere...": los mensajes del acusado de asesinar a su pareja en medio de un juego sexual

Paula García tenía 26 años y fue hallada sin vida en su domicilio de Boulogne, partido de San Isidro, luego de que su pareja, identificado como Braian Ezequiel Hardin, de 23 años, llamara a un compañero suyo de trabajo para contarle que se le "había ido la mano" cuando mantenían relaciones sexuales: la investigación determinó que la causa de la muerte fue por asfixia, por lo que los investigadores no descartan que el fallecimiento de la joven haya sido durante el acto sexual.

Incluso, en la escena del crimen se hallaron blisters, preservativos y elementos sexuales de diferente índole. Pero en las últimas horas, el caso se tornó mucho más oscuro debido a los siniestros mensajes que el joven de 23 años publicaba en sus redes sociales. “A lo que se quiere, nunca se le hace daño”, publicó, por ejemplo, años atrás, una frase que cobra otro valor dada las circunstancias.

En otro de sus posteos, por ejemplo, publicó una foto de una pareja desnuda, con la ropa interior en los tobillos y el siguiente mensaje: “De nada sirve tener tantos pretendientes si todos tienen la mentalidad de cog... y no de quererte. Te hablan porque te ven buena en tus fotos, no porque les interesa saber más de ti, Lo siento, pero alguien tenía que decírtelo. Y el amor verdadero donde queda si no valoras al que de verdad te ama”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La joven de 26 años fue encontrada luego de que un compañero de Hardin llamara al 911. Frente a las autoridades, el hombre contó que Braian lo había llamado por teléfono para confesarle que había matado a su pareja. Tras ese llamado, personal policial de la Comisaría Novena de San Isidro, con asiento en La Horqueta, llegó alrededor de las 16 del martes al domicilio de la calle Blandengues y encontró a García muerta, con signos de haber sido asfixiada.

El caso, que está a cargo del fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Violencia Familiar y Género de San Isidro, ya recopiló los primeros indicios de la causa. Sin ir más lejos, se constató que la joven había sido asesinada y que sui pareja se encontraba en la casa de su madre. Vale remarcar que tras el asesinato, se había retirado en moto del lugar según los testigos del caso. A las 21 del mismo día, lo encontraron y lo llevaron detenido.

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Violencia Familiar y Género de San Isidro, Marcelo Fuenzalida, aguarda el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima. Además, se espera que en las próximas horas llame a prestar declaración indagatoria a Hardin. Allegados a la víctima acudieron a las redes sociales para pedir justicia por Paula y calificaron a su pareja de "asesino". "¡Pudrite!", escribieron a través de Facebook. "No entiendo la justificación de la familia, por qué la tuvo que matar", expresó en Facebook Roci Ramírez, a lo que Aixa Belén, otra internauta, le salió al cruce en defensa del acusado: "No entiendo por qué te metés, si no sabés bien (cómo es) la situación gorch (sic)".

Frente a esta postura, Ramírez redobló la apuesta y retrucó: "No hay justificación para matar a nadie. Lo mejor sería que no te quemes comentando defendiéndolo pero bueno, así estamos". A lo que la segunda mujer le contestó de una manera que resaltó que había un parentesco entre Ramírez y la víctima: "Encima la pendeja se da el lujo de hacerse la viva hablando, que alguien le saque el celular, por Dios, ya se nota que clase de familia era".