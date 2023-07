A los tiros y sin declarar: cómo pasa sus días el comisario detenido por el crimen de Lucas y Lautaro

El misterioso episodio que se abrió a partir de la desaparición de Lucas Escalante y Lautaro Morello en diciembre pasado en Florencio Varela, parece estar camino a cerrarse luego de que se detuviera al comisario mayor de la bonaerense Francisco Centurión. Aunque esto no quiere decir que la investigación haya sido o vaya a ser algo tranquilo y pacífico. El ex jefe de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes se negó a declarar hasta no tener a su abogado designado, una decisión más que evidente en el marco de que el lunes se resistió a los tiros cuando fueron a apresarlo.

En este marco fue que el oficial jerárquico fue trasladado a la alcaldía de la Policía Federal Argentina (PFA) de Cavia 3300, en el barrio porteño de Palermo, a pedido del fiscal Daniel Ichazo, quien presenció la negativa a dar testimonio que dio el detenido. Vale recordar que en la causa que investiga la muerte y desaparición de los dos jóvenes, también están detenidos su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano.

Quienes se acercaron a detenerlo el lunes se sorprendieron ante la resistencia del comisario. Es que ya habían existidos otros allanamientos en su domicilio, aunque esta vez fue la primera en la que se resistió de forma violenta. Así fue que terminó con un disparo en su pierna izquierda, del cual fue estabilizado rápidamente en el Hospital Maternal "Mi Pueblo" de la localidad bonaerense.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La investigación está detrás de su testimonio para cerrar qué fue del cuerpo de Escalante, a quien asumen muerto, pero que creen que estuvo cerca de un mes secuestrado en un lugar desconocido. Es que, como Morello apareció muerto a la semana de desaparecer, y ambos estaban juntos, se presume que la no aparición del desaparecido esconde algo más oscuro detrás.

Es que mientras más se conocieron los secretos del caso, la familia de Lautaro comenzó a dudar sobre si el cuerpo encontrado en el BMW que conducía, y que apareció incinerado seis días después de desaparecer, era realmente el de su pariente, y por eso se encargaron de pedir ante la Justicia la exhumación del cuerpo.

Noelia Morello, tía de Lautaro, relató ante Tardes Policiales cómo fue el proceso por el cual nunca llegaron a ir a reconocer el cuerpo, luego de que se realizara un extracto ADN del cuerpo con la mamá. "Nos dijeron que eso iba a tardar 30 días más o menos, pero al otro día nos dijeron que eso no iba a ser necesario porque cotejaron una huella dactilar y dio 99,9 por ciento de coincidencia con Lautaro, cuando el cuerpo estaba todo quemado. Todo muy raro", reveló la familiar del fallecido.

"El día que apareció el cuerpo, llegamos al lugar y ya lo habían levantado. Después nos pusieron una mesa de colegio con un policía común, que no era de Científica. Pusieron una caja y abrieron un montón de paquetes. En eso colocaron un pedazo de camiseta en la mesa y era la camiseta que Lauti tenía cuando desapareció", detalló.

"Días antes nos preguntaban cuánto media Lautaro de espalda, cuánto calzaba, cuánto media. Era como que tenían algunos cuerpos y buscaban cuál se asemejaba más a Lautaro", aseguró Noelia.

Por otro lado, tras el allanamiento donde detuvieron a Centurión, también hubo otros dos operativos en las casas de la pareja y la ex del comisario mayor. A ambas les secuestraron sus dispositivos móviles, además de otros tres celulares que el detenido intentó descartar durante el operativo. Estos aparatos se suman a otros dos que le retiraron a los detenidos Cristian y Maximiliano durante redadas en sus celdas del penal de Magdalena.

En el caso de las dos mujeres, se encuentran protegidas por la ley para declarar en su contra, por el hecho de tener un vínculo directo con el comisario. Pero a su vez, ninguno de los detenidos tampoco brindó la clave de seguridad de sus teléfonos. También, como otro elemento sospechoso encontrado en el domicilio de la Calle 1538 al 600 en La Capilla, están las tres cajas fuertes que había en el lugar.

Todas estas situaciones fueron fundamentales para que Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense decidiera desafectarlo al comisario, luego de que el fiscal lo imputara por el delito de "sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia".

Tras meses de investigación, Ichazo está convencido de que Escalante estuvo secuestrado por parte de Centurión cerca de un mes más después de su desaparición. "Si atendemos que era una persona altamente sociable, que exteriorizaba su vida a sus afectos, familiares y amigos, tanto por mensajes, en forma personal o por redes sociales; y que a partir del 9 de diciembre de 2022 desapareció de dicho plano, siendo un último dato la apertura de antenas por tráfico de dato de su celular el 12 de diciembre de madrugada, podemos concluir que desde dicha fecha fue privado de su libertad por quienes integraban el plan criminal, resultando por el contexto en que se fueron sucediendo los hechos, que a la fecha se presume su muerte violenta a manos del clan Centurión", aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal.

El comisario se encontraba de vacaciones en Santa Fe, el día que desaparecieron. Es por eso que el fiscal presume que Centurión "tomó el control del plan" tras volver sólo un día después. "Ese 10 de diciembre, aproximadamente a las 20, con el concurso de, al menos, Maximiliano Centurión y Cristian Centurión, en el interior del domicilio situado en calle 1538 esquina Ruta 53 de la Localidad de Florencio Varela, y ejerciendo violencia, privaron de su libertad personal a Lucas Escalante", aseguró Ichazo.

"En circunstancias en que, con fecha 9 de diciembre de 2022 arribara Escalante junto a Morello al domicilio mencionado, a fin de retirar vales de nafta que le iba a ser obsequiados por Cristian Centurión; es que se produce el homicidio de Lautaro por parte de ambos, y posterior al homicidio de éste, privaron de su libertad a Lucas", relató el fiscal ante Infobae.

Las víctimas del caso habían salido a celebrar la victoria argentina sobre Países Bajos en Cuartos de Final de Qatar 2022, cuando desaparecieron. Los meses pasaron y el dolor de sus familiares sigue intacto. El misterio está camino a resolverse, aunque la perspectiva es que no será nada fácil.