“A mi papá lo mataron como si nada”: el duro relato de la hija del colectivero asesinado

En el marco del velatorio por el asesinato de Pedro Daniel Barrientos, el colectivero asesinado el pasado miércoles en La Matanza, su hija Daniela brindó una conferencia de prensa y reveló como es su situación actual, el miedo por la inseguridad y cómo sobrelleva el crimen: “Las personas viven con miedo”.

La joven manifestó su impotencia y bronca por el asesinato de su padre, quien murió luego de recibir un disparo en un enfrentamiento entre un delincuente y un policía. “Mataron a mi papá como si nada, nadie tiene derecho de quitarle la vida a mi papá ni a una persona. Queremos que se haga justicia, que encuentren a los que realmente estuvieron implicados en el asesinato de mi papá y que paguen las consecuencias como debe ser”, aseguró la mujer.

No obstante, también se refirió a la situación de inseguridad que atraviesa no solo el país, sino puntualmente La Matanza, lugar donde reside toda su familia. Daniela contó la dificultad que tiene día a día, ya que hasta tomarse un colectivo, es algo que la preocupa: "Dentro de La Matanza no hay zona que se salve del delito. Las personas viven con miedo”.

Por otra parte, agregó: “Toda La Matanza es roja, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá que cuida a mi hija me decía que tenía miedo de tomarse el colectivo. Muchas veces tuvo que volver de la parada corriendo porque le apuntaron con un arma”.

Respecto a los dichos y a la presencia de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la hija de la víctima afirmó: “Él habla de mano dura, pero yo veo que la Policía de Buenos Aires está completamente desamparada, mis compañeros están desamparados, no hay móviles, no hay logística, no hay nada”.

En esta misma línea, ingresó a hablar la tía de la joven, quién preguntó y exigió la presencia del intendente Fernando Espinoza: “Estamos exigiendo justicia. ¿Dónde está Espinoza? ¿Y nuestros derechos humanos? Mi hermano siempre decía que iba zafando, que había mucha inseguridad”.

El hecho

En la mañana del último lunes un delincuente ingresó al colectivo manejado por Pedro Daniel Barrios y mantuvo un enfrentamiento con un policía de la Ciudad. En el medio de esta situación, una bala impactó en el pecho del conductor, quien murió en el instante.

Por este motivo, los compañeros se solidarizaron y mantuvieron un paro, que hasta ahora continúa para algunas líneas de la compañía. Por último, cabe mencionar que cuando el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se acercó al lugar de la manifestación, fue atacado y agredido por los colegas de la víctima. Esta tarde, luego de detener a un acusado, velaron el cuerpo de Barrios.