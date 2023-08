"A nosotros no nos mataron de casualidad": a 15 años del triple crimen de General Rodríguez

El triple crimen de General Rodríguez conmocionó a la sociedad. El asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fue cubierto por todos los medios de comunicación y las teorías sobre los autores se multiplicaron a la misma velocidad que crecía el misterio y el uso político de la causa. El 7 de agosto se cumplieron 15 años del "Crimen de la efederina", como se lo conoció, y al mismo tiempo, se llegó al tiempo límite en el cual la juez María Servini puede sumar imputados a su investigación. La causa tiene solo tres detenidos: los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci. Y tuvo todos los condimentos, desde la manipulación con fines políticos hasta los agentes de inteligencia y de la DEA norteamericana, y los cárteles internacionales de narcotráfico.

BigBang habló con el Dr. Miguel Ángel Pierri, el único profesional que se mantiene desde el día uno en la causa, y también con Diego Ferrón, hermano de uno de los asesinados y quien tiene un libro en camino para contar la dramática experiencia que fue ir detrás de la pista que dejaron los asesinos de su hermanos. "A nosotros no nos mataron de casualidad, porque nos hicieron las mil y una. Corrimos riesgo de vida de verdad, con amenazas", contó el abogado, tras agradecer la mención pública que hizo de su labor su cliente en las redes sociales.

"Yo no estoy satisfecho. Creo que los hermanos (Cristian y Martín) Lanatta y (Víctor y Marcelo) Schilacci tienen que ver con la cadena que determina la muerte, pero para mí no son los gatilleros. El tema es si lo mató gente de aquí o gente del exterior. En eso confío plenamente en la investigación silenciosa que hace (Franco) Garozzo, quien creo que es la persona que mejor ha deshilvanado esta causa", explicó el letrado respecto al secretario de Servini. "Algún día vamos a saber quién mató a los muchachos", aseguró auspicioso.

La referencia a los únicos detenidos que tiene la trama, genera un contraste fuerte con las 10 o 12 personas que estimó Ferrón que fueron necesarias para secuestrar a estos tres hombres corpulentos que eran las víctimas.

"Yo no creo, y lo he dicho siempre, que los Lanatta y Schilacci, que hoy purgan condena en la provincia de Buenos Aires, sean los únicos responsables. En esta causa hay un montón de muertos. Personas que estuvieron en mi estudio declarando y al otro día se tiraron bajo las vías del tren; otros que estuvieron frente a mí en el escritorio y que luego abrieron una ventana se tiraron al medio de la calle", recordó, sobre todos los detalles misteriosos de la causa.

Respecto a los intereses políticos que atravesaron la causa, Pierri aseguró que jamás Aníbal Fernández fue "la morsa", como lo expusieron en una investigación del periodista Jorge Lanata durante su precandidatura a gobernador bonaerense en 2015. "Eso fue un invento de alguien. Estuve en el juicio oral y en ningún momento hubo algo que haya rozado en esta causa al ministro. Eso fue una jugada política. Es una causa políticamente sucia que la utilizaron para todos lados", destacó.

"Sí hay que reconocer que para aquellos días había una laguna con la ley de importación de efedrina con destinación no médica nos dejaba a la buena de Dios. Se podía importar la cantidad que se quisiera. Se importaba de China e India a 500 dólares el kilo y se vendía a 50 mil en México", detalló el abogado, sobre lo que identificó como "un negocio redondo".

Para Pierri la causa siempre debió estar en la competencia federal, aunque antes pasó por distintas instancias. "¿Se perdió tiempo? Sí, el tema es si fue por forma interesada o porque la Justicia no tenía medios", se preguntó. Para el letrado el fiscal Juan Ignacio Bidone "no quiso investigar más" allá de los hermanos Lanatta y Schilacci.

"Igual reconozco la valentía que tuvo el Tribunal de Mercedes que llevó el juicio adelante. No fue una causa fácil esa. Meterse en el mercado de la efedrina con fines de narcotráfico como precursor, no es fácil. Estamos hablando de la Federación del Cártel de Sinaloa, no estamos hablando de chicos de dos años. Realmente es una causa muy pesada", precisó el letrado. Y completó: "El tiempo demostró, y ya el Juzgado de Servini, que detrás de los Lanatta y Schilacci había gente muy pesada como (Jesús) Martínez Espinosa", el presunto líder de un cartel de narcos mexicanos.

Sobre cuál fue el detonante que llevó al triple crimen, Pierri indicó que "Forza particularmente perturbaba en el mercado" con la mezcla de temas financieros y de medicamentos. "Alteró el mercado de descuentos de cheques y el tema de las droguerías con respecto a la importación de efedrina. Y eso, un alguien muy poderoso, lo quiso hacer cesar", aseguró.

El abogado también ahondó sobre la teoría que impulsaba a Ibar Esteban Pérez Corradi como presunto autor intelectual, tras haber estado años prófugo. "Yo siempre tuve la convicción de que no tenía la intención de querer matarlo a Forza y a sus amigos, porque hay que ser claro en esto: en la zona norte las deudas se cobran -con bienes, plata, cheques, algo-, en la zona oeste se mata. Y los tratos con él eran en zona norte, así que no lo veo como el gatillero", afirmó.

"Sí tenía una terrible enemistad con Forza, quien tenía una lista de enemigos. Hacían fila para querer cortarlo, porque era un cagador. Era un tipo sin códigos. De hecho dejó involucrada a la pobre mujer, que estuvo detenida y no tenía nada que ver. A quien yo defendí y saqué en libertad", reconoció.

"El narcotráfico y los negocios emergentes que salen de eso: el lavado de dinero, activos. Es porque hay dirigencia que es corrupta, que se vende. Por eso valoro profundamente desde lo técnico como el ex jefe de Policía Néstor Roncaglia y un funcionario como Sergio Berni. Son las dos personas que más conocen de narcotráfico en la Argentina. A nosotros nos quedó la esperanza. Creo que si seguimos por esa línea, algún día vamos a triunfar", concluyó Pierri.

"Tenemos muchas líneas de investigación": Diego Ferrón y el deseo de darle un abrazo a su hermano

Diego Ferrón, hermano de Damián, uno de los asesinados, también contestó algunas preguntas de BigBang. Mientras se prepara para lanzar pronto Operación Cristal, un libro donde expone gran parte de la investigación para que la gente saque sus conclusiones, aborda el hecho de que no se puedan agregar imputados desde el 7 de agosto, y recuerda a su hermano a 15 años de su partida.

¿Por qué considerás que hasta el momento triunfó la impunidad y no se pudo dar con los autores intelectuales?

- Luego de 15 años de investigación, donde podemos estar a un punto en que la causa prescriba, ya que no hay funcionarios públicos que intervengan en esta causa, al menos que estén probados, podemos decir que triunfó en parte la impunidad, porque no hay actores intelectuales, y tampoco tenemos más partícipes necesarios, porque no sólo los hermanos Lanatta y Schilacci pudieron haberlo hecho. Tampoco está la escena del crimen ni la autoría material. Porque el fallo de 2012 los considera partícipes necesarios, que quiere decir que fueron parte de este hecho, que pudieron haberlos secuestrado, convocado o haber hecho otra parte de semejante estructura. Pero tampoco están comprobados como autores materiales del hecho.

¿Cuánta expectativa tenés en encontrar un funcionario público implicado en el caso como para que se estire la fecha?

- Lograr hoy que haya un funcionario público probado es muy difícil. Sí tenemos muchas líneas de investigación, gente mencionada, pero nada como para involucrar a alguien.

Según todo lo que expuso la investigación judicial, y de acuerdo a tu punto de vista, faltan entre 10 y 12 personas procesadas más para determinar todos los autores materiales e intelectuales. ¿Tenés esperanzas de que con los años puedan llegar a caer?

- A 15 años, y luego de haber hecho una investigación muy profunda, y mucho más desde 2016 que tomó parte el juzgado de Servini, creo que va a ser muy difícil, porque agotamos todas las posibilidades, perdimos un tiempo muy importante con la fiscal (Ana) Yacobucci, después se hizo una parte buena del trabajo con el fiscal (Juan Ignacio) Bidone, pero nos quedaron líneas investigativas sin hacer. Como decimos con el Dr. Pierri: "siempre el principio de haber investigado ciertas cosas fue fundamental y se perdió muchísimo tiempo".

Te pusiste una investigación enorme a tus hombros en la que te encontrás con actores como la DEA, la SIDE, policías y narcos de México y también de Argentina. ¿Qué rol juegan todos estas instituciones y monstruos en la falta de justicia?

- Como siempre lo dijimos, acá hubo una gran parte del poder, más que nada del tráfico de efedrina que permitió una cantidad exponencial de tráfico. De partir de 15 kilos a llegar a 40 toneladas, porque este era un país libre de tránsito. Para esta operación vemos involucrada gente de los servicios, que habrán estado activas o inactivas en sus funciones, pero creemos que estuvieron involucrados y es otra de las hipótesis que tenemos.

Tenés un libro en camino donde vas a volcar todo lo que investigaste. ¿Lo considerás un cierre o esperás que remueva algunas conciencias y que pueda lograr que se avance en la búsqueda de justicia?

- Hace dos años atrás me junté con Agustín Ceruse, un periodista especializado en narcotráfico. Tuvimos la idea con él y el Dr. Pierri de poder plasmar todo para que la gente pueda tener la realidad de lo que fue esta historia. Le dimos el nombre de Operación Cristal, que es como se llamó la investigación que hizo la DEA sobre el tráfico de efedrina. Ahí volcamos casi todo el expediente resumido, para que la gente tenga su conocimiento y de ahí pueda sacar sus conclusiones. Creemos que le va a remover muchas cosas a la sociedad.

¿Cuál es el recuerdo que tenés de tu hermano después de 15 años y qué le dirías después de tanto tiempo?

- Después de 15 años tengo el recuerdo vivo de él, de haber pasado una vida juntos. Una vida muy linda, muy alegre. Con un hermano entrañable. Es como si se me fuera un 50 por ciento de mi vida. Yo le diría, si lo tuviera adelante, que me cuente qué pasó, que nunca pude saberlo, entender bien por qué se metió en este entramado tan difícil, tan duro, tan mafioso, que luego de su muerte hizo que nos cambie la vida a todos. Y por supuesto, sería genial, aunque sea por un instante, darle un abrazo con todo mi cariño y amor.