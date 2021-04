A un año de la desaparición de Facundo Astudillo: el recuerdo de su familia y cómo avanza la investigación

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020, después de haber dejado su casa en Pedro Luro, para viajar hacia Bahía Blanca a reencontrarse con su ex novia en plena cuarentena.

Tras una larga y compleja investigación, el cuerpo del joven fue encontrado el 15 de agosto de ese mismo año en un cangrejal en General Cerri, y hasta el día de hoy, los investigadores no saben cómo murió.

Aunque la autopsia determinó que falleció por asfixia por sumersión, no se conoce en qué contexto eso sucedió. Su familia, y los abogados que la representan, están seguros de que Facundo fue víctima de una desaparición forzada por parte de unos policías que lo detuvieron cuando caminaba sin el permiso de circulación vigente en ese momento a la altura de Mayor Buratovich y luego en la localidad de Teniente Origone.

Su madre, Cristina Castro, desde el día uno sostiene que los responsables de la muerte de su hijo están libres, lo que usaron para ocultar pruebas y manipular información.

La última novedad en la causa se dio en febrero pasado, cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó realizar un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone, localidad donde Astudillo Castro fue interceptado por oficiales de la policía local.

El fallo de los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el MPF y revocó parcialmente la decisión de la jueza Federal 2 de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre había rechazado medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y la querella.

De esta manera, los jueces ordenaron realizar un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los teléfonos, tanto personales como oficiales, de los efectivos que tuvieron contacto con el joven antes de su desaparición.

Además, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza Marrón por considerar que perdió la imparcialidad que debe tener para llevar adelante la causa y solicitaron que se declare nula su decisión de ordenar de oficio una medida de prueba.

Astudillo fue retenido por policías porque no llevaba el permiso de circulación.

Luego de esto, el 30 de marzo de 2021 la misma Cámara Federal bahiense rechazó el pedido de los fiscales de la causa para apartar a la jueza Marrón, por los que los instructores judiciales adelantaron que apelarían la resolución ante el Tribunal de Casación provincial.

Cómo se desarrolló la investigación

Después de la desaparición de Facundo, recién el 8 de julio la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue apartada de la investigación por pedido de la familia del joven. En ese marco, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó el destacamento de Mayor Buratovich en busca de pistas sobre su paradero.

Una semana después, tres comisarías de Villarino fueron intervenidas por la Jefatura de la Policía provincial, mientras que el subcomisario Pablo Reguillon, de Mayor Buratovich, fue relevado de su cargo debido a presuntas amenazas contra uno de los abogados de Cristina Castro.

A principios de agosto, se confirmó que se encontraron elementos del joven durante una inspección en el destacamento policial de Teniente Origone, por lo que la querella solicitó la detención de los efectivos policiales investigados, algo negado por la jueza federal Marrón.

El 15 de ese mes, tras una búsqueda exhaustiva por varias zonas, los restos de Facundo fueron encontrados semi enterrados en un cangrejal de la localidad de General Cerri y para la familia el cuerpo fue “plantado” allí por la Policía, ya que se trataba de un sitio que supuestamente había sido previamente rastrillado.

Sus restos fueron encontrados el 15 de agosto de 2020.

Después de que 15 peritos llevaran a cabo la autopsia, la Procuración General de la Nación designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim; y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín; para sumarse a la investigación del fiscal federal Martínez.

Con este nuevo equipo, el 2 de septiembre la jueza Marrón confirmó que los restos hallados pertenecían a Facundo luego de concluir los peritajes de los expertos EAAF en los laboratorios genéticos de Córdoba.

Un mes más tarde, la autopsia concluyó que Facundo muró por "asfixia por sumersión (ahogamiento)", que los restos óseos "no presentaban lesiones vitales de origen traumático" y que "no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados". Para los peritos se trató de una “muerte violenta”, pero no pudieron confirmar si el modo fue “suicida, homicida o accidental".

El recuerdo de la familia de Facundo

"Para el próximo viernes 30 de abril a las 19 estamos pensando hacer un bocinazo por todo el partido de Villarino, en el cual vamos a respetar las medidas y protocolos de salud dispuestos por las autoridades para protegernos por el coronavirus", dijo la madre de Facundo, Cristina Castro.

La madre de Facundo está convencida de que lo mataron los policías.

Según la mujer, "en Villarino se volvió a fase 3 y existen restricciones" y destacó que en los hospitales locales "hay solo tres camas con oxígeno para las personas graves por el COVID", por lo que, ante esa situación, decidieron "organizar el bocinazo para que la gente no baje de los vehículos".

Ese mismo día, pero una hora antes, la CTA de Bahía Blanca llevará a cabo "un conversatorio" en el que Cristina Castro relatará los últimos avances en la investigación del caso.

"El sábado primero de mayo seguimos, porque a Facu lo recordamos como lo que él era, peleando por la cultura, por el Nunca Más. Va a venir un muralista y dibujante para hacer su arte en nuestra ciudad, respetando las medidas de covid", contó.

De igual modo, los amigos del joven fallecido e integrantes del grupo "Mil flores para Facu", organizaron eventos en distintas plataformas virtuales. "Hay gente que hizo canciones para Facu y la idea es presentarlas en Pedro Luro, donde están presente los chicos de Turmalina. Va a haber un escenario, pero solo tenemos permitido que asistan treinta personas", confirmó.