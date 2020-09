A un año del homicidio de Cinthia Choque, su familia hizo un homenaje mientras esperan el inicio del juicio

Este martes 8 de septiembre se cumplió un año del homicidio de Cinthia Choque, la agente de tránsito del Gobierno de la Ciudad de 28 años que fue atropellada junto a su compañero por el periodista Eugenio Veppo en la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle.

Para recordarla, esta tarde su familia llevó a cabo un homenaje con una suelta de globos en el lugar del hecho, y a pesar de que la causa ya fue eleva a juicio, la hermana de la joven explicó a BigBang que por ahora no hay una fecha prevista para el comienzo del proceso.

Además, reveló que hace tres semanas Veppo pidió la domiciliaria con la excusa de la pandemia del coronavirus, pero que finalmente la Justicia no le dio el beneficio.

Cinthia Choque fue atropellada por Eugenio Veppo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Conmovida, Alcira Flores, la mamá de la agente, contó que el acto se llevó a cabo en el lugar donde la joven fue atropellada, y que a pesar de que su tristeza sigue intacta, el homenaje fue "muy lindo" y emocionante.

Según comentó a este sitio, el encuentro estuvo organizado por los compañeros de trabajo de Choque, mientras que ademas se presentaron amigos y familiares de la víctima. "Estaba la foto de ella, pusieron una plaquita e hicieron una suelta de globos", contó apenada.

Este martes se cumplió un año del hecho.

Allí mismo se leyó una carta que ella escribió, en la que recuerda a su hija con mucho amor, y como una persona trabajadora y buena. "Nunca voy a olvidar aquella madrugada cuando me avisaron que habías fallecido, comencé a llorar. El dolor me invadió por completo, me sentí morir, me aterraba la idea de no verte más. Mi mente se nublo y mi alma se rompió, Cin, te extraño en todo momento", escribió Flores.

En el documento la mamá de Choque también hace referencia a Veppo, a quien acusa de haberle arrebatado la vida a su hija sin culpa. "Maldito Veppo, creo que no tiene ni la más mínima idea de todo el daño que causó, de cómo golpeo a esta familia", agregó.

La carta que escribió la mamá de Cinthia Choque

Por su parte, Gabriela, la hermana de Cinthia, dijo que hoy revivieron "otra vez todo lo que pasó un año atrás", y que estando en el lugar del accidente, una vez más cayeron "en que lo que pasó no es una pesadilla" sino la realidad.

Además, confirmó que las dos hijas de Choque asistieron al homenaje, y que en el regreso, una de ellas le preguntó por qué su mamá no estaba acá, y por qué no podía bajar del cielo. "Ahí te das cuenta que no se cerró el duelo", se lamentó.

Respecto a la causa judicial, indicó que la investigación ya fue elevada a juicio, pero que por el momento no hay una fecha establecida para el comienzo del proceso. Aunque a finales del año pasado les habían indicado que podía empezar entre marzo y mayo de este año, lo cierto es que con la llegada de la pandemia todo se atrasó.

La familia de Choque la homenajeó este martes.

"Las pericias accidentológicas determinaron que Veppo iba conduciendo a exceso de velocidad (130 kilómetros por hora), que cruzó semáforos en rojo y que conducía haciendo maniobras peligrosas. Por otro lado, la pericia psicológica determino que no tiene ningún tipo de trastorno neurológico, ni psicológico", explicó Gabriela sobre las pruebas en contra el acusado, quien se encuentra detenido e imputado por del delito de "homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravisimas" por atropellar también a Santiago Siciliano, el compañero de Choque que logró sobrevivir luego de estar meses internado.

Según lo que se pudo reconstruir de esa trágica noche, los agentes de tránsito llegaron hasta la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle para realizar un control de alcoholemia, cuando el periodista los embistió violentante, y en lugar de socorrer a las víctimas, se tomó un taxi y las dejó heridas en el lugar, lo que para la familia de Choque es un claro abandono de persona.

Veppo se dio a la fuga luego de atropellar a dos agentes.

"Se dio a la fuga, él decía que había entrado en shock, y en realidad para nosotros es que se escapó con la intención de zafar, pero para nosotros siempre supo lo que hizo. Con nuestra familia no se comunicó nunca, cuando pidió la primera domiciliaria, por medio de nuestro abogado que se cruzó con la madre en fiscalía, ella mandó las condolencias", añadió.

Además de las pericias psicológicas y accidentológicas, también hay otras pruebas que complicaron al acusado desde el principio, como es el testimonio de los que vieron la situación, el relato del amigo que iba con él en el VW Passat y las imágenes que fueron tomadas por las cámaras de seguridad que lo muestran en clara infracción.

Veppo se encuentra detenido.

Hasta ahora, Veppo solicitó que le concedieran el beneficio de la domiciliaria dos veces, una en diciembre pasado al alegar que tenía problemas psicológicos y de salud, y el otro pedido lo hizo hace tres semanas, por el tema del COVID-19. Aún así, la Justicia resolvió a las pocas horas negarle el beneficio, por lo que actualmente continúa detenido en el penal de Ezeiza y la familia espera que así siga hasta el comienzo del proceso judicial.

"Cuando él pidió el cambio de caratulara de la causa, se cumplía recién un mes del accidente, después el 24 de diciembre pidió la domiciliaria, ahora pidió la domiciliara cerca de este mes, y para nosotros estas fechas significan mucho", dijo dolida, al mismo tiempo que agregó que el duelo les está resultando difícil porque el proceso judicial complica todo mucho más.

"Si fuera otra la causa la muerte, el duelo lo transitás de otra manera, pero ella estaba trabajando y le arrebataron la vida, alguien que no se hizo cargo de nada. Se complica porque tenés que estar atrás del tema todo el tiempo, es una lucha constante", dijo por último Gabriela.