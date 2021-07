A un mes de la desaparición de Guadalupe, su madre suplicó que la encuentren: "Me la tienen que devolver con vida"

Este miércoles se cumple un mes desde la última vez que fue vista Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que es buscada intensamente en la provincia de San Luis. Ante la falta de resultados para dar su con su paradero, la familia de la nena marchará nuevamente hoy. En la previa a la manifestación, su madre, Yamila, remarcó que la busca con vida y pidió por favor que dejen de hacerle daño y le devuelvan a Guadalupe.

“Yo la busco con vida, y me la tienen que devolver con vida. Ya mucho daño hicieron con quitármela. Que no me hagan más daño entregándome a mi hija sin vida”, suplicó en una entrevista que le concedió al canal de noticias TN.

A lo largo de la entrevista, la madre de Guadalupe contó cómo es no tener a su hija todos los días y la incertidumbre de su paradero.“Es horrible, tengo las fotos de Guada pegadas en mi pieza, donde ella se acuesta, para por lo menos tenerla presente en fotos. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo, y me falta hacerle la leche a ella”, dijo. “Su pieza no se abre, su hermano no quiere entrar a su pieza, ni yo. Es horrible, yo iba con ella a todos lados, y hace un mes que no la tengo conmigo”, dijo.

Entre las múltiples medidas dispuestas recientemente por el juez Penal 2, Ariel Parrillis, que encabeza la investigación de la desaparición, figura un pedido de imágenes satelitales de la llamada “zona cero”, es decir, la casa en la que la niña de 5 años fue vista por última vez, y de sus inmediaciones, a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

El objetivo es poder encontrar fotos del día en que la niña fue secuestrada de la vivienda, para determinar qué persona se la llevó y a través de qué medio lo hizo.

Por otro lado, el Juzgado, por intermedio de la Cancillería argentina, ha remitido a Google al menos tres oficios para que envíen información vinculada a geolocalización de los celulares (foto) que han estado activos en esa zona al momento del hecho. Este tipo de tecnología permite trazar un mapa de movimientos.

Más allá del trabajo del juzgado, en las últimas horas apareció también un nuevo testimonio de una chica con retraso madurativo, quien aseguró que a Guadalupe se la llevaron unos chicos en motos.

La justicia ya le tomó declaración en dos ocasiones. En una primera instancia la menor coincidió con lo que dijeron los chicos que estaban en el momento que desapareció la nena, y mencionó a una mujer vestida de negro. Sin embargo, la segunda vez la joven incorporó un dato nuevo y habló “de unos chicos en moto”.

“Yo sé que están trabajando. Los he visto. He visto sus ojeras. He visto que están empeñados en buscar a Guada. Pero no hay nada. Ya vamos a cumplir un mes y hace un mes que no tengo a mi hija”, agregó su madre al ser consultada por los avances de la investigación en donde negó, nuevamente, la veracidad de la llamada pista narco.

Es que en una de las primeras diligencias se especuló con que ella estuviera vinculada a la venta de drogas como también sus familiares. “Eso está todo investigado además, si hubiera algo de eso seríamos los sospechosos número uno. Si hay que hacerlo para que se encuentre a Guadalupe, que nos sigan investigando, si tienen que allanar mi casa 5000 veces yo les abro las puertas”, dijo.