Mala praxis, medicamentos vencidos y amenazas: Morena, la nena a la que OSCHOCA abandonó

Su nombre es Morena Juliana García. Tiene 16 años y desde su nacimiento, a causa de una mala praxis, padece una parálisis cerebral que le impide mantener una vida como la de la gran mayoría de las personas. "More nació prematura (28 semanas) y fue por una mala praxis que está así, pero yo no tenía la obra social de los camioneros todavía. More nació en la maternidad Jaramillo (hoy Hospital Especializado Materno Infantil de Agudos Ana Goitia) en Avellaneda", le cuenta a BigBang su mamá, Paola Benítez, que desde hace varios años se encuentra luchando con OSCHOCA, la Obra Social perteneciente al Sindicato de Camioneros, para que cumplan con la cobertura y los "derechos" de More.

Tranquila, con la experiencia, el cansancio, la bronca y la dignidad como una suerte de vuelto diario y cotidiano, casi como si ya estuviera acostumbrada al calvario que tanto ella -como Morena- transitan a diario a causa de los malos tratos, la burocracia, la ineficiencia y la desidia de parte de la obra social, Paola detalla que al nacer prematura, su hija "hizo un paro cardiorrespiratorio en 45 minutos". "Cuando le pusieron el respirador, ahí le fisuran el pulmón y quedó con un daño cerebral, con un 90% dañado su cerebro", señala y aclara que la falta de oxígeno, sumado al irreparable daño que le provocaron los médicos, le ocasionaron la condición actual a Morena.

Su hija se levanta temprano, a las 8 de la mañana ya está despierta y esperando a la enfermera, la cual suele aparecer día por medio (aunque a veces ni eso) para cumplir su jornada de las 8 a las 20 horas. "More tiene internación domiciliaria 24 horas. More tiene una escoliosis bastante grave que nadie la quiso operar y que OSCHOCA nunca quiso tomar medidas para que esto ocurriera", denunció.

Con 16 años, se levanta, desayuna y "come por boca", aunque sus complicaciones diarias se deben, en su gran mayoría, a sus dificultades para respirar por sus propios medios. "A veces tiene algunas microaspiraciones, por eso estuvimos que internarla del 10 al 21 de octubre del año pasado. Estuvo en terapia intensiva con una neumonía en su pulmón y casi pierde la vida", detalló Paola sobre su hija, visiblemente angustiada.

Lo llamativo fue que su hija no pasó por terapia intermedia ni estuvo internada, en revisión, en sala común antes de ser dada de alta. "Salimos de alta y nada, nos fuimos a casa y ahí empezó todo. De terapia intensiva a internación domiciliaria, sin escalas. Desde que ella salió de alta, no tiene médico, fácil, hace un año. More no tiene kinesiólogo hace un año y medio. Lo que tuvo fue porque el papá y yo le pagamos la terapia", destacó.

Según denuncia, la obra social OSCHOCA se niega a cumplir con el cuidado de Morena. "No tiene fonoaudiólogo, no tiene TO (Terapia Ocupacional), no tiene ninguna de las actividades que ella por prescripción médica las tienes que tener, porque yo tengo las inscripciones médicas", destaca y avisa que ya le inició acciones legales a la Obra Social perteneciente al Sindicato de Camioneros.

En la carta documento que le envió a OSCHOCA para que cumpla con lo recetado por los médicos, la familia de More detalla que la adolescente sufre ECNE (un trastorno neurológico que puede resultar de múltiples mecanismos activados durante la vida intrauterina o el período neonatal); que necesita oxigenoterapia por prescripción médica (un tratamiento en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del organismo) y que sufre de epilepsia, razón por la cual necesita un control diario y prolongado.

Paola mantiene un negocio y su marido es monotributista. "Él es camionero desde los 18 años. Toda la vida, desde que se subió al camión, toda la vida, estuvo cerca de los Moyano, siempre. Antes del 2015, a mi hija le descubren que tiene un tumor en el cerebelo. Le daban una semana de vida. Entonces Damián, el papá de More, decide bajarse del camión para estar más cerca de nuestra hija, porque prácticamente los médicos nos decían que no iba a vivir mucho", relató.

Pero More no sólo resistió, sino que aún da pelea y simplemente busca tener una mejor condición de vida, la misma que OSCHOCA se niega a darle. La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet dos hijos que tiene de otros matrimonios y que en 2018 blanquearon 1.100.000 dólares, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF). "Liliana Zulet es la directora de Iarai y un día vino a mi casa a querer sacarme todo", sostiene Paola y afirma que lleva más de 8 años siendo amenazada por el entorno de los Moyano.

Sobre los motivos por los que desde OSCHOCA y Iarai SA intentan amedrentarla, le explicó a este sitio: "More se agarró su primera neumonía, que estuvo muy grave en casa, no se curaba y un día, no sé, yo creo que fue Dios, me despierto a la madrugada, empiezo a mirar, yo con toda la confianza que le tenía a ellos, porque sinceramente estaba agradecida por lo que ellos hacían por mi hija, por la internación domiciliaria, la enfermera descubre que a More le estaban dando toda medicación vencida: leche y alimentos vencidos. La gente del Iarai me mandaba todo vencido y la nena cada vez estaba peor".

Furiosa, totalmente fuera de sí y con una angustia indescriptible por la delicada salud de su hija, Paola se comunica con Iarai SA en "no muy buenos términos", reconoce. "En un estado crítico, llamo y capaz que no fue muy gentil porque me fui de palabras, pero estaba en medio de la crisis, mi hija se estaba muriendo, literal. Les pedí que, por favor, necesitaba hablar con la señora Liliana Zulet para que me solucione el tema y ella se presentó en mi casa. Yo vivía en un barrio muy humilde, calle de barro, en una casa muy precaria porque justo mi marido se había bajado de los camiones y sinceramente arrancamos de cero nuestra vida", explicó.

Y volvió a denunciar: "Se acercó la señora Zulet a mi domicilio con tres autos, patovicas y vino a sacarme toda la medicación vencida, a sacar toda la leche, a sacar todas las pruebas y ahí comenzó mi guerra con ellos. Buscaban evitar que viralizara todo lo que pasó. La cuestión es que yo hice viral este caso y ahí empezaron las amenazas. Me pedían que saque todo, que ellos me iban a solucionar el problema, que saque todo de las redes sociales porque, si no, no la iba a pasar muy bien. En ese momento, un hombre de nombre Claudio, uno de los secretarios de Hugo Moyano, me amenazó con la nena, varias veces".

Entre las amenazas que recibió, Paola recuerda una con mucha claridad: "Un día me dijo ´sacá la fotito de tu hija si no querés aparecer muerta en una zanja´. Un día lo llamaron a mi marido, porque toda la familia de mi marido era camionera y le dijeron ´mirá García, decile a tu mujer que saque todo de las redes porque tu hermano va a aparecer muerto en una zanja´. Se manejan siempre en esos términos. Yo no les tengo miedo, yo por mi hija voy a ir hasta las últimas consecuencias, no me interesa nada, y si a mí me pasa algo, todo el mundo va a saber que fueron ellos. Hoy a Morena la tengo viva y voy a pelear por ella".

Morena tiene internación domiciliaria las 24 horas. Por culpa de la obra social, no tiene médico. De las terapias, no le cubre ninguna. "No tiene TO, no tiene fono, no tiene pediatra y no tiene kinesio. La escoliosis que tiene mi hija es tremenda, ella está viviendo con un solo pulmón por su escoliosis. Desde el día 23 de abril, no me mandan enfermera. Ellos me mandan una sola enfermera, día por medio", detalló.

Entre las excusas que recibió, desde OSCHOCA le explicaron que no cuentan con el personal para atender a Morena. "Me dicen que no tienen gente, que los enfermeros no van porque no pagan, me reconocen todo. Ahora mandamos una carta documento y contestaron, me pusieron que yo estoy mintiendo, que es todo mentira lo que yo estoy diciendo, pero a su vez me reconocen en la carta documento que están generando todo el pedido que los médicos de Morena están pidiendo a gritos, que son enfermería 24 horas, el médico una vez por mes, la kinesiología, cinco sesiones por semana, la fono y la TO. Ellos se contradicen todo el tiempo", afirma.

More duerme con un saturómetro conectada toda la noche porque ella tiene apnea del sueño. "A veces se olvida de respirar y vos tenés que estar prácticamente mirándola cuando duerme. Porque, por el daño cerebral que tiene, a veces se olvida de respirar y vos tenés que tocarla o moverla para que ella haga el suspiro y respire. También tiene convulsiones, que si vos no la tenés controlada no te das cuenta que está convulsionando. Después tiene el asistente coach, que es un aparato que le da fuerza al único pulmón que tiene para que no tenga secreciones. Y la noche hay determinadas horas de la madrugada como que se cansa mucho y le tenemos que administrar oxígeno", remarcó Paola.

La obra social -según explicó- parte de los 20 medicamentos diarios que toma More. "A veces me mandan 15 y otros 5 compro yo. Los pañales hacía más de un año que los compraba yo, imagínate que hoy salen 5 mil pesos el pañal que usa More. Y More usa un bolsón cada 3 días. Después el alimento para su nutrición, la pago yo. Lo único que te puedo decir es que no doy más. Me conoce todo el barrio acá y me ayuda la gente. Fui al hospital a pedirle una enfermera y yo tuve que pagar 12.000 pesos cada guardia de enfermería, son 24.000 pesos por día. Eso es lo que estoy pagando cada vez que no me mandan enfermera. 4500 pesos cada sesión, dos veces por día, pagamos el kinesiólogo", destacó.

Al final de la charla que tuvo con este sitio, Paola fue clara y advirtió que ella no quiere plata, sino que la obra social de los camioneros cumpla con los derechos de su hija. "No quiero plata, gracias a Dios mi marido y yo trabajamos. Queremos que se respeten los derechos de mi hija, nada más. Tenemos fuerza todavía para seguir trabajando y poder darle a More lo que ella necesita. Es más, estoy pensando en irme a encadenar al Congreso para que vengan los medios y contar lo que estamos viviendo. A mi me interesa que se respeten los derechos de ella, porque si el gobierno les está pagando por una persona, que no me gusta decir esta palabra, una persona discapacitada, y ¿por qué ellos se tienen que quedar con la plata de la nena? ¿Y por qué le hacen vivir una vida que no es digna? Porque Morena tiene una vida digna por mí, por su papá y por su familia, pero no tiene lo que ella necesita por su obra social", sentenció