"¡Abrí la boca!": el video de la brutal golpiza a un nene de 3 años por el que detuvieron a su madre

El año pasado estuvo plagado de casos de violencia, no sólo de género sino también infantil. El último caso y quizás el más resonante fue el de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado por su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, en La Pampa. Al menos cinco veces había ingresado al hospital el pequeño Lucio. O por lo menos, así lo revelaron distintos informes médicos sobre fracturas, golpes y diversas lesiones que sufrió el nene en su corta vida.

Actualmente, donde el foco está puesto en socorrer a los más chicos, una mujer de 19 años fue detenida en la localidad de Las Garcitas, provincia de Chaco, ubicada a casi 150 kilómetros de Resistencia, luego de que se viralizara un video donde se la ve propinándole una brutal paliza a su hijo, de tan sólo 3 años, porque simplemente se negaba a comer. Algo recurrente en un nene de su edad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La protagonista del video que no tardó en hacerse viral y recorrer las redes sociales es Ayelén González, a quien se la ve tomar un repasador y golpear en reiteradas ocasiones a su hijo, que está sentado en una silla al ras del piso, por negarse a comer. “¡Abrí tu boca, dale, comé, no me hagas así, ¿me escuchaste?”, le grita la furiosa mujer al niño, al que se lo puede oír gritando de dolor mientras llora.

Si bien no trascendió quién fue el responsable de grabar la cruda escena, el material fue compartido en las redes sociales junto a la frase: "Necesitamos que compartan el video, por favor. Esto no puede ser posible. Si alguien sabe de alguna asistente social, que se presente por este nene, por favor”. Rápidamente, el video fue compartido por cientos de personas y la Justicia del departamento de Sargento Cabral optó por actual de oficio.

El primer lugar, agentes de la policía acudieron el domingo por la mañana, 24 horas después del violento hecho, a la casa de la joven mamá, ubicada en el barrio 28 Viviendas. Allí, los efectivos detuvieron a la mujer, quien permaneció demorada por varias horas y luego recuperó la libertad. En segundo lugar, el pequeño de 3 años fue trasladado a un hospital de la zona, acompañado por una familiar, una mujer de 43 años, para determinar el grado de sus lesiones.

Según medios locales, el informe sobre el estado de salud del menor determinó que “al momento del examen físico, no se presentan lesiones físicas evidentes a simple vista”. El fiscal de turno que intervino en la causa determinó la intervención del Juzgado de Faltas Local y la Unidad de Protección Integral (UPI) de Chaco. Un hecho similar ocurrió a mediados de enero en Resistencia, cuando una mujer de 29 años golpeó a su hijo de 4 años con un hierro y apuñaló a su marido.

Leer mas Maltrato infantil: "Nuestra lista de crímenes contra la infancia creció de manera bestial"

El hombre de 31 años llegó al centro de salud con heridas de arma blanca en su cuerpo y le contó a los médicos que había sido su pareja la responsable de sus heridas. Según narró, su esposa comenzó a golpear al menos de sus hijos con un hierro en la casa que ambos compartían en el barrio de Villa Ghio y al intentar defenderlo, la mujer tomó un cuchillo y lo cortó en un brazo y en una pierna.