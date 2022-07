Absolvieron a Marcelo Macarrón en el caso Dalmasso:  “Nora no va a descansar en paz"

Marcelo Macarrón, médico traumatólogo y único imputado en el juicio por el crimen de su esposa Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, fue absuelto por unanimidad por el jurado popular. La resolución fue tomada luego de que el fiscal Julio Rivero desistiera de la acusación contra el viudo por faltas de pruebas, en medio de duras críticas a la investigación contra sus colegas, la policía e incluso los médicos y peritos forenses.

El juicio arrancó el 14 de marzo y era el único imputado por "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal". De acuerdo con la fiscalía, unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón, "en acuerdo delictivo con personas aún no fueron identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales", mientras él se encontraba en Punta del Este participando de un torneo de golf.

Entre las 20 horas del 24 de noviembre de 2006 y las 3.15 del 25, al menos una persona ingresó en la casa de Nora, en barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto, describe la acusación. El homicida, "aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que ésta realice su rutina previa al descanso y abordó a Nora Dalmasso (51) una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda".

En esas circunstancias y "cumpliendo el plan delictivo acordado previamente con Macarrón y sus adláteres, la tomó del cuello, ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa". Acto seguido, "utilizó el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia", según la acusación del fiscal Luis Pizarro.

El representante del Ministerio Público se amparaba en la declaración de una genetista forense quien dijo que en el cinto de la bata con que fue ahorcada Dalmasso había ADN de otro hombre. Nidia Modesti, la testigo, fue titular del Ceprocor, el laboratorio dependiente de la Agencia Córdoba Ciencia que analizó pruebas de la escena del crimen. El “otro” perfil masculino “minoritario” –distinto al del viudo– nunca fue identificado.

Durante el proceso, Macarrón sufrió una afección cardíaca que lo mantuvo internado y por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica para la colocación de un stent coronario. Por esa afección es que el viudo se presentaba en las últimas audiencias en la apertura del debate oral y público y luego solicitaba autorización para retirarse.

Este martes, el jurado integrado por 12 ciudadanos declaró la absolución del viudo, tal como lo había solicitado en su alegato el fiscal Rivero y el abogado defensor Marcelo Brito. El fiscal del juicio había pedido la absolución del viudo durante un alegato en el que cuestionó la investigación realizada por la policía, por lo que a 15 años el crimen quedará impune.

En las casi tres horas que duró el alegato ante el jurado popular y el tribunal técnico de Río Cuarto, Rivero dio un recorrido de la instrucción del caso y aclaró que no cuenta con pruebas suficientes como para acusar a Macarrón por el delito que se lo acusaba: "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal" de su esposa y que, ante ello, debe pedir su absolución.

En ese sentido, el funcionario público fue claro y sostuvo: "No puedo acusar por acusar. No puedo sostener que la mató un sicario no solo porque no existe prueba de eso sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal". A pocos metros se encontraba Macarrón, quien al escuchar al fiscal no pudo contener sus lágrimas.

Cerca suyo también se hallaban sus hijos Facundo y Valentina, su hermano Juan, su cuñada y sus sobrinos. Para pedir la absolución, el fiscal hizo lugar "al principio de inocencia" ante la insuficiencia de pruebas que lo comprometan y pidió que “se pongan a disposición de la fiscalía la totalidad de las actuaciones para seguir investigando en procura de llegar a la verdad".

Hay que resaltar que el caso quedará impune, ya que pasaron más de 15 años del asesinato, lo que implica la prescripción de la acción penal. De esta manera, el jurado popular, tal como dispone la ley, no pudo pasar a deliberar para llegar a un veredicto, ya que sin acusación fiscal no puede pronunciar una condena. Cabe destacar que en este juicio no existió la figura de la querella y el único impulsor de la acción penal era el fiscal, quien desistió de acusar.

Por esta razón, el tribunal técnico solo pudo dictar un veredicto absolutorio. "Solamente quiero decir que soy inocente y que les agradezco a todos", fue lo que dijo Macarrón cuando el tribunal técnico de Río Cuarto le dio la posibilidad de pronunciar sus "últimas palabras" antes del veredicto. Momentos antes, su abogado había pedido la absolución de su defendido y señaló que “la causa tuvo muchas irregularidades por ignorancia y negligencia”. El letrado cuestionó la investigación policial realizada en el marco del caso y sostuvo que hubo una “persecución direccionada hacia la familia Macarrón”. A su vez, pidió que se continúe buscando al asesino de Dalmasso. “Nora no va a descansar en paz", cerró.