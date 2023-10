Abuso de menores, sadismo e inestabilidad: quién es Robert Card, el instructor que mató a 22 personas en EEUU

Eran las 8 de la noche del miércoles en el estado de Maine cuando el personal policial de ese lugar de Estados Unidos empezó a recibir llamados de la ciudad de Lewiston. En ellos, personas de distintas edades, completamente desesperadas, contaban la masacre que estaba llevando a cabo Robert Card, de 40 años y quién habría estado en la reserva del ejército estadounidense. El hombre disparó y mató a quemarropa a 22 personas y dejó entre 60 y 80 heridos.

Los tiroteos empezaron en el bar “Schemengees Bar and Grill” y minutos después siguieron a 6,5 kilómetros de ese lugar, en un establecimiento de Bowling llamado “Sparetime Recreation”. Cabe aclarar que en Lewiston no hay regulaciones en cuanto a la tenencia y compra de armas.

Según informaron fuentes oficiales, los tiroteos arrancaron cerca de las 19 horas y ambos fueron perpetrados por Card, quien el 4 de abril de este año cumplió 40 años. Se trata de un sargento retirado del Ejército de Estados Unidos que prestaba sus tareas en la Base de la Guardia Nacional en Saco (Maine) en la que los soldados se apuntan voluntariamente. La tarea militar la ejerció la mitad de su vida, 20 años de servicio.

La de Card era una personalidad sádica, de hecho fue expulsado de la Base de la Guardia Nacional tras haber amenazado nada más y nada menos con disparar a la base militar. Lo que en ese momento se confirmó es que Card no estaba estable, su salud mental se debilitaba casa vez más.

Una vez retirado de sus taras como sargento estadounidense, empezaron los verdaderos problemas: Card escuchaba voces que no lo dejaban en paz y se sentía desplazado. El ex militar era un fanáticos de las armas, se dedicaba puntualmente a enseñar tiro, era instructor de tiro, por eso supo manejar a la perfección el fusil Ar-15 con la que perpetró la masacre en su ciudad. La historia de violencia del asesino empezaba por casa: se divorció dos veces y tuvo tres hijos. Con ambas parejas tuvo problemas de violencia pero fue su segunda esposa quien le puso una orden de restricción para que no se acerque ni a ella ni a sus hijos.

Los antecedentes de Cars son lúgubres, dan terror y escalofríos. Sobre todo los detalles escabrosos que dejaron correr como agua las autoridades policiales para prevenir a los ciudadanos. “Si lo ven, no se acerquen a él porque va armado y es peligroso”, advirtieron. Informaron que en su registro policial tiene denuncias por abusos sexuales y también antecedentes de pornografía infantil.

Dejar tan libremente a Card fue también un error del sistema de salud estadounidense porque estuvo internado un largo tiempo en un hospital psiquiátrico porque las voces que escuchaba no lo dejaban en paz. Cuando mejoró y le dieron el alta, el ex militar podía seguir teniendo acceso a armas en su domicilio, no se le quitó la licencia en ningún momento.

En la cuenta oficial de X (ex Twitter) del asesino se puede ver cómo apoyaba las ideas de ultraderecha promulgadas por Donald Trump en Estados Unidos. Card estaba a favor de las ideas xenófobas y violentas del ex presidente que, como estandarte de sus ideales políticos, lleva la de tenencia de armas.

Estados Unidos, sangra

El de Robert Card no es un hecho aislado, las políticas poco restrictivas en cuanto a la tenencia de armas provoca que cualquier ciudadano las porte, tenga problemas psiquiátricos o no. Las cifras de tiroteos en manos de civiles dan más miedo que todo el prontuario de Card. Según The Gun Violence Archive, organización sin fines de lucro que contabiliza estos hechos, registró solo en lo que va de este año 565 tiroteos masivos, es decir 565 tiroteos en 289 días.

Las cifras que parecen solo un número frío se traducen a la tragedia diaria de sobrevivir con el dolor que causa la muerte de alguien cercano. La Kaiser Family Foundation publicó la triste realidad: 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos ha tenido un familiar muerto por arma de fuego.

Bombita: en el país de Joe Biden mueren 20.000 personas por arma de fuego, a ese número se le agregan 20.000 personas más que recurren al suicidio tras haber sido testigo de un tiroteo. Hasta el momento, ningún funcionario pone en tela de juicio regulaciones para restringir la tenencia y la compra de armas.