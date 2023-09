Abusó de una joven, no respeta la perimetral y la hostiga: “La Justicia no hizo nada”

La pesadilla se hizo realidad en la mañana del 25 de marzo del 2022. Esa mañana, Camila L. regresó a su hogar luego de trabajar toda la noche. En su casa, estaban quien era su novio y su grupo de amigos. Había sido una noche de fiesta y los jóvenes estaban borrachos en su mayoría. Camila se ocupó de su pareja, que estaba en muy mal estado, y luego se quedó charlando con uno de los amigos de él, Axel Pavón. No sabía que él estaba a punto de cambiar su vida para siempre.

Cansada, ella decidió irse a dormir, luego de despedir a todos los amigos de su pareja. El único que se quedó en el lugar fue Axel, quien le pidió permiso para quedarse a dormir. Como se conocían desde hacía mucho tiempo, ella aceptó. Al rato ella se fue a dormir junto a su novio. Minutos después, fue abusada por Pavón. Según costa en la denuncia, el joven se metió en la habitación y al encontrarla semidormida, “le metió la mano debajo de la ropa y le tocó la vagina”.

Esa mañana, ella lo echó del lugar. Pero a partir de ahí, comenzó a vivir una pesadilla. Además de tener que soportar los cuestionamientos de quien fuera su pareja y del resto de sus amigos, también debió hacerle frente al hostigamiento del abusador. Pavón no solo no respeta la restricción perimetral que Camila le pidió a la Justicia, sino que cuando se la cruza por la calle se burla de ella y también le dedica mensajes en las redes sociales.

-¿Qué pasó en la mañana en la que sufriste el abuso?

-Esa mañana yo había llegado a trabajar y estaba quien en ese momento era mi pareja. Él estaba con los amigos en casa porque vivíamos juntos y yo llegaba de trabajar tipo seis de la mañana. Siempre se juntaban. Era todo normal eso, no había ningún problema porque yo no tenía ningún prejuicio de nada, podían juntarse todo, pero cuando yo llegaba de trabajar los que estaban se iban yendo, yo compartía un rato quizás ahí mientras comía algo y después me dejaban descansar. Ese día llegué y estaban todos muy muy pasado de copas. Más que nada mi ex y otro de los chicos, Axel no tanto porque él se quedó hablando conmigo. Yo quería que todos se fueran bien porque andaban en moto y no quería que les pasara nada.

-¿Y qué pasó con Axel?

-Él me pidió permiso para quedarse y le dije que se recuperara bien. Yo le dije que me iba a dormir y él quedó en avisarme que me iba a pedir que le abriera la puerta. Yo me voy a dormir, me voy a acostar y al rato siento como que ya cuesta ahí, pero realmente yo no le di importancia… porque no, no pensé que iba a hacer algo, o sea, yo no le di importancia porque por mi cabeza no pasan esas cosas. Era el amigo de mi novio. Pero bueno, cuestión de que yo estaba como entre dormida y sentí como que me acariciaban creí que era mi novio. Hasta que me di cuenta que no era. Entonces me quedo, me quedo quieta en la posición que estaba. Como ya era de día la persiana entraba apenas un poco de luz, Axel estaba a contraluz, o sea, yo lo veía él, pero él no me veía a mí. Entonces me quedo como esperando, digamos a ver qué hace y ahí es cuando me mete la mano de una. Yo estaba vestida. Me había puesto mi pijama. Él me metió la mano de una, o sea, hasta abajo de la bombacha, es como que buscaba meterme un dedo. Yo estaba en shock. No podía moverme. No podía creer lo que estaba pasando.

-¿Qué pudiste hacer?

-Esperé dos segundos y dije ‘si me muevo se va a hacer el boludo y se va a hacer el dormido’. Entonces voy a intentar agarrarle la mano de una entonces trato de hacer un movimiento rápido para agarrarle la mano y él se hizo el dormido claramente y ahí yo me siento en la cama y le meto una piña en la cara. Le dijo qué te pasan y lo puteé. Él me decía que por qué le pegaba. Y después me empezó a decir: “Ay no Cami perdóname, perdóname, perdón, hablemos hablemos”. Ahí lo eché y él decía que estaba dormido. Lo saqué a la fuerza de mi la habitación.

-No se quería ir.

-No. Y encima cuando lo veo que se para al lado de la puerta de la calle, me pedía perdón y que se confundió. Que quería hablar con migo. Yo estaba a los gritos. Y cuando lo miro, como el tenía un short de fútbol, veo que tenía el pene erecto. Ahí me saqué y le tiré todas las cosas afuera. Ese día hice la denuncia y se la mandé a su trabajo porque mi ex novio no me quiso pasar la dirección de su casa.

-¿Qué pasó después?

-Esto fue en marzo, pero el 4 de octubre, que era el cumpleaños de la que era mi cuñada, salgo de la pieza que me estaba cambiando en la casa de mi suegra y cuando voy al comedor, estaba él sentado en familia. Entonces volvía la pieza y le dije a mi novia: “escucharme una cosa, está Axel en la mesa, hacé salgo o voy yo y le arruino el cumpleaños a tu hermana”. Como no hizo nada, agarré mis cosas y me fui dando un portazo. Como nadie sabía nada, me llamaron para preguntarme qué me había pasado y les conté. Al poco tiempo, yo estaba esperando el colectivo para ir a trabajar y lo veo pasar con la moto. No le di bolilla. Pero al rato, apareció caminando con un amigo. Yo estaba con Leonel, que era mi novio, y le dije que no hiciera nada porque iba a terminar mal. Además teníamos la perimetral. Axel se quedó parado mirándonos. Me puse tan mal que tuve que tomarme cualquier colectivo para irme de ahí.

-¿Cómo estás vos actualmente?

-Yo empecé a ir a terapia, hasta el día de hoy estoy medicada, ya estoy con psiquiatra y después un año nuevo, el año nuevo de 2023, yo iba con eso en el auto y también lo vi. Pero me hace mal porque sigue apareciendo en mi vida. Yo soy de Racing y cuando voy a la cancha, me lo cruzo. Y no puede pasarme eso. Hablé en Racing mira porque él es socio también y dije qué se podía hacer, me dieron un mail para que mande las denuncias, todo, en la Perimetral y no me dieron ni bola. Él sigue yendo a la cancha, me lo sigo cruzando y la paso muy mal. El club no hace nada y tienen un abusador en las tribunas.

-¿Sabés si cometió otros abusos o hay más víctimas?

-No lo sé. Pero me enteré que le dijo a mi ex que se hablaba conmigo y que habíamos tenido algo. Yo no sé si realmente fue un complot con mi ex en ese momento para que haga para que pase algo conmigo porque el diá que pasó eso mi ex no hizo nada. Se había el que no escuchaba nada y después no me creía. De hecho se siguió juntando con Axel. Lo que Axel me hizo fue horrible. Y la Justicia no hace nada. Está todo archivado porque él no trabaja más en la heladería a la que le llegaban las cartas documentos y vive en Corina, donde hay pasillos sin dirección.