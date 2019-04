Abuso infantil: hay más denuncias contra el profesor de gimnasia de Rafael Calzada y el lunes los chicos declaran en Cámara Gesell

El viernes 22 de marzo dos familias de alumnos que van al jardín del colegio Regina Apostolorum de Rafael Calzada denunciaron ante la Justicia y también ante el instituto que el profesor de gimnasia Ezequiel Biason había abusado sexualmente de los pequeños durante sus horas de clase.

Como medida preventiva, desde la escuela apartaron de sus funciones al docente, y finalmente cuando la noticia llegó a oídos de todos los padres, 30 chicos, de entre 3 y 9 años, confesaron que habían vivido situaciones de sobrepaso con el profesor. A raíz de ello, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Lomas de Zamora, y ahora se espera que en los próximos días algunas víctimas declaren en cámara Gesell, lo que podría llevar a que detengan a Biason si se comprueban los abusos.

Desde que los casos se hicieron públicos, la rectora del Regina Apostolorum, la hermana María Cristina Mandall, se manifestó sorprendida aunque se puso a disposición total de los padres. Además de organizar una reunión con las familias, desde la institución pidieron que hablaran con todos los chicos para poder confirmar que no había más víctimas. En esas charlas algunos aseguraron que vivieron situaciones feas con Biason, por lo que en total las denuncias formales contra el docente son 30.

Hasta el momento, los denunciantes se presentaron en la Fiscalía y se entrevistaron con psicólogos, y en base a esas charlas, el próximo lunes tres víctimas declararán en cámara Gesell. "Las cámaras iban a ser el miércoles, pero se pasaron para el lunes. Hasta ahora los que van a declarar son un nene de sala verde, que reconoce que él lo tocaba, y dos nenas de primaria que son hermanas y lo tuvieron a él como profesor en el jardín", explicó en diálogo con este portal una mamá del colegio.

Aunque la madre prefiere no revelar su nombre por el momento, si confirmó que su nena va a sala verde del jardín y que es compañera de uno de los niños abusados. "Mi nena en particular, gracias a Dios, hasta ahora no muestra signos de abuso. Va a ir al psicólogo, como todos, porque puede que cuente algo más adelante", dijo, al mismo tiempo que indicó que desde la Fiscalía les explicaron a los padres que el proceso va a ser largo, sobre todo porque hay involucrados muchos niños pequeños, lo que dificulta que puedan contar las cosas con facilidad.

"El miércoles tuvimos una charla en la Dirección de la Niñez de Almirante Brown para acceder a psicólogos para los chicos, para prepararlos en caso de que vayan a cámara Gesell. Nosotros los papás los torturamos a preguntas, y ellos se asustan y no quieren hablar, entonces nos aconsejaron que no hablemos más del tema", sostuvo.

Por su parte, los chicos de la sala verde ya retomaron las clases, y actualmente se encuentran a cargo de una nueva maestra, ya que la anterior fue apartada luego de que se generaran dudas por las denuncias contra el profesor de gimnasia. Además, también agregaron dos porteras, una psicopedagoga, una inspectora de educación y una profesora de educación física que ya tuvieron en suplencia el año pasado.

En cuanto a Biason, la Justicia le prohibió que salga del país, y aunque todavía no fue llamado a declarar, ya tiene abogados para que lo defiendan.

"El lunes hay tres cámaras Gesell: si una de ellas sale positiva, se librará la orden de detención. Ahora hay que esperar. De parte de la Fiscalía ya mandaron a reconocer el colegio y sacaron fotos de lugares específicos que nombraron los nenes en sus declaraciones. Los chicos no hablan de hoy para mañana, van contando de a poco y si tienen ganas, pero estas nenas que declararán el lunes son mas grandes (tienen 8 y 9 años) y pueden hablar con mas detalles y coinciden los lugares y las formas que todos dijeron", dijo por último la mamá.