Abuso, pueblada y muerte en Chubut: dictaron la prisión preventiva de todos los acusados

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra en estado de shock desde el pasado 25 de marzo, cuando un niño de 12 años reveló que había sido abusado sexualmente mientras volvía de la escuela. Sin embargo, las cosas se pusieron mucho peor horas después, en el momento en que un grupo de personas acusó erróneamente a un vecino de haber sido el autor material del hecho, y para vengarse, organizaron una pueblada en la que le prendieron fuego la casa.

Desesperado por lo que pasaba, José Oviedo salió a defender a su familia, y en particular a su hijo, Matías, que había sido acusado falsamente, pero cuando los agresores lo vieron, en lugar de detenerse, lo corrieron por un descampado para golpearlo hasta la muerte.

Por el brutal hecho hay ocho personas detenidas, y esta tarde se llevó a cabo la audiencia en la que se determinó la prisión preventiva de los acusados, y en la que la Fiscalía pidió un plazo de investigación de seis meses.

Según indicó a este portal la fiscal Camila Banfi, por este caso hay tres causas abiertas: una por el abuso sexual contra el niño de 12 años, otra por la actuación de la policía el día del hecho y una tercera que está a cargo de ella, y es por el linchamiento y la muerte de Oviedo.

"Tras el abuso, los vecinos de la fracción 14 y 15 se convocaron por Whatsapp para ir a atacar al acusado. Uno de los del grupo señala que es Matías Oviedo el que había hecho el abuso y entonces 20 personas van al domicilio, y un grupo de 12 personas aproximadamente, incluidos menores, queman la casa, y los ocupantes salen. Ahí Oviedo, que es el papa de Matías, sale con un machete para intentar defenderse, y como ve que lo atacan, empieza a correr. Este grupo lo sigue unos 500 metros y cuando va por un descampado, le atraviesan el paso con un auto, le dan alcance, y lo matan a golpes", contó Banfi sobre lo que ocurrió en la tarde del 25 de marzo.

Según ella, se logró identificar a los atacantes gracias a una cámara de seguridad que los registró en el momento en que cometían el violento hecho, mientras que la víctima agonizaba y ellos lo golpeaban aún hasta pocos segundos antes de perder la vida.

Tras detener a los asados, el fiscal que lleva adelante la investigación por el abuso sexual del menor de 12 años, Martín Cárcamo, determinó que el verdadero abusador era en realidad un joven de 15 años que además había participado activamente en el linchamiento contra el vecino asesinado. Lo que se cree, es que el agresor sexual, luego de violar al niño, organizó la pueblada para desviar la atención y acusar a otra persona en su lugar.

"El autor del abuso, esta filmado en el momento del hecho. Cuando vemos los videos del linchamiento, y vemos quienes era uno por uno, hasta ahí no se sabía que uno de los que estaba en el lugar era el abusador, sin embargo, gracias a una de las investigadoras que comparó las imágenes del abuso con la de la pueblada, se descubrió que se trataba de la misma persona. Nosotros con el menor no podemos hacer nada. Son inimputables, así que no se puede abrir una causa en su contra ni se puede tomar su ADN ni hacer un cotejo. Lo único que se puede es que el Juzgado de Familia intervenga para tomar una medida", aclaró la representante del Ministerio Público.

Tras el abuso, el chico de 15 años fue detenido, aunque rápidamente regresó a su casa. Algo similar ocurrió con los menores acusados de haber asesinado al vecino en la poblada, excepto por el caso de un joven de 16 años, que sí es investigado por la Justicia.

Banfi imputó a los agresores por el delito de "homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas” con ensañamiento, ya que según ella, los acusados se organizaron y convocaron para ir a matar a Oviedo. Aunque ninguno es familiar del abusador del nene, lo cierto es que sí son conocidos y allegados a él, por lo que hay serias sospechas de que el chico de 15 años llevó información falsa a su grupo para que desviar la atención hacia otra persona.

"Hoy hubo audiencia, se hizo una apertura de la investigación y lo que se intentará probar con los mensajes de Whatsapp y Facebook y las llamadas que después borraron es que hubo un acuerdo premeditado para llevar a cabo el hecho, y que fue con ensañamiento porque hay cámaras que muestran que lo golpean hasta la muerte. La pobre victima pedía que pararan ya con desgarro", sumó.

En cuanto a la audiencia de hoy, la fiscal aseguró que se pidió un plazo de seis meses para investigar, al mismo tiempo que se determinó la prisión preventiva para ocho de los acusados. El resto son menores de edad, excepto el chico de 16 años que ya fue trasladado a Trelew, y otras dos personas que son investigadas como "instigadores" del crimen. Del mismo modo, dos de las acusadas estarán con prisión domiciliaria, debido a que son madres de niños muy pequeños, que necesitan de su presencia.

"Hicimos 13 allanamiento. Ahora hay que ver los celulares, hay que ver si hay videos del hecho, y también las comunicación posteriores que mantuvieron, como así también las antenas de activación de los celulares. Ahora se analizará la ropa para ver si hay manchas de sangre y no se descarta el análisis de esta situación como un fenómeno social. Yo hace 10 años que trabajo en la Fiscalía y nunca tuve un hecho de estas características. Hoy los vi en la audiencia y no eran personas que vivían en un ambiente de bajos recursos. Hay que ver que es lo que pasa para que se sientan habilitados para poder ir a matar una persona", cerró.