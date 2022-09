Abuso sexual y privación ilegítima de la libertad: denunciaron y echaron al director del Hospital de Niños de Córdoba

Otro aberrante hecho tiene como escenario a la provincia de Córdoba. Esta vez, el director del Hospital de Niños, Juan Ledesma, fue imputado por abuso sexual por la justicia local a raíz de una denuncia de su ex pareja. Esto motivó el pedido y su posterior salida del Ministerio de Salud. El médico había encabezado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) durante la pandemia de coronavirus y fue acusado también por “privación ilegítima de la libertad”.

La noticia se da a conocer en medio de la investigación por la muerte de al menos cinco bebés recién nacidos y sanos en el Hospital Neonatal de la misma provincia. La ex pareja de Ledesma, cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar su seguridad y no exponerla, denunció que el director del Hospital de Niños la atacó a fines del año pasado, luego de que ella le pusiera fin a una relación de 13 años.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La denunciante declaró que fue acosada y vigilada por el médico luego de la ruptura. Luego del primer episodio de abuso, ocurrido el 27 de diciembre de 2021, denunció que hubo otro ataque cuando el médico se presentó en su departamento. En su denuncia, la mujer detalló: "Él quería volver y como yo no accedía, me presionaba las piernas, me apretaba fuerte, consecuencia de ello tengo moretones”.

La denuncia cayó en manos de Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2º turno, quien determinó que Ledesma sea imputado por "abuso sexual con acceso carnal" y "privación ilegítima de la libertad". Además, trascendió que Ledesma sigue libertad bajo fianza, con determinados requisitos de comportamiento. Uno de ellos es la imposibilidad de mantener contacto por cualquier vía con la víctima.

La decisión de que el imputado siga el proceso en libertad se debe a que la fiscal evaluó que "no representa un peligro" para el avance de la investigación y que no existen motivos para suponer que pueda llegar a fugarse. En un escueto comunicado difundido a través de Twitter, la ministra de Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, le pidió la renuncia a Ledesma. La ministra de Salud solicitó hoy la renuncia al Director del Hospital de Niños, Dr. Juan Ledesma”, indicó la cartera sanitaria a través de las redes sociales. La ministra a cargo del área aún no designó el reemplazo de Ledesma, pero la institución quedará, por el momento, a cargo de la vicedirectora Verónica Petri.

A pesar de eso, Ledesma afirma que renunció por su propia voluntad y que no fue echado. Incluso, su entorno compartió la carta de renuncia que el médico le envió al gobernador Juan Schiaretti: "Dirijo a ud. la presente renuncia...sin reconocer en modo alguno los hechos que se me sindican, los que rechazo enfáticamente, a los fines de que mi actividad pública no afecte en modo alguno la actividad jurisdiccional, ni al Gobierno de la Provincia de Córdoba, ajeno a la realidad fáctica y judicial, y que se me permita ejercer plenamente mi derecho de defensa, presento mi renuncia por estrictas razones personales y privadas, ajenas al gobierno", reza la misiva firmada por Ledesma.

La víctima se constituyó como querellante junto al abogado Carlos Nayi y la denuncia se había realizado poco después del ataque, pero la investigación avanzó de manera lenta y recién Ledesma fue imputado el 12 de agosto tras su indagatoria y la realización de diversos peritajes. El médico imputado era hasta el momento el actual director del Hospital de Niños de Córdoba, además fue ex titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia durante la pandemia. En aquel entonces fue muy resaltado por el Gobierno de dicha provincia, especialmente por el Ministerio de Salud, cuando la situación epidemiológica era compleja.

El imputado dirige desde hace varios años la misma institución, uno de los centros médicos con más demanda en la ciudad y en la provincia. Eduardo Gómez Caminos, el abogado del ex director del Hospital de Niños, asegura que hubo un error en los peritajes y que su defendido es inocente de los cargos por “abuso sexual con acceso carnal” y “privación ilegítima de la libertad”. Para el letrado, los peritajes psicológicos “demuestran que no tiene un perfil compatible con el de un abusador sexual”. Además, denunció que hubo “un error” en el peritaje con la denunciante porque “no se abordaron correctamente los puntos periciales relativos a si existió un hecho de un delito contra la integridad sexual o no”.

El abogado afirmó que cuentan con testigos que acreditan que la relación entre Ledesma y la denunciante continuó luego de la denuncia: “Después se siguieron viendo”, dijo. Gómez Caminos detalló que Ledesma y la víctima estuvieron 27 años en pareja - y no 13 como asegura la denuncia- y que no tienen hijos en común. “Puedo dar fe que es una persona intachable. Tuvo dos matrimonios anteriores y jamás una denuncia de este estilo. Y luego de separarse de la denunciante contrae matrimonio nuevamente y tampoco tiene denuncias de este estilo”, concluyó.