ADN en la pistola plantada y 150 policías: cómo sigue el juicio por el asesinato de Lucas González

“Calculé alrededor de 150 policías de la Ciudad en el lugar del hecho”, afirmó la encargada de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en el asesinato de Lucas González para realizar las pericias. De inmediato, Gabriel Isassi, acusado de ser quien efectuó los disparos que terminaron con la vida del menor, miró a su abogado y con un movimiento de cabeza negó sus palabras.

La quinta audiencia del juicio por el crimen del joven futbolista en Barracas, tuvo diferencias con respecto a las demás. Los tres principales imputados por ser autores del crimen, Isassi, Juan Nieva y Fabián López, se sentaron junto a los abogados, mientras que el resto estaba aislado y tapados con cortinas del TOC 25.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El primer testigo que se presentó fue Alejandro Rullán Corna, médico forense de la morgue de la Nación encargado de realizar la autopsia de la víctima. “Realice la autopsia de un masculino con tres heridas. Dos de arma de fuego y una lesión compatible con una quemadura en su mano”, afirmó.

El médico indicó, mediante señalización, cómo fue el impacto y el trayecto de las balas en el cuerpo del menor. “Fueron dos balas distintas. No puedo precisar si la quemadura de su mano fue antes o posterior a recibir los disparos. No me ha llegado la información de a qué hora recibió el disparo ni a qué hora ni cuanto estuvo en el hospital”.

Sin embargo, y aunque negó que sabe que provocó dicha lastimadura, aceptó que es compatible a la herida provocada por un cigarrillo y “es una lesión vital, con el paciente vivo".

Al finalizar su testimonio, aparecieron vía zoom Enzo Canínaco, médico forense, y Daniel Corach, especialista en huellas digitales. Ambos afirmaron y ratificaron la función que tuvieron en el hecho, que fue analizar las pruebas de ADN de los 14 policías imputados. Nadie les hizo preguntas.

Seguido a esto llegó el turno de Claudia Moreira, subinspectora de la Policía Federal Argentina, fue la encargada de intervenir en el hecho y realizar pericias. La mujer también apareció mediante zoom. Su testimonio fue fundamental, ya que fue la primera en estas cinco audiencias que profundizó e indicó un número aproximado de policías que vio en el momento del hecho. “Eran alrededor de 150 policías de la Ciudad”.

Al comienzo de su declaración, al igual que todos los policías que declararon como testigos del hecho, Moreira indicó que el 911 le comunicó que debía asistir al lugar por un “enfrentamiento armado con delincuentes”.

Otro dato no menor, es que Moreira afirmó que mientras realizaba sus tareas en el lugar del hecho, varios policías y “civiles” intentaban ingresar dentro del automóvil donde ella se encontraba y “hacerle preguntas” respecto a la declaración de los médicos y presentes del lugar.

“Había mucho pero muchísimo policías de la Ciudad y querían subirse a nuestra traffic para hacer preguntas de qué dijo la doctora y más preguntas, pero no los dejamos. Los que se querían subir eran policías de Ciudad y de civil. Nunca había visto tanto personal policial. En todo momento les teníamos que pedir que se bajaran. Cerrábamos la puerta y nos la abrían".

Por último, Fernando Lobo, forense de la unidad de búsqueda y evidencia con canes de la policía Federal Argentina y Pedro Tiberio, principal forense en la unidad de búsqueda y evidencia, ingresaron a prestar la última declaración del día.

Luego de explicar cómo se realizan y se desarrollan las tareas con perros especializados para encontrar huellas digitales, los especialistas revelaron: “En las pericias hubo tres resultados positivos. Los perros indicaron coincidencia en el arma de juguete hallada con las personas de los hechos. Los dos canes indicaron que estaba Cuevas y Fariña y Miño (primeras policías mujeres en llegar al lugar de los hechos). Se hicieron las pruebas a 17 personas y en varias oportunidades”.