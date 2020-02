ADN en las uñas de Fernando: la pericia por la que uno de los rugbiers podría volver a la cárcel

"Tienen que estar todos presos". La postura de la defensa de los padres de Fernando Báez Sosa, encabezada por Fernando Burlando, es clara y contundente: los diez rugbiers imputados por el asesinato tuvieron responsabilidad en el crimen e insisten con que todos aguarden la elevación a juicio oral detrás de las rejas. El reclamo, la audiencia clave que habrá el jueves en Villa Gesell y las dos pericias que podrían complicar la situación de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los únicos a los que la fiscal les solicitó el cese de la prisión preventiva.

Después del fallo de la fiscal Verónica Zamboni, desde el estudio de Burlando se solicitó una audiencia oral ante el juez de Garantías, David Mancinelli. Del encuentro que tendrá lugar el jueves por la mañana participarán la fiscal, los abogados de Burlando y uno de los dos abogados de los rugbiers, Hugo Tomei. "Hay seis de los rugbiers que se tienen que ir (del penal de Dolores) porque no tuvieron nada que ver. Esto se transformó en un show mediático", denunció Tomei, luego de la liberación de dos de sus defendidos. Según trascendió, el abogado ya trabaja en una solicitud para que al menos otros cuatro de sus clientes reciban el beneficio de la prisión domiciliaria.

En tanto, desde el estudio de Burlando salieron a cuestionar con dureza el fallo de la jueza, en donde asegura no tener "pruebas suficientes" para demostrar que Guarino y Milanesi participaron del ataque. "Las imágenes de los videos los muestran en el lugar del hecho. Escuché que algunos familiares dijeron que no habían estado, pero no es así. Las cámaras del domo de la Municipalidad los muestran a los dos en la escena del crimen. Lo que no tiene la Fiscalía, que si tiene contra los demás, son declaraciones testimoniales en donde los señalen con alguna participación activa dentro del grupo. Esa es la única diferencia", sostuvo Fabián Améndola.

"Cuando los rugbiers se van del lugar y se saludan, están en esos videos. El único que no aparece en ese video es Lucas Pertossi, porque se fue por un lugar distinto al del resto. Pero las cámaras y las comunicaciones que se conocieron muestran que Pertossi estaba a cincuenta metros mirando lo que estaba pasando con posterioridad al crimen", reforzó Améndola, al tiempo que criticó: "No compartimos el análisis de la Fiscalía. Hay pruebas para sostener la calificación. Para nosotros no hay dos coautores, todos son coatores. Independientemente de quién pegó una patada. Las imágenes los muestran a todos en una actuación grupal".

Además de los videos de las cámaras municipales, Améndola advirtió que será clave el resultado de la muestra de ADN recogida de las uñas de la víctima. "Fernando tenía piel debajo de sus uñas y eso está siendo cotejado", destacó, al tiempo que recordó que el examen médico de Milanesi al momento de su detención presentaba "escoriaciones lineales en tres dedos de la mano derecha y en la zona dorsal, lesiones compatibles con arañazos".

"En la coatuoría funcional no necesariamente los distintos actores cumplen la acción típica. Específicamente quién lo mató, se determinará con la ampliación de la pericia de la autopsia. Fernando murió de una hemorragia cerebral y sabemos quiénes fueron los que lo golpearon en la cabeza. Pero esa acción (la golpiza) pudo ser sólo porque contaban con la colaboración de todo un grupo que se dividió las tareas. Todo este grupo participó con un objetivo único, concreto y final que les debe ser imputado. Si uno de los chicos se quedó parado fue para impedir que otro pudiera darle asistencia a la víctima".