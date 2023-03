“Ahora le tenemos que pagar a la Corte para que haga Justicia": la familia de la agente asesinada por Veppo

El domingo 8 de septiembre del 2019, alrededor de las 3:35 de la mañana, el periodista Eugenio Veppo atropelló y asesinó a la agente de tránsito Cinthia Choque, además de herir gravemente a un compañero de ella cuando estaban trabajando en plena Avenida Figuero Alcorta. Tuvo un juicio dos años después que lo condenó por su accionar irresponsable. En marzo de 2021, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 14 resolvió condenarlo a nueve años de prisión y tres meses de prisión, y lo inhabilitó además para manejar durante 10 años por los delitos de “homicidio simple en concurso ideal con lesiones graves a título de dolo eventual”.

Ahora bien, el martes se conoció que este irresponsable conductor (iba alcoholizado, a 130 kilómetros por hora y zigzagueando en dirección a un boliche) fue beneficiado con una rebaja de su condena. Su pena ahora será de cinco años y 10 meses de prisión y fue decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional al considerar que se trató de un "homicidio culposo" y no con "dolo eventual", como había sido condenado en el juicio oral de hace dos años. De esta manera, los jueces Gustavo Bruzzone, Jorge Luis Rimondi y Mauro Divito, redujeron la sentencia de primera instancia por el asesinato de Cinthia de 28 y madre de dos hijas, y por las heridas sufridas de su compañero de trabajo, Santiago Siciliano en ese entonces 34 años.

Esta resolución demuestra y expone varias cuestiones que son indignantes: por un lado, la cero protección que tienen los agentes de seguridad que están haciendo su trabajo en las calles y dependen del Gobierno de la Ciudad; por otro, que los “accidentes de tránsito” ocurren más seguido de lo que parece y no son tomados como relevantes ante la Justicia; sumado a esto está la cuestión de género de que por ser varón tiene más facilidades. Al menos, esto es lo que denuncia la familia de Cinthia, que desde hace cuatro años está viviendo con el dolor de perder a una hermana, hija, madre de dos hijas y compañera de vida de Cristian.

“Él sale y rehace su vida. Nosotros no podemos rehacer nuestra vida. Mis sobrinas no pueden rehacer su vida. Mis sobrinas tienen que aprender a vivir sin su mamá. Nosotros tenemos que aprender a vivir con el dolor de haber perdido a mi hermana. No es que se murió por algo de la vida, no. Se murió porque un desgraciado quería ir a bailar, iba en exceso de velocidad, borracho y zigzagueando. Eso es lo que más indignación me da”, contó con bronca Gabriela, hermana de Cinthia en exclusiva a BigBang.

Con pesadumbre, lamentó la decisión de los jueces que permitiría que en un año Veppo esté en libertad. Por este motivo, elevó una carta a los jueces de Casación y denunció que para pedir Justicia por su hermana, deberá pagar la tasa judicial para que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia. La hermana sentenció: “Siento una impotencia grande. Mucha indignación. No nos esperábamos que la Justicia se echara para atrás”.

-¿Ya no se puede apelar por la reducción de condena?

-No. Sólo se puede hacer un recurso frente a la Corte Suprema de Justicia. Que no es tan fácil como parece, si nosotros queremos apelar por este fallo tener que saber bien qué recurso vamos a enviar para que se revea la situación. Sumado a esto tenemos que pagar una tasa que no sé de cuánto es y ver si la Corte decide reveer o no reveer la causa. Pero esto recién después de pagar. Si ellos deciden no hacer nada, chau. Pagaste y no pasó nada. (De acuerdo al artículo 6 de la Ley 23.898, la suma es de 4.700 pesos pero esto es independiente a los gastos de abogados y la pérdida económica que ya realizaron por abogados y el juicio).

-¿Qué esperás que suceda si aceptan reveer la causa de tu hermana?

-Que dejen de ver esto como accidente. Es algo que se pudo haber evitado, no es que hizo una mala maniobra para salvarse él y se llevó puesta a mi hermana. No, él iba a toda velocidad y zigzagueando. Iba jugando con la suerte de él y todo el mundo porque tranquilamente él también se podría haber dado un golpe.

Este tipo es un asesino por su irresponsabilidad. Si él va a rehacer su vida, que la rehaga pero que la Justicia se haga cargo. Nosotros no podemos rehacer nuestra vida y tenemos que aprender a vivir con el dolor.

-¿Cómo fue la defensa del imputado?

-Mirá… ahora me entero que el abogado de Veppo, Diego Szpigiel, (actual representante del acusado que está preso en la cárcel de Ezeiza), dice que la culpa es de los agentes porque estaban parados ahí, donde no tenían que estar. Es una indignación total. Ahí te das cuenta que ni siquiera se responsabilizan. Básicamente están diciendo que la culpa era de Cinthia y por eso murió. Eso me da mucha bronca, lo repugnantes que pueden ser los abogados a la hora de defender.

-¿Crees que hay diferencias porque se trata de ser un hombre el que mató y no una mujer?

-Cuando es una mujer la que genera algo, la Justicia es mucho más severa con las condenas. Como el caso de Nahir Galarza que a los dos días ya estaba presa. Hay otros casos muy similares o peores pero realizados por hombres y los tipos salen libres a los dos días. Eso hay que reveer en la Justicia. Ni siquiera tomaron en cuenta que era un agente de tránsito que estaba haciendo su trabajo. No era alguien que salía del boliche y estaba cruzando la calle. Ella estaba trabajando en su puesto de control, paradójicamente ella estaba haciendo su trabajo para que no pasaran este tipo de accidentes.

Carta de Gabriela pidiendo justicia por su hermana

Buenos Aires, martes 14 de Febrero de 2023.

Que la vida te golpea, es cierto… pero más duele cuando es la Justicia la que te da la espalda. En su momento, nos sentimos desamparados cuando el Fiscal Fernando Klappenbach después de dar hasta el mínimo detalle de lo destrozada que había quedado Cinthia y como iba zigzagueando a gran velocidad EUGENIO VEPPO, dijo que era un Homicidio Culposo pidiendo una pena de 5 años y 10 meses.

Hoy los jueces de Cámara de Casación -Sala I, Daniel Morín, Gustavo Bruzzone y Horacio Díaz - siguieron con esta línea dando marcha atrás con lo dispuesto en el juicio -dolo eventualDicen que no hay pruebas para decir que VEPPO se representó la posibilidad de causar un daño y por eso tiene derecho a la duda, presunción de inocencia, por esto le rebajan la pena. Si leían las declaraciones...Su amigo Aznar dijo que reiteradas veces le había dicho -no te cebes, baja la velocidad, podes matar a alguien- cosa que después negó… Todo es totalmente injusto, están las pruebas, están los videos. ¿Qué más hacía falta? A él hay que respetarle los derechos! Y a Cinthia? Y a sus hijas?

Señores jueces, VEPPO le quitó el derecho a la vida a Cinthia!!! ¡A él no le importaba nada más que llegar a bailar! Cinthia estaba trabajando, para que salvajes como este no maten a nadie y la mataron a ella!!

Repudiamos este fallo, repudiamos el mensaje que se da a la sociedad!! Pero sobre todo nos duele en el alma que no haya Justicia para Cinthia y sus hijas!! Que los asesinos sean liberados y no sean juzgados como debe ser! Que se sigan solapando asesinos viales con un "es sin intención", "fue un accidente" entre otras excusas que van encontrando con las leyes y modificaciones que siempre tienen algo a libre interpretación!!

Sabemos que los años que le den, no nos devuelve a nuestra Cinthia pero esto ya es el colmo… nos parece una burla!! El desconsuelo de sus hijas, de mamá y papá y de todos nosotros es enorme y esto lo hace aún más grande. Sentimos impotencia, bronca, dolor… el grado de impunidad es tanto que nos apagó la poca fe que teníamos en la justicia!! Una vez más… liberan a un asesino al volante, a Eugenio VEPPO!!! Autor de destrozar a una familia y de dejar a 2 niñas sin los besos y abrazos de su mamá!!! PROHIBIDO OLVIDAR, CINTHIA CHOQUE PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!!! EUGENIO VEPPO ASESINO!!!! CINTHIA NUNCA ESTUVO NI ESTARÁ SOLA!!! SI SE PUEDE EVITAR, NO ES UN ACCIDENTE!!! Familiares de Cinthia Choque