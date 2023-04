"Algunas mujeres llevan pólvora en su alma": Nahir y el recuerdo del día que oficializó a Fernando

Semanas atrás, Nahir Galarza, o ahora conocida como Nahir Mariana Kroh (decidió quitarse el apellido paterno), la joven condenada a prisión perpetua el 3 de julio de 2018 por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017, estuvo en boca de todos luego de que trascendieran los informes psicológicos y psiquiátricos del perito de parte donde describen los abuso, la esquizofrenia, un hermano secreto y el supuesto aborto forzado que la condenada habría sufrido durante su adolescencia.

Según las conclusiones del perito de parte, Enriquye Stola, Nahir relató que descubrió que además de su hermano Aron, su padre tenía otros dos, pero que no llevan el apellido paterno. Se enteró de la existencia de ambos cuando tenía 13 años por medio del hermano de su padre, quien presuntamente abusó de ella entre los 7 y 12 años. En cuanto a los abusos, relató que a los 16 años fue víctima de un ataque sexual. “Fue en un descampado al salir de gimnasia, es lo que me acuerdo, me había quedado sola, recuerdo que oía voces que me hablaban y me sentí abusada. Quedé muy mal, me quedé encerrada mucho tiempo”, le manifestó Nahir al perito, quien lo determinó al hecho como posible episodio psicótico.

En este sentido, la joven condenada remarcó que la relación con su madre no es cercana e hizo hincapié en que la mujer la obligó a realizarse un aborto a sus 19 años. De acuerdo con Stola, consideró que Galarza presenta esquizofrenia de inicio temprano y que posee alucinaciones auditivas, visuales, cenestésicas y alucinaciones olfativas. “Si, soy de ver cosas. De ver cosas como que me golpean la puerta, o la abren o la cierran, ver gente en el pasillo en la comisaría o aquí (en la cárcel), también sentí varias veces el perfume de Fernando”, explicó Nahir al perito de parte. “Estando acá, una vez lo vi también y me choqué con él, cuando me pasaba eso no sabía qué hacer y después estaba llorando como una hora.”, agregó.

Lo cierto es que por estas horas, Nahir está pasando por días de ira o, al menos, así lo hizo saber a través de algunos posteos en sus redes sociales. "¡Hola buenas tardes! Quiero darle las gracias a las personas que me regalan un minuto de su tiempo, renegando, llamándome fake, loca, psicópata y asesina, la verdad les agradezco, que renieguen y me expliquen que no son mis fans, sinceramente les aplaudo", escribió en sus perfiles en redes, tanto en Facebook como en Instagram.

Y siguió: "Su interés en mí, de la forma que sea.... ¿él por qué les agradezco? Bueno porque son miles los hater o personas que me critican. Pero al final están al pendiente de mí, les juro que yo sinceramente, si a mí una persona me parece loca, psicópata, asesina o fake, directamente ni siquiera le doy un mínimo de pelota, directamente la ignoro a esa persona. No me gasto en algo que no me interesa. Así que de verdad les agradezco el tiempo que invierten en mí".

Otra de sus publicaciones despertó la bronca y la indignación de los internautas, ya que llamó la atención una polémica frase que compartió y que estaría vinculada al asesinato de Fernando. "No se volvió mala, es que dejo de ser idiota. Algunas mujeres llevan pólvora en su alma. Y cuando se cansan de darlo todo por nada, explotan y duela lo que duela se marchan. Son tan peligrosas que cuando dicen no más, no hay promesas, ni regalos, ni santos, ni brujería que las haga volver. (Coraje)", fue el poema que la condenada eligió para colgar en su muro de Facebook y que sus seguidores vincularon a la víctima, quien falleció tras recibir dos disparos.

Nahir quien actualmente tiene 24 años, fue con 19 la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua tras ser considerada autora del crimen de Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo. Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera "accidental".

Su catarsis en las redes sociales finalizó cuando compartió un gran número de fotos familiares, especialmente de su fiesta de 15 años, día en el que había oficializado su relación con Fernando, y se encargó de tapar en cada una de las imágenes el rostro de su papá, Marcelo Galarza, a quien responsabilizó de ser el verdadero responsable por el crimen de Pastorizzo. “Fue la noche más linda, sorprendente y esperada de mi vida. Inolvidable, pero tristemente hubo algo que manchó esa noche, ya que desde ahí inició el suceso que marcaría el resto de la historia (una pesadilla)”, escribió Nahir junto a varias fotos de su fiesta de 15, y animó a sus seguidores a “adivinar” qué fue lo que le ocurrió entonces.