"Puede ser, pero no recuerdo": la llamativa "amnesia" de los testigos de la denuncia contra Villa

Mientras se espera por su peritaje psiquiátrico en los Tribunales de Lomas de Zamora, la defensa de Sebastián Villa "celebró" la última ronda de declaraciones testimoniales en la cual ninguno de los testigos convocados por la Justicia recordó absolutamente nada de lo sucedido la noche y los días posteriores al ataque sexual por el que fue denunciado y permanece imputado.

Después de la esquiva declaración de la primera médica, la especialista que atendió a la joven en el Hospital Penna al día siguiente del presunto abuso, negó que la joven le haya dicho que había sufrido un abuso sexual. Si bien la defensa del delantero de Boca intentó instalar en los medios que se trató de un "punto a favor" del jugador, lo cierto es que la declaración se condice con lo que alegó la denunciante en sus descargos.

"Durante todo este tiempo, yo hablaba con Sebastián y con su amigo y mano derecha; Félix. Él principalmente me solicitaba que no hiciera nada, que no diera nombres, que no hacía falta denunciar. No obstante, yo necesitaba atenderme y la doctora me explicó que, aunque sea su pareja, los síntomas son compatibles con un abuso sexual y que abajo había dos efectivos de la Policía para ir a hacer la denuncia", expuso la víctima ante la Justicia.

"La ginecóloga que me atendía, intuyendo que mis daños habían sido producto de un abuso, me solicitó que hiciera la denuncia. Y yo recibía constantemente mensajes de Féliz diciéndome que me fuera y que no lo nombrara a Sebastián Villa. La realidad es que en el estado en el que me encontraba no podía ni hablar con la profesional y me fui llorando sin hacer denuncia alguna, ya que como bien dije, no me encontraba en condiciones físicas ni emocionales para realizar la misma, dado que aún tenía un miedo que me paralizaba".

A la declaración de la segunda médica, se le sumó la de dos efectivos de la Policía Bonaerense que dijeron que no recuerdan haber concurrido al country "Venados II" de la localidad de Canning la noche del 26 de junio del año pasado ante una denuncia por abuso sexual, tal como lo había asegurado la joven que denunció al futbolista colombiano.

Según la nueva denuncia contra el jugador de Boca, el supuesto episodio de violación ocurrió en la casa que el futbolista colombiano tiene en el barrio "Venado II" de la localidad de Canning, en la zona sur del Conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel "xeneize".

La víctima del hecho había asegurado a los investigadores que esa noche estuvieron en la puerta del country dos policías a bordo de un patrullero tras un llamado al 911 y hasta aportó a la fiscal la captura de pantalla de dos diálogos de chat en los que Villa supuestamente le decía que, ante la presencia policial, él tenía que "arreglar" a los efectivos que concurrieron para no "meterse en problemas".

Sin embargo, no solo los policías presuntamente involucrados dijeron no recordar haber concurrido al country, sino que un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no existe llamado al 911 con las características señaladas el 26 de junio del año pasado, dijeron las fuentes consultadas. De todas formas, los investigadores señalaron que el informe del 911 puede no ser concluyente, ya que la llamada pudo haber sido realizada por algún vecino a la seccional policial directamente sin pasar por el teléfono de emergencias 911.

El primero en declarar fue el suboficial mayor Enrique Rubén Álvarez (59), quien se desempeña en el comando de patrullas de Esteban Echeverría y solo dijo que en esa época él cubría “la cuadrícula 15” pero que no era frecuente ingresar a countries y solo lo hacían en el “Círculo Hebreo” y “para ir al baño”. Cuando le preguntaron puntualmente si recordaba haber ido al barrio Venado II y si lo había hecho entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de junio de 2021, respondió: “Tal vez sí, tal vez no, no recuerdo”. Cuando se le preguntó si recordaba haber concurrido a un 911 en un caso relacionado con alguna persona pública, también contestó de manera ambigua: “Puede ser, pero no recuerdo, tal vez sí”.

El segundo policía en declarar fue Luis Guillermo Alfonzo (51), quien fue compañero de Álvarez hasta agosto de 2021 en el mismo Comando de Patrullas, y ante la pregunta puntual de si aquella madrugada concurrió por un 911 al country Venado II, respondió: “Puede ser pero no recuerdo el motivo, pudo haber sido”. Pero cuando le repreguntaron si recordaba haber ido a un country por una situación con alguna persona conocida, contestó que “no” y cuando la defensa de Villa le consultó si se acordaría si hubiera sido convocado por un caso con una figura pública, respondió: “Sí, lo recordaría”.

Si bien aún no fue indagado en la causa, Villa será sometido el jueves a un peritaje psiquiátrico en los Tribunales de Lomas de Zamora. El estudio fue pedido por la fiscal González, quien se cree que aguarda el resultado de este peritaje y la declaración que realizó la médica para definir si lo cita a declarar. El peritaje al que será sometido Villa será realizado por una psiquiatra forense del Ministerio Público Fiscal con la finalidad de establecer los “rasgos y/o características de la personalidad del imputado; posibles patologías o afecciones que presente; y si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica”.