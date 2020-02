Altaneros y desentendidos del asesinato de Fernando: línea por línea, qué declararon los rugbiers

Cinco de los diez rugbiers imputados por la muerte de Fernando Baéz Sosa, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, declararon por primera vez ante la fiscal, Véronica Zamboni,y el juez, David Mancinelli, de la causa. Frente a ellos solamente se limitaron a criticar la labor de la Justicia, la construcción mediática en su contra y la “falta de respeto” por el proceso judicial.

Frente a las autoridades judiciales Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Matías Benicelli hicieron foco en tres cuestiones:

Fallas en el procedimiento judicial adrede por parte de la fiscal.

Construcción de una condena social.

Las amenazas que sufren en el penal de Dolores en donde se encuentran alojados en el pabellón evangelista.

Línea por línea, qué declaró Máximo Thomsen

“Primero quiero saber si todo eso es lo que se me tenía que leer desde el primer día", arrancó con altanería Thomsen. "A mi no me explicaron nada, nos tuvieron ahí parados todos juntos sin explicarnos nada. Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón. No sabíamos nada. Y al no saber nada, nunca tener un antecedente penal, nosotros confiamos en la Justicia y después nos dimos cuenta de que la fiscal nos mintió en la cara", denunció.

La Justicia nos mintió en la cara"

"Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón. Nosotros no sabíamos nada”, sostuvo Thomsen. "Nos mintió que nos había mostrado el expediente y que se había leído y no era cierto. Nosotros nos sentimos muy frustrados por la Justicia. No se nos explicó nada. Nos dijeron cosas que no entendimos y nunca se nos dio el espacio para que nos expliquen qué era lo que estaba pasando”, agregó.

Pedí tres veces que nos muestren el video para saber de qué se nos estaba acusando, porque todavía no sabíamos qué había pasado"

"Nos hizo pasar a firmar papeles en distintas oficinas, que esos papeles nos enteramos que decían que nos habían mostrado las fotos, videos y que nos habían explicado el hecho y en realidad no se nos había explicado nada. Yo había pedido tres veces que nos muestren el video para saber de qué se nos estaba acusando porque todavía no sabíamos qué había pasado. Sólo sabíamos que había un chico fallecido y se nos negó a mostrar el video. Nos empezó a decir que no nos lo podía mostrar las tres veces que yo le pedí", sumó.

A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal"

"Nos dijeron cosas que no entendimos y nunca se nos dio el espacio para que nos expliquen qué era lo que estaba pasando. Nos sentimos muy frustrados por la Justicia. A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal. Nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado. Ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visitas, ya privados de nuestra libertad. Nos enteramos todo lo que había pasado ese día porque nunca nos lo habían explicado".

Quiero que sepan que nosotros estamos dispuestos a declarar desde el primer día"

"Quiero que sepan que nosotros estamos dispuestos a declarar desde el primer día, pero como no entendíamos qué es lo que estaba sucediendo, nos mintieron. En la fiscalía fue un trámite. Como era de noche, se ve que la fiscal estaba apurada. No se nos explicó nada. Se ve que se quería ir. Nos mintieron para que nos vayamos más rápido. Siempre privados de la libertad, no podíamos comunicarnos con nadie".

Después de su extenso monólogo, en el que nunca mencionó a la víctima y se refirió al homicidio como "lo que pasó", el imputado como coautor del homicidio se negó a responder las preguntas vinculadas al asesinato. "Porque no confío en la fiscal, porque nos mintió desde el primer día. Voy a presentar un escrito", anticipó.

Ciro Pertossi, su crítica a la fiscal y el "miedo" que tiene en la cárcel: "Nos amenazan todo el día"

“Yo declararía pero no en frente de la doctora Zamboni porque me genera cierta desconfianza, ya que no sé si lo que voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando que se filtraron cosas, que por los únicos que nos enteramos del caso fue por otros internos".

porque me genera cierta desconfianza, ya que no sé si lo que voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando que se filtraron cosas, que por los únicos que nos enteramos del caso fue por otros internos". "Nosotros lo único que queremos es que todo esto termine. Nosotros tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios y de los presos que nos vienen amenazando cada día".

Pertossi, también sindicado como coautor del homicidio, denunció que en la revisación médica previa a su detención un perito le abrió una herida. "Imagínese lo que me podrían hacer los internos del penal, si un simple policía con las esposas me abre una herida de una operación que tengo en la muñeca izquierda".

Enzo Comelli: "Nos golpean la puerta de la alcaidía"

"Hoy, ante la fiscal, no me siento conforme para declarar sobre el hecho; sí sobre mi disgusto sobre el proceso. Alegando todo esto, además de la desconfianza que le tenemos a la fiscal sobre el hecho, tenemos mucho miedo de la Justicia que nos hacen los medios. Tengo mucho miedo, por ejemplo, estando dentro de la cárcel, del penal de Dolores. Recibimos muchos insultos y amenazas de parte de los otros internos por ventanas a la madrugada, a la tarde, a toda hora. Por el hecho de que si nos hacían daño el abogado Burlando y su estudio los iban a defender, como que estaba todo arreglado. Que si ellos nos lastimaban, Burlando los defendía".

“Nos quieren asustar afilando las puntas debajo de nuestras ventanas, gritando nuestros apellidos reiteradamente, grabando videos esperándonos en los pabellones. Cuando pasan por la puerta de la alcaidía donde nosotros estamos le propinan golpes a la puerta, en tono de agresividad a nosotros. Y nosotros sentimos que toda la culpa, además de la fiscal por mentirnos y ocultarnos tanta información y privarnos de la libertad ilegítimamente, es culpa de los medios y de la información que se filtra desde la investigación. Por ejemplo, los audios y las imágenes que se tomaron en las ruedas de reconocimiento. Creo que quedó claro”.

Los tres restantes, Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi se negaron a declarar. Hoy declararán los dos imputados restantes de la causa, pero que se encuentran en libertad, Alejo Milanesi y Juan Pablo Guarino.