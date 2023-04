"Alto riesgo de muerte": una pericia por el homicidio de un empresario dejó al Dr. Lotocki contra las cuerdas

El cirujano plástico Aníbal Lotocki puede llegar a enfrentar una pena de prisión efectiva si la Justicia comprueba las acusaciones que el fiscal Pablo Recchini impuso contra él por la muerte de un empresario, que se dio el 16 de abril de 2021, luego de someterse a una operación estética en la clínica Cemeco.

La fama del Dr. Lotocki viene de hace años. Él se hizo conocido por atender a muchas mujeres y hombres famosos. Así fue que también fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las lesiones graves que le propinó a las acusadoras Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Si bien esa causa lo complicó mucho a nivel laboral, la que está en curso puede dejarlo tras las rejas. De acuerdo al resultado de una última pericia pedida por Recchini, el médico no tuvo en cuenta ciertos antecedentes médicos de la víctima, que claramente implicaban "un alto riesgo de muerte" por la intervención médica, por lo que pidió que la caratula pase de "homicidio culposo" a "homicidio simple" por "dolo eventual", por lo que podrían darle una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión. Un castigo mucho más severo que el que hubiera tenido con la calificación original.

Según el fiscal, durante la dermolipectomia del empresario Rodolfo Cristian Zárate de 50 años que se realizó en la clínica de la calle Colpayo al 20, no se tuvieron en cuenta muchas cuestiones médicas y de protocolo. La definición que dio Recchini fue que hubo un "sinfín de omisiones", en relación a los antecedentes médicos con los que contaba el paciente, quien había tenido Covid-19, además de ser diabético y fumador.

De acuerdo al dictamen emitido por la fiscalía el 12 de abril, Lotocki "no cumplió debidamente con los consentimientos informados, no realizó los procedimientos quirúrgicos en diversas etapas y por el contrario, los concentró en un mismo acto, no monitoreó al paciente de cerca una vez finalizada la intervención, no reservó unidades de sangre prevista para el paciente en caso de complicaciones y debió recurrir a dos unidades de plasma reservadas para otra paciente".

En otro tramo del escrito se afirmó que la clínica donde se realizó la intervención contaba con "serias infracciones legales e irregularidades administrativas", en referencia a que carecía de un profesional con el cargo de director médico, además de una Unidad de terapia intensiva propia para hacer frente a eventuales inconvenientes.

La definición acerca de si se adecúa la imputación contra el cirujano dependerá del resultado de otra pericia médica complementaria que pidió realizar el juez Luis Schelgel, aunque esta "va a estar terminada recién en junio".

En febrero, Lotocki habló con Intrusos después de muchos años en silencio, debido a los brutales errores médicos concretados con ciertos pacientes del mundo del espectáculo en la Argentina.

"Lo que más me preocupa son mis hijos, porque son chicos y no entienden bien y por ahí prenden la tele y aparecen cosas como que ‘va a ir preso’, ‘es un asesino’. Y es muy difícil de explicarles. Somos médicos, los médicos a veces tenemos estos problemas. Existe mucha mala praxis en la medicina, pero es raro que alguien sea nombrado en los medios", declaró en su defensa.

"Yo estuve en prisión 15 días y fue terrible. Toda mi familia estaba muy preocupada. Así que te imaginás la preocupación que tengo, pero confío en que la Justicia va a hacer justicia", expresó hace unos meses, cuando todavía esta última pericia no le había dado el fuerte revés que recibió la semana pasada.