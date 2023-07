Amenazas, golpes y desesperación: denunció que fue violado por cinco hombres durante un acto escolar

Una escuela de Chaco quedó en la mira de la Justicia, luego de que un joven de 19 años denunciara haber sido víctima de un abuso sexual mientras se realizaba un acto escolar organizado por los docentes del establecimiento. La madre de la víctima habló con BigBang, reveló que su hijo fue atacado sexualmente por cinco hombres y denunció que la causa está frenada.

El hecho ocurrió el 26 de mayo de este año, en un polideportivo de Colonias Unidas, durante un evento organizado como parte de una fiesta de presentación de los propios alumnos. Uno de los estudiantes, Bruno, se fue a cambiar para hacer su actuación en el evento y mientras lo hacía, fue atacado por cinco hombres. Todos ellos portaban cuchillos, lo agarraron fuertemente de los brazos, lo llevaron a un lugar oscuro y abusaron sexualmente de él.

Actualmente, la causa está paralizada y la familia del Chaco pide que la Justicia actúe porque la víctima ya “se quiso quitar la vida dos veces”. “El evento se hizo para hacer la presentación de la promo y pre-promo de quinto año y estaba organizado por la profesora Mabel Gauna”, explicó Gabriela, la mamá de Bruno, en diálogo con este portal.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La mujer manifestó que además de ser docente, la mujer en ese momento estaba en medio de una campaña política porque se postulaba como candidata por una lista de Jorge Capitanich. “Nadie me quita de la cabeza que ella utilizaba a los adolescentes para quedar bien parada y obtener el voto de las familias. Después del caso, ella organizó, por fuera del colegio, excursiones a lugares como Resistencia”, remarcó con enojo.

De acuerdo con la madre de Bruno, Gauna era la docente a cargo de cuidar a su hijo -y al resto de los chicos- durante el evento y, además fue quien luego de que Bruno le manifestara lo que ocurrió le reprochó “porqué estaba ahí”, en un intento de trasladar la culpa de lo que sucedió a la víctima.

Era el turno de Bruno, sus compañeros estaban expectantes por su salida al escenario, pero eso nunca ocurrió. Sus amigos, sorprendidos, salieron a buscarlo por todo el Polideportivo hasta que lo vieron, estaba ahí, solo, llorando, paralizado y temblando por el miedo y la angustia.

Uno de los nenes fue a llamar a la profesora, ella llegó, pero la respuesta no fue la esperada. “La docente le dijo ‘quién te manda a ir ahí, tranquilízate' y después echó a las personas que atacaron a mi hijo, no llamó a la policía y siguió con el evento como si nada, mientras Bruno se quedaba con sus compañeros en el patio”, le explicó Gabriela a este sitio.

Su mamá en ese momento se encontraba trabajando en Rosario. Por esta razón, Bruno llamó a su tía para contarle lo que acababa de suceder y le pidió que hiciera la denuncia. “Mi hijo tuvo que ir caminando con dolor hasta la comisaría, escoltado por sus compañeros que lo taparon con una manta para que no lo vea nadie y tampoco los que lo atacaron, porque estaban con cuchillos”, manifestó. En la comisaría asentaron la denuncia como un caso de bullying, no como abuso sexual. De hecho, uno de los implicados arribó al lugar y “amenazó de muerte a Bruno en frente del oficial. “Le dijo a mi hijo que si llegara a caer preso lo iba a matar”, remarcó Gabriela.

“Al otro día mi hijo tenía que venir a Santa Fe, llegó y lo vi desarreglado, me pareció raro porque él es una persona muy prolija y limpia. Le digo que se vaya a bañar, me dice que no y mientras lloraba me dijo que me tenía que contar algo. Inmediatamente me comunico con la profesora y ella tomó a la situación como algo para nada grave”, continuó.

Gabriela contó que a Bruno le quedaron varias secuelas tras el ataque: “Le dijeron cosas muy humillantes al oído y no para de recordarlo. A él no se le puede tocar la zona lumbar ni tampoco el hombro, porque enseguida piensa que son estos tipos”. A partir de allí la madre emprendió una camino por la búsqueda de Justicia. Contrató un abogado, quien volvió a reactivar la causa y asentar el caso como lo que fue, un caso de abuso sexual. Hasta el momento, solo declaró el joven de 19 años, mientras que los acusados ni siquiera fueron citados como tampoco la docente. Por este motivo, la mujer denuncia que “la causa está paralizada y archivada”.

Hasta el momento se sabe que los cinco hombres que atacaron al chico eran ajenos al evento. “Solo pido justicia por mi hijo, que esto no quede archivado”, sentenció Gabriela, quien antes de terminar anticipó que espera realizar un marcha con Gloria, la mamá de Cecilia, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco, y cuyo caso es investigado como "femicidio".