Amenazas, muerte y soledad: el detrás de la condena a perpetua de Rubén Carrazzone

El último miércoles, el abogado Rubén Carrazzone fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata, integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Fernando Canero, por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género" de Stella Maris Sequeira, quien en diciembre de 2016 en Ezeiza sin dejar rastro.

El juicio contra Carrazzone comenzó el 31 de marzo del año pasado, fue llevado adelante por la Justicia Federal y tuvo como querellante a Solange, la hija de la víctima, la cual fue representada y asesorada por Raquel Hermida Leyenda. La última vez que se supo algo de Stella fue el 29 de diciembre de 2016.

La adinerada mujer convivía y llevaba una relación de 15 años con Carrazzone en su casa de la localidad de El Ombú, partido de Ezeiza, hasta que un día descubrió que su marido le era infiel con su mejor amiga y socia en un restaurant de Lobos, Lourdes Oliveira, oriunda de Brasil. El abogado denunció su desaparición recién el 31 de ese mes y, un día después, aseguró haber recibido un llamado extorsivo en el que le exigieron 80.000 dólares para liberarla.

Por ese supuesto secuestro estuvo detenido Miguel Angel Franco (63), quien había sido cliente de Carrazzone y que fue acusado de colaborar en las llamadas extorsivas, aunque finalmente fue sobreseído. A las 4.15 de la madrugada del 1° de enero de 2017, Carrazzone se presentó en la comisaría 5° de Ezeiza y denunció la desaparición de su pareja. "Viejo hijo de puta, ayer te llamé todo el día, tenemos a tu mujer", rezaba uno de los mensajes armados por Carrazzone.

Fue el 1° de enero de 2017 que Hermida Leyenda dejó su vida atrás y se dedicó de lleno a investigar qué le había ocurrido a Stella. En diálogo con BigBang. la abogada recordó todos los difíciles obstáculos que tuvo que superar y tolerar para lograr la condena de Carrazzone y recordó que comenzó, en enero de 2017, a trabajar en conjunto con el fiscal de la causa haciendo una investigación privada. "Él hace la denuncia el 1° enero y empieza una investigación a cargo del fiscal Gómez Barbella. Empezamos a trabajar en conjunto: yo hice una investigación privada, cambié mi auto para que no me identifiquen y comenzamos en paralelo, una investigación privada y publica", reveló.

Así fue -recuerda- que consiguió a todos los testigos que años después testificaron en contra del hoy condenado abogado. "Pero fue un camino muy duro. Había gente que no quería declarar por miedo a Carrazzone, como los chicos menores que estaban cortando el césped ese 29 de diciembre.. Nosotros no sabíamos que habían estado porque el padre de uno de ellos, el parquero, los quiso esconder. Fue otro testigo el que le dijo a mi clienta que escuchó en un almacén que habían estado presentes ese día", sostiene Hermida Leyenda, que fue mencionada por Carrazzone 22 veces, sólo 7 con su cargo en la causa, durante el testimonio que brindó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata el pasado 31 de marzo de 2021.

La propia Hermida Leyenda le remarcó a este portal que tuvo que mudarse una vez debido a las constantes amenazas que comenzó a recibir en el año 2017. "Puta, te vamos a hacer mierda cuando vayas a La Plata", señalaban algunos de los mensajes que recibía habitualmente la abogada, aunque aclara: "Es fácil identificar de dónde vienen. La única causa que tengo en la Plata es la de Carrazzone. Me tuve que mudar por las amenazas y la hija de Stella se tuvo que mudar cuatro veces por lo mismo. Me tuve que mudar porque, de manera sorpresiva, apareció muerto mi perro. También amenazaron a mis hijos y al paseador de mi otro perrito", enumeró.

Además de las duras amenazas, muchas de ellas de muerte para ella y su entorno, Hermida Leyenda también comenzó a recibir el desprecio de sus colegas en apoyo a Carrazzone. "La pasé muy mal en esta causa. Incluso fui excluida de un grupo de abogados grandes por estar en contra de Carrazzone. Grandes amigos -o por lo menos que yo consideraba así- me excluyeron de sus vidas. Me sentí muy sola en esta causa porque Solange -la hija de la víctima- cada vez que era amenazada quería dejarla. Fue sostener la causa durante mucho tiempo. La hija de Stella tenía miedo y, de hecho, se fue del país durante un tiempo", agregó Hermida Leyenda.

Hoy, feliz por el resultado y tras haber logrado la condena del primer femicida sin la aparición de un cuerpo, la letrada resalta que vivió "lo peor de los colegas penalistas" durante estos años. "Son muy parecidos a los criminales, les encanta el crimen, violar la ley y eso me hizo sentir muy sola y desprotegida", manifestó Hermida Leyenda sostuvo que para la querella la principal hipótesis siempre fue que el 18 de diciembre, 11 días antes de su desaparición, Carrazzone, su amante, Lourdes, y Oscar Silvestre León, bautizado por Enrique Sdrech en 1982 como “El Jíbaro de las Pampas”, planificaron el femicidio de Stella.

León sería la pieza clave para demostrar qué Stella no desapareció, sino que fue disuelta en "ácido" y sus restos fueron enterrados en algún lugar del país. "Nosotros creemos que León, con este sistema de reducir de cabezas, tiene mucha experiencia en lo que es la utilización de ácidos y compuestos. Desde el 29 que mata a Stella, Carrazzone no se separa mas de León a pesar de que no eran amigos. Tanto la querella como la fiscalía, que adhirió a mi pedido, solicitamos un nuevo juicio para que se los investigue, tanto al Jíbaro como a la amante de Carrazzone. Hoy están denunciadas por participión en el homicidio y el grado de esa participación resultará de la investigación", sentenció.

Carrazzone fue condenado este miércoles a la pena de prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género". Tan solo días antes, el fiscal de juicio Hernán Schapiro y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, habían solicitado esa misma condena en coincidencia con la querella.