Amenazas, siniestras confesiones y pánico: lo que se sabe de la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Pasaron 14 días desde la desaparición de Cecilia Strzyzowski y aún son más las dudas que las certezas entre sus amigos y familiares. Gracias a la viralización del caso, todo el pueblo de Chaco exigió su pronta aparición este miércoles. Una multitudinaria marcha se llevó a cabo para pedir justicia por el "femicidio" de Cecilia, ya que con esa carátula lo investiga la Justicia en Resistencia.

La movilización se llevó a cabo en la Plaza principal de la capital provincial de la cual participaron mujeres y familias enteras que pidieron que "se termine la impunidad en Chaco". En ese sentido, denunciaron que hay "muchas personas desaparecidas", por las cuales en la actualidad no se sabe ningún dato, y otras "víctimas de femicidios".

De hecho, la madre de la joven desaparecida, Gloria Romero, remarcó que a su hija "la descuartizaron" los detenidos, entre ellos César Sena, su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña. También tomaron la palabra otras madres que reclamaron por hijas desaparecidas, hermanas que sufrieron abusos sexuales y padres que lloraban asesinatos que no encontraron condena judicial.

La marcha arrancó pasadas las 20:00 del miércoles, luego de que los familiares de la joven partieran del estudio jurídico donde se habían reunido antes y, a pie y con Romero al frente, se trasladaron a la plaza céntrica. Los manifestantes llevaron una bandera con la cara de Cecilia y su nombre grafiteado. Hubo otras marchas en las plazas de pueblos del interior de la provincia y en la localidad de Sáenz Peña mientras el gobernador Jorge Capitanich cerraba la campaña por la reelección.

Vecinos los acompañaron con carteles y aplausos, al tiempo que los automovilistas se sumaron al reclamo con ruido de bocinas y en la plaza había más personas esperando. "Gritemos juntas, ¡falta Cecilia!" y "Ni una menos, te queremos viva" fueron algunas de las inscripciones que levantaron los manifestantes. También mencionaron otros casos de Chaco: "Cecilia, Mariela, ¡presentes! ¡Ahora y siempre!", en referencia al crimen de Mariela Fernández, ocurrido en 2017.

Ese hecho fue un femicidio por el que recibió perpetua Facundo López, su ex pareja. También se recordó la desaparición de Jemina Aguirre, una joven de 27 años de la que no se sabe nada desde diciembre de 2021. "No esperaba tanta gente, es impresionante el acompañamiento. Yo soy una doña Rosa que sólo salí a pedir ayuda porque mi hija no aparece. No tengo entorno político, conocidos, nada. No tenía un mango y los abogados me pedían 400 mil, 500 mil mangos" dijo Romero.

Además, agregó: "Estamos cansados de la impunidad, creo que toda la Argentina debería salir y decir 'estamos cansados de la impunidad, señores'. Perdonen que les haya cortado la calle. No me gusta cortar la calle, molestar a la gente, pero no me quedaba otra". Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez el jueves 1 de junio, antes de que se subiera a la camioneta de su esposo, César Sena.

El principal sospechoso, César Sena, quedó detenido, al igual que sus padres, los dirigentes sociales, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y otras cinco personas más. El acusado pidió volver a declarar luego de que su abogado renunciara alegando que "no podía ponerse al frente de una investigación criminal". Lo hizo luego de acceder a una batería de pruebas que comprometen a su cliente y que confirmarían la teoría del femicidio.

Por alguno de los testimonios de los detenidos, el fiscal Jorge Cáceres Olivera regresó al campo de Emerenciano Sena. Lo hizo con perros especializados y dispuso la búsqueda en rastrillaje a pie con 60 personas divididas en tres grupos de 20 para tratar de encontrar restos de la mujer desaparecida hace una semana en Chaco. También se utilizó una retroexcavadora para trabajar en la zona del campo del Clan Sena en la que advirtieron que había tierra removida.

¿Cuáles son las últimas novedades del caso que estremece a un país?

Confesión del empleado

Se trata de Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia Sena quien declaró ante el Equipo Fiscal Especial (EFE). El detenido aseguró que el domingo 4 de junio vio llegar a César Sena y Gustavo Obregón (marido de la asistente personal del matrimonio Sena) a bordo de su camioneta Toyota y que, en el asiento trasero, iba amordazada Cecilia. Además, manifestó que sus patrones, los padres de César Sena, se deshicieron del cuerpo de la mujer en Puerto Tirol. Fuentes judiciales informaron que Melgarejo fue indagado como presunto coautor del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Confesión de una exempleada del clan Sena

Se trata de Noelia Leyes, una trabajadora de prensa vinculada a la organización política liderada por Emerciano y Marcela, quien aportó su teléfono celular como evidencia en la investigación. Según la mujer el dispositivo cuenta con pruebas que incrimina aún más al matrimonio de dirigentes.

Ante el miedo por que le suceda algo, Leyes tomó su teléfono celular y publicó un dramático vídeo en el que manifiesta su temor y advirtió: “No me voy a suicidar”. En las imágenes se la ve con el rostro encapuchado y la cámara cerca de su rostro para ocultar su ubicación. Con una duración de dos minutos, la exempleada relata en primera persona el terror que experimenta en estos días. “La verdad es que no quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca, traer un poco de luz a la familia desde mi lugar como mamá”, comenzó exponiendo.

“Emocionalmente no estoy bien. Mis hijos no están conmigo. Están resguardados en otro lugar por razones de seguridad”, agregó. “Pocos saben dónde estoy. No me pidan por favor que les diga, porque es seguridad mía, de terceros y familiares. Hoy mi única seguridad es un botón antipánico y custodia permanente”.

Noelia tiene dos hijos y teme por el bienestar de ambos, por eso pidió que “no los dejen solos” y que “no dejen que los separen”. Al terminar, la trabajadora de prensa fue contundente y aclaró a modo de advertencia: “Yo no me voy a suicidar, no me voy a matar, estoy resguardada por estos días”.

Declaraciones de la suegra

Marcela Acuña es una de las siete personas que permanecen detenidas por la posible vinculación que tendría con la desaparición y femicidio de la joven de 28 años. Lo cierto es que en su declaración expuso una insólita coartada. Según manifestó la mamá de César, Cecilia se fue de su casa después de discutir con su hijo, pero la líder piquetera pensó que su nuera volvería cuando se calmaran los ánimos, sin embargo no volvió a verla.

“Fue una pelea de pareja, como toda pelea de pareja. No quise que mi hijo se acerque hasta que no se calmen las cosas porque yo sé cómo somos las mujeres cuando nos enojamos y esperé, pero a partir del día domingo comenzó esto que no sé de dónde comenzó”, relató.

“César quiso salir a buscar a Cecilia desde el primer momento. Él quiso salir a los medios. Yo como mamá no le permití porque pensé que se iban a arreglar o iban a volver a hablar. Y yo como mamá lo que hice fue esperar, lo que tenía que hacer, que me cite la Justicia para que se arme un expediente y se investigue cómo debe ser”, señaló al terminar.

Un día después de esas declaraciones, Acuña fue detenida e imputada de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor.

Denuncia de la madre por amenazas

Este miércoles la movilización tenía dos premisas: pronta aparición de Cecilia y el fin de la impunidad en Chaco. Entre lágrimas la mamá de Cecilia, Gloria Romero, remarcó que a su hija “la descuartizaron”.

“No esperaba tanta gente, es impresionante el acompañamiento. Yo soy una doña Rosa que sólo salí a pedir ayuda porque mi hija no aparece. No tengo entorno político, conocidos, nada. No tenía un mango y los abogados me pedían 400 mil, 500 mil mangos. ¿De dónde voy a sacar esa plata?”, manifestó.

Tras la marcha, Gloria confirmó un dato estremecedor: la familia recibió amenazas anónimas para que frenen el pedido de justicia. La hermana menor le confirmó a TN que recibió un llamado en las últimas horas, en el que le avisaron que de avanzar con la exposición mediática, toda la familia va a sufrir represalias.

Además, explicó que quienes realizaron la llamada conocían cómo estaba compuesto el entorno, como también los datos personales de los abogados que las acompañan. Asimismo, la familia señaló que antes de que el caso tome mayor notoriedad nacional, habían recibido llamados intimidantes.