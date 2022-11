Giro en la causa por "abuso sexual" contra Biasotti: citan a declarar al psiquiatra de Anna Chiara del Boca

El 21 de noviembre del 2019, los abogados de Anna Chiara Del Boca, la hija de la actriz Andrea del Boca, le pidieron a la Justicia la detención de su padre, Ricardo Biasotti, en la causa por abuso sexual que le inició y que tiene como víctima a la joven de 21 años. “¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías”, había denunciado la hija de la actriz.

La causa fue avanzando en la justicia hasta que, de un momento para el otro, se estancó. Y como consecuencia, fue perdiendo interés en los medios de comunicación. La causa fue avanzando en la justicia hasta que en septiembre del año pasado, declararon Andrea del Boca, su madre, Ana María Castro, y su hermana, Sara Castro, (tía y abuela de su hija) ante el fiscal Aldo de La Fuente por el caso de Abuso y corrupción de menores agravado.

Las tres mujeres afirmaron que Biasotti había cometido aberrantes actos contra su hija, que van desde “frotar su pene sobre las partes íntimas de la menor” a "obligarla a mirar películas pornográficas". Actualmente, rige una medida cautelar que le prohíbe a Biasotti acercarse a un radio de 200 metros de su hija, y tener todo tipo de contacto con ella por la vía que fuera, ya sea llamadas, mensajes, mail o redes sociales.

La justicia decidió implementar esta medida luego de que el empresario fuera acusado de tratar de intimidar, amedrentar y amenazar a su hija para que no ratifique y retire la denuncia en su contra. Durante este tiempo y como medidas dilatorias, la defensa de Biasotti -a cargo de Marcelo Parrilli- intentó recusar al juez de la causa, denunciar penalmente al abogado de Andrea Del Boca, Juan Pablo Fioribello, y accionar legalmente contra Susana Giménez.

De hecho, Biasotti considera a los antes mencionados como responsables de la situación por la que atraviesa el empresario. Cabe recordar que fue en el programa de la diva por Telefe donde se dio a conocer por primera vez el calvario al que fue sometida Anna Chiara durante su niñez. Lo cierto es que en mayo de este año el fiscal en lo penal Aldo de la Fuente había pedido el sobreseimiento de la ex pareja de la actriz por "inexistencia de delito". "Considerando globalmente el acervo probatorio recabado, observo configurado un cuadro que no presenta entidad cargosa suficiente como para seguir ligando a Horacio Ricardo Biasotti a las presentes actuaciones", sostuvo De la Fuente en dicha oportunidad.

Y agregó: "Las diligencias practicadas no permitieron determinar la efectiva materialidad de la hipótesis delictiva introducida en el expediente". Biasotti estaba acusado de "haber abusado sexualmente de su hija Anna Chiara Biasotti del Boca en un número indeterminado de oportunidades, como así también el haberle suministrado material pornográfico y expuesto a actos de exhibiciones obscenas mientras era menor de 13 años de edad".

Pero el fiscal, en un dictamen de una veintena de páginas, mensuró toda la prueba, especialmente un informe psicológico sobre la presunta víctima, que indicó que, si bien "de la evaluación pericial realizada sobre Anna Chiara no surgieron incrementos en el nivel de ideación confabulada, por su estructura de personalidad (inmadura e infantil) tiende a buscar gratificación en la fantasía, proyectando su mundo interno".

El peritaje, firmado por una psicóloga del Ministerio Público Tutelar y un perito particular, explica que "no se detectaron elementos que configuren la categoría de daño psíquico ni afectación en el desarrollo de la sexualidad". En cambio detectó "una variada sintomatología durante su adolescencia, la cual podría ser compatible con haber transitado una infancia judicializada que impactó en su desarrollo psicoevolutivo, desencadenando un apego inseguro y/o experiencias de trauma infantil".

Con esto en mente, el abogado del empresario volvió a acudir a las redes sociales para avisar que no solo llevará a la justicia a Andrea del Boca y a su hija, sino que hará lo propio con Telefe y Susana Giménez. "Primero difamaron y llamaron a matar. Ahora se desligan y se esconden: Me refiero a Susana Giménez, Telefe, Andrea del Boca y Juan Pablo Fioribello. En el programa "SG", del 24.11.2019, acusaron a Ricardo Biasotti de abusar de su hija Anna Chiara. Llamaron a matarlo: ´hay que irlo a buscar con un FAL´, dijo Susana, discurso de odio avalado por Telefe, el canal ´de las familias´. El fiscal pidió sobreseer a Biasotti por inexistencia de delito", sostuvo en diálogo con BigBang.

Y sumó: "Hoy están demandados por daños y perjuicios. Se hicieron los distraídos y se escondieron en la mediación judicial. Dos son grandes divas nacionales y Telefe es el canal de las familias". Recordemos que en septiembre de 2020 Biasotti presentó en la Justicia una demanda contra la famosa conductora por las declaraciones que ella realizó el 24 de noviembre del 2019 pasado cuando la actriz fue a su programa. Fue el propio Parrilli quien se había dirigido a la Cámara Nacional de Apelaciones Juzgado N°24 con una demanda por "daños y perjuicios" contra la diva.

En la denuncia le pidió que se le solicite a Telefe el tape con la entrevista en cuestión ya que, según su cliente, en la misma "se dijeron una serie de falsedades y frases de claro contenido injurioso " sobre su persona. En el reportaje antes mencionado, Del Boca habló de la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores que su hija realizó contra Biasotti, quien dicho sea de paso tiene prohibido acercarse a la joven. "Ella me contaba las cosas y yo era la que informaba a la Justicia... Fueron años muy duros", indicó la actriz durante el reportaje. "Me imagino cuando te contaba eso. ¿Cómo no ibas con un fal (un fusil de combate)? Y bueno... no quiero decir (más) porque dicen que soy violenta", expresó Susana.

Y visiblemente indignada, en otro momento de la nota, la diva sumó: "Yo te digo, si viene mi hija de 9 años y me dice que el padre la manoseó no sé si me tienen que atar las manos con unas esposas". La paradoja de toda la situación es que en la misma entrevista, quizás a modo de premonición, la propia Susana le vaticinó Fioribello que aquel programa le iba a generar una demanda por calumnias e injurias. "Yo tengo acá en el informe unas cosas espantosas, no sé si eso estará en la causa pero a mí la verdad me repugnó. No quiero que ahora el tipo me haga un juicio, pero me repugnó”, dijo en esa entrevista la diva. "Si te hace juicio (por Biasotti), yo te defiendo", le contestó el abogado.

Y dicho y hecho. Consultado por BigBang sobre las constantes provocaciones de Parrilli, el letrado fue muy claro y remarcó que la causa en contra del padre de Anna Chiara sigue su curso. "La causa por abuso sexual está en pleno trámite. Ellos quieren instalar que la causa está terminada y hace rato quieren instalar eso. La causa no está terminada. Está con falta de mérito y es algo intermedio, ya que es cuando todavía no hay elementos para procesar y proceder. Hace diez días se presentó un psiquiatra forense, Rafael Milano, quien hizo un informe detallado de los abusos que sufrió la nena. Y se acaba de presentar hace dos semanas en la causa", explicó Fioribello.

Además explicó que Milano es el psiquiatra que viene tratando a Anna Chiara. "A través de una serie de test y análisis a lo largo de un año de tratamiento constató que existieron abusos, compatibles con los mismos hechos que la propia Anna había denunciado. No se denuncia esto porque se busca plata o un departamento, no pedimos, plata sino que Anna Chiara pide que se haga justicia por todo lo que vivió durante tantos años" explicó y sobre las amenazas por una posible demanda por "daños y perjuicios", resaltó: "No hay nada hasta ahora y no recibimos absolutamente nada. Sí lo hizo con Susana Giménez y el abogada de Susana voy a ser yo. De hecho se lo dije en vivo".

De acuerdo con el letrado, Biasotti amenaza "porque dice que el hermano de Parrilli es juez de la Cámara Civil". "Entonces Biasotti dice por todos lados que como el hermano del abogado es uno de los jueces de la Cámara Civil, va a iniciar demandas para ganarlas porque dice tener los contactos judiciales y políticos suficientes. A la fecha está en pleno trámite. Es un mitómano. Denuncia a todos para intentar generar miedo...Preso debería estar en un país normal. Recordemos que a la fecha existe una perimetral vigente donde la Justicia le prohibió al señor Biasotti acercarse y tener cualquier tipo de contacto con su hija, medida que viene renovándose de forma semestral desde el inicio de la causa. Generalmente el modus operandi de varios imputados en delitos de este estilo es siempre el mismo: primero desacreditar a la víctima, negando los hechos. Segundo, amedrentando a las victimas para que no puedan denunciar más. Y tercero, atacando al entorno de las víctimas, familiares, abogados y amigos para intentar que abandonen la asistencia a la víctima. En la mayoría de las causas de abuso sexual es el mismo modus operandi", sentenció.

Anna Chiara Del Boca es representada en la causa que le inició a su padre por los doctores Federico Schumacher y Diego Onorati. Los abogados esperan importantes novedades en la causa para las próxima semanas. De acuerdo a lo que pudo averiguar BigBang, la Justicia citó de manera presencial al psiquiatra y a una de las psicólogas de Anna a una audiencia testimonial para los días 17, 23 y 29 de noviembre. De esta manera, Biasotti no solo que no fue sobreseído en la causa, sino que la justicia sigue avanzando en su investigación.