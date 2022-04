Amenazó al compañero de su hija que le hacía bullying porque es sorda: “Te voy a arrancar los ojos”

El bullying, también llamado acoso escolar, es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro par, o de un grupo de ellos. Según los especialistas, el acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima, que siente indefensión y puede desarrollar trastornos psicológicos gravísimos.

Durante el último tiempo, en el Colegio Euskal Echea de Llavallol, una nena de 13 años sufrió las cargadas incesantes por parte de un compañero. Según se pudo saber, el adolescente la acosaba porque ella es sorda. Pero el bullying se duplicó cuando le colocaron un implante coclear.

Al principio, la joven lloraba en su casa. Pero la angustia se profundizó cada vez más. Primero le pedía sus padres que no quería ir más a la escuela. Después, la adolescente comenzó a sufrir otros problemas físicos más graves.

Cansado de las cargadas el padre de la chica de 13 años tomó una decisión injustificable: amenazó de muerte al compañero de su hija y a la madre del menor. “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza”, le dijo a través de un mensaje de WhatsApp. Tras una denuncia de la familia del acosador, la Justicia le impuso una orden restricción de acercamiento al menor.

En el audio, el papá de la chiquita le dice al compañero: “Mirá, Agustín. Vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. A mí me importa un reverendo huevo ir preso porque de hecho ya lo estuve una vez y manejo mejor que adentro de mi casa”.

Enseguida, el hombre expone que el chico la cargaba y siguió con las amenazas y los insultos: “El día que te cruce, te voy a arrancar la cabeza y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar, ¿me escuchas? La próxima vez que cargues a mi hija, pedazo de marica”.

En otro punto del audio, el padre de la adolescente, le dice al joven sobre el acoso que sufría su hija por su enfermedad y el implante que le colocaron: “¿Cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho? Y si no, de última, también te saco los oídos y se los pongo a mis hijas. Pero te voy a hacer mierda”.

Por último, el mensaje concluye con las siguientes palabras: “Y que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia. Y yo que vos la haría para que te pongas custodia cuando entres y salgas del colegio porque te voy a hacer pedazos, ¿me escuchaste? Pendejo hijo de puta. A vos y a tu vieja. A los dos”.

Finalmente, la denuncia fue hecha en la Comisaría Nº4 de Lavallol y ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. De esa forma, la Justicia emitió una orden de acercamiento al padre de la nena hacia el menor y a su familia. También libró una orden de alejamiento del domicilio de esa familia.

“Tiene prohibido acercarse al chico y a su familia, como así también a la vivienda de ellos y al colegio”, indicaron fuentes de la investigación. Desde el colegio, uno de los más importantes y caros de la zona sur del Conurbano Bonaerense, no emitieron ningún comunicado sobre el acoso escolar, pero las autoridades manifestaron su preocupación .

