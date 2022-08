Apareció el "Loco" Evangelisti, el ex arquero de Estudiantes que estaba desaparecido en España: "Está bien"

Leandro Nicolás Evangelisti nació el 25 de enero de 1982, en Bahía Blanca. Es hijo de Ana y Edgardo. Tiene dos hermanos: Cecilia y Nahuel. Es papá de Camilo, Gaspar y Gonzalo. Y desde hace poco más de una semana que era intensamente buscado por su familia. "No tenemos noticia de él y el domingo encontraron su celular extraviado en una playa”, contó su hermano Nahuel a través de las redes sociales e imploró por ayuda.

Leandro es un ex futbolista que se desempeñó toda su carrera como arquero. Jugó en La Armonía, Estudiantes de La Plata, Quilmes, Unión de Santa Fe, Villa del Parque de Necochea, San Telmo, Desamparados de San Juan, San Miguel, Alvarado de Mar del Plata, Trinidad de San Juan, Sarmiento de Resistencia, Sansinena, Camioneros y Mons-Calpe ,entre otros. Su hermano relató que el "Loco" se volvió a ir a España hace un mes y que perdieron contacto con él el 18 de agosto.

Incluso, el joven relató que encontraron el teléfono de su hermano abandonado en una playa de las Islas Baleares (Mallorca) y que, desde Argentina, ya iniciaron los trámites con la policía para denunciar la desaparición y comenzar la búsqueda. “Hace aproximadamente un mes se volvió a ir para España, más específicamente a Palma de Mallorca. Desde el día 18 no tenemos noticia de el y el domingo encontraron su celular extraviado en una playa”, señaló Nahuel.

El hermano decidió pedir por ayuda en el grupo de Facebook "Argentinos en Mallorca". Allí, agregó sobre la situación del ex arquero: “Estamos desesperados buscándolo y no tenemos paradero de el, ya hicimos el tramite para empezar la búsqueda en la policía. Nos gustaría si lo llegan a ver, decirle que estamos preocupados por el y en lo posible que se comunique con nosotros. Muchas gracias y disculpen la molestia”.

Leandro tiene 40 años y estuvo vinculado al fútbol hasta hace poco tiempo, ya que jugó en el Senior de Camioneros, equipo donde estuvo el último tramo de su carrera y con el que consiguió el ascenso al Federal A en 2017. Algo que genera gran preocupación en su familia es que en una de sus últimas publicaciones en Facebook, el ex arquero se mostraba preocupado por la falta de un lugar para vivir. Actualmente alquilaba un departamento en Can Pastilla.

Por eso decidió escribir en el muro del foro Alquiler habitaciones en Palma de Mallorca. Allí contaba que estaba “complicado” para conseguir un lugar y hasta ofrecía 350 euros por un lugar. Afortunadamente después del pedido desesperado de su hermano Nahuel y la intervención de la policía local, el bahiense apareció en aquella ciudad de España. "Está bien, trabajando y ya se puso en contacto con sus familiares", detalló un allegado.

Su mayor virtud como profesional era su "manera de vivir los partidos”, tal y como afirmó en una de sus últimas entrevistas como futbolista. “Esa misma manera de vivirlos muchas veces me condicionó. Por irme de algunos límites, me perjudiqué”, aclaraba el ex arquero.

Entre sus mejores recuerdos se encuentra su debut en primera defendiendo el arco de Quilmes. “Lo viví con mucho nerviosismo. Fue en un Quilmes-Vélez, ganamos 2 a 0 y el rival terminó siendo campeón del torneo. Un gran recuerdo. Me terminé haciendo de Estudiantes de la Plata. Me hubiese gustado haber jugado un partido oficial en la Primera de Estudiantes”, destacaba en una nota que le brindó a mediados del 2020 al sitio La Nueva.

Leandro vivió siempre el fútbol “con mucha pasión y profesionalismo”, por esos sostuvo que haber pasado por la selección juvenil fue un sueño hecho realidad. “Fue un sueño poder haber vivido esa experiencia. Fueron cuatro meses donde aprendí mucho y guardo los mejores recuerdos. Más de la mitad de mi carrera la disputé en torneos del interior con un muy buen nivel de jugadores. Lo único que me molestaba eran los viajes largos y los malos arbitrajes”, destacó por aquel entonces.

Durante aquella entrevista, también afirmó que se veía ligado al fútbol de "alguna manera" tras el retiro y aclaró: “Indudablemente son muchas las cosas que me gustan (del fútbol), a tal punto que considero el fútbol como una pasión. Y lo que menos me gusta es que, muchas veces, los jugadores y los entrenadores somos los más perjudicados. Hay inestabilidad contractual, clubes mal administrados, malos arbitrajes, apriete de barras, etcétera”.

Consultado sobre cómo se dio la posibilidad de jugar en Gibraltar, relató: "Por intermedio de Leonardo Vela, un ex compañero que tuve en las inferiores de Estudiantes de La Plata, que maneja al Mons-Calpe de ese país. Lamentablemente, no nos cumplieron en lo económico y me puso a trabajar. Aprendí el oficio de pizzero”. “Mi carrera fue muy positiva y, por sobre todas las cosas, conocí grandes personas”, sentenció años atrás.